Чоловік намагався підпалити мавзолей Леніна в Москві.

 Спроба виявилася невдалою, палія затримала поліція.  

 

 

Увечері 17 липня в Москві чоловік намагався підпалити мавзолей Леніна — він жбурнув у будівлю пляшку зі запальною сумішшю. Про це повідомив Telegram-канал Baza. Сам мавзолей не постраждав — пляшка із запалювальною сумішшю впала на бруківку.

 

Палія-невдаху затримала поліція. За даними Baza, затриманий — 37-річний Костянтин Стачуков із міста Чити. Наразі він перебуває у відділку поліції. На нього склали протокол про непокору співробітникам поліції.

 

Про мотиви палія наразі інформації немає. Проте, як з’ясувалося, у затриманого 18 липня день народження — ймовірно, він намагався таким чином влаштувати собі подарунок.

 

Нагадаємо, що цьогоріч мумію Леніна вже намагалися викрасти з мавзолею. Це сталося у ніч проти шостого лютого. Задум тоді теж не вдався, поліція затримала викрадача. У відділку поліції 42-річний чоловік, який працює збирачем меблів, підтвердив намір викрасти мумію Леніна, але не зміг пояснити, для чого. Оскільки затриманий поводився неадекватно, поліція викликала швидку допомогу. Медики виявили у зловмисника психічний розлад на тлі сп'яніння.

 

18.07.2023

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