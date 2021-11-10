ЄС відкриває кордон для вакцинованих після внесення України до "червоної зони".

 

Міністер закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Кіпр зберіг можливість в’їзду для українців після виключення України із "зеленої зони".

 

 

Про це Кулеба написав у Twitter.

 

"Гарні новини. Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в’їзду для українців", – прокоментував голова МЗС.

 

Зі слів Кулеба, умовами залишаються – повна вакцинація та негативні тести, які роблять до та після прибуття у країну.

 

Згідно з даними консульської служби, країна визнає вакцини Johnson&Johnson, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik, Sinopharm, Sinovac (CoronaVac).

 

У відомстві уточнюють, що в аеропорту по прильоту невакциновані українці мають зробити ПЛР-тест, а результат можна дізнатися онлайн вже через три години. Тест робиться за кошт пасажира.

 

Напередодні Рада Європейського Союзу затвердила рішення про виключення України із "зеленого списку" для подорожей у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації. Відтепер необов’язкові поїздки до ЄС із визначених країн або організацій підлягають тимчасовим обмеженням. "Це не порушує можливості країн-членів скасувати тимчасові обмеження на поїздки до ЄС для повністю вакцинованих мандрівників", – йдеться у рішенні.

 

Міністерство закордонних справ України заявило, що офіційний Київ активно працює над тим, щоб навіть попри виключення України із "зеленого списку" українці могли здійснювати поїздки до країн ЄС. "Офіційна рекомендація Ради ЄС щодо виключення України з "зеленого списку" не означає, що українців чекає тотальне закриття кордонів Євросоюзу. Кожна країна-член ЄС самостійно вирішує на національному рівні, як їй діяти, які обмеження застосовувати чи ні", – йдеться у коментарі МЗС.

 

Українці, зокрема, матимуть можливість подорожувати до Бельгії. Попри початкові повідомлення про заборону в’їзду туристам з України, влада Бельгії все ж лишила право на "несуттєві подорожі" (туризм, поїздки до друзів, бізнес-поїздки тощо) для вакцинованих, повідомляє видання "Європейська правда". Для поїздки до Бельгії знадобиться сертифікат про вакцинацію, який прирівнюється до європейського. Українські електронні сертифікати, отримані через додаток або сайт "Дія", мають такий статус; паперові ж "міжнародні" сертифікати не визнаються належним доказом.

 

Указ встановлює, що право на в’їзд українців до Бельгії буде відкликане у разі, якщо Україна набуде статусу "зони дуже високого ризику".

 

Згідно з даними "ЄП", більшість держав ЄС, як очікується, також лишать відкритими кордони для вакцинованих українців попри переведення нашої держави до "червоної зони".

 

10.11.2021

До теми

Поширити
Збруч
Led Zeppelin IV
Ілько ЛЕМКО
50 років тому вийшов безіменний альбом невідомо якого гурту і невідомо якої назви, який став одним із найбільш продаваних у світі
08.11.21 | | Минуле
Під лавиною нудних сенсацій
Юрко ТИМЧУК
У цивілізованих галактиках ґвалт здіймають інциденти з котом, що занурився у депресію, а тому заліз на дерево. У наших загумінках резонанс викликають події, від яких самі психологи повилазили б на дерева
08.11.21 | | Україна
Іван Тиктор у Львові
Оксана Левицька
Телефон, друкарські машинки й канцелярські приладдя 1920–1930-х років, оригінали газет і часописів та інсталяція редакції на виставці дають можливість зануритися у добу львівського міжвоєння й розквіту видавничої справи, осмислити здобутки майже столітньої давнини.
08.11.21 | | Штука
Наша імунна система — жайворонок
Важливі захисні клітини зранку найактивніші.
07.11.21 | | Наука
Ікони у цивільному
Віталій Портников
Ми були дещо наївними за тих, хто намагався нас використати, були чеснішими і наївнішими за циніків. Саме тому вони нас і не переграли
07.11.21 | | Дискурси
Повість чудових літ: 1969 рік
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: самоспалення у Празі, масакра в Берклі, фурор Вудстоку і фіаско Альтамонту
06.11.21 | | Минуле
Син шофера, племінник шофера
Василь МАХНО
У шофери тоді, у шістдесяті, йшли масово, мода така була чи що? Шóфер тоді був кум королю, а шоферство уважалося козирною професією.
06.11.21 | | Дискурси
Як павуки плетуть павутину?
За допомогою інфрачервоних камер та штучного інтелекту науковці реконстрували один з найзагадковіших видів поведінки у природному світі.
06.11.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.