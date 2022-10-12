До Чехії не пускатимуть російських туристів.

Також чеський Сенат відмовив росіянам, які тікають від мобілізації, у гуманітарних візах.

 

                                 Ян Ліпавський

 

Чехія з 25 жовтня запроваджує заборону на в'їзд росіянам із шенґенською візою з метою туризму, спорту чи культури. При цьому не матиме значення, яка держава-член Європейської Унії видала росіянину візу. Про це повідомило видання České Noviny з покликом на слова міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського (Jan Lipavský).

 

«Ми [уряд] запроваджуємо заходи щодо громадян РФ, які отримали короткотермінові шенґенські візи з метою туризму, культури та спорту. Їм буде заборонено в'їзд до Чехії. Це стосується насамперед російських громадян, які прибувають через летовище у Празі. У ситуації, коли російський режим бомбардує цивільні об'єкти, ми не можемо заплющувати на це очі», – оголосив міністр у середу, 12 жовтня. За його даними, щодня близько двох сотень громадян Росії прибувають до Чехії через міжнародне летовище за шенґенською візою.

 

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан (Vít Rakušan) підтвердив, що всі урядовці погодилися з цим рішенням. «Це захід, який висловлює чітку позицію Чеської Республіки», – запевнив він.

 

Тим часом Сенат Чеської Республіки ухвалив рішення відмовити росіянам, які тікають від мобілізації, у гуманітарних візах. За словами сенаторів, росіяни, які залишають свою країну, щоб уникнути мобілізації можуть становити загрозу націоналній безпеці. Верхня палата погодила це з урядом у зв'язку з майбутнім засіданням Європейської ради, яке відбудеться 20 і 21 жовтня.

 

«На кожну ескалацію російської аґресії необхідно чітко і рішуче відповісти збільшенням військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні», – заявили в Сенаті. Сенатори також підтримали скоординований підхід до зменшення залежності від російського викопного палива та схвалили спільні заходи ЄУ для забезпечення постачання енергії за доступними цінами.

 

Нагадаємо, що у вересні в'їзд за туристичними візами для росіян закрили Польща, Латвія, Литва Естонія та Фінляндія.

12.10.2022

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