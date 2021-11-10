ЄС відкриває кордон для вакцинованих після внесення України до "червоної зони".

Міністер закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Кіпр зберіг можливість в’їзду для українців після виключення України із "зеленої зони".

Про це Кулеба написав у Twitter.

"Гарні новини. Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в’їзду для українців", – прокоментував голова МЗС.

Зі слів Кулеба, умовами залишаються – повна вакцинація та негативні тести, які роблять до та після прибуття у країну.

Згідно з даними консульської служби, країна визнає вакцини Johnson&Johnson, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik, Sinopharm, Sinovac (CoronaVac).

У відомстві уточнюють, що в аеропорту по прильоту невакциновані українці мають зробити ПЛР-тест, а результат можна дізнатися онлайн вже через три години. Тест робиться за кошт пасажира.

Напередодні Рада Європейського Союзу затвердила рішення про виключення України із "зеленого списку" для подорожей у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації. Відтепер необов’язкові поїздки до ЄС із визначених країн або організацій підлягають тимчасовим обмеженням. "Це не порушує можливості країн-членів скасувати тимчасові обмеження на поїздки до ЄС для повністю вакцинованих мандрівників", – йдеться у рішенні.

Міністерство закордонних справ України заявило, що офіційний Київ активно працює над тим, щоб навіть попри виключення України із "зеленого списку" українці могли здійснювати поїздки до країн ЄС. "Офіційна рекомендація Ради ЄС щодо виключення України з "зеленого списку" не означає, що українців чекає тотальне закриття кордонів Євросоюзу. Кожна країна-член ЄС самостійно вирішує на національному рівні, як їй діяти, які обмеження застосовувати чи ні", – йдеться у коментарі МЗС.

Українці, зокрема, матимуть можливість подорожувати до Бельгії. Попри початкові повідомлення про заборону в’їзду туристам з України, влада Бельгії все ж лишила право на "несуттєві подорожі" (туризм, поїздки до друзів, бізнес-поїздки тощо) для вакцинованих, повідомляє видання "Європейська правда". Для поїздки до Бельгії знадобиться сертифікат про вакцинацію, який прирівнюється до європейського. Українські електронні сертифікати, отримані через додаток або сайт "Дія", мають такий статус; паперові ж "міжнародні" сертифікати не визнаються належним доказом.

Указ встановлює, що право на в’їзд українців до Бельгії буде відкликане у разі, якщо Україна набуде статусу "зони дуже високого ризику".

Згідно з даними "ЄП", більшість держав ЄС, як очікується, також лишать відкритими кордони для вакцинованих українців попри переведення нашої держави до "червоної зони".