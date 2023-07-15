508-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:13 У селі Трифонівка хлопчики віком 8 і 10 років зазнали травм, коли бавилися невідомим вибуховим предметом. У дітей діагностували черепно-мозкові травми, контузії. Молодший отримав осколкові поранення тулуба та рук, опік ноги. Хлопців шпиталізували.

13:31 Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вирішив покинути свою посаду - він планує подати до демісії після найближчих перестановок у кабінеті прем'єра Ріші Сунака, які очікуються у вересні. Воллес також заявив, що не має наміру виставляти свою кандидатуру на парламентських виборах, які відбудуться в Об’єднаному Королівстві у 2024 році.

12:49 На бердянському напрямку сили оборони мають просування в глибину оборони противника на понад 1 кілометр "уздовж певної лінії фронту", заявив речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. "Тривають важкі протистояння та маневри, ударні підрозділи закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку місцевості, розміновують, завдають вогневого ураження противнику, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - поінформував Шершень.

12:16 Вночі росіяни атакували Запоріжжя. Ушкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт. Від вибухової хвилі у прилеглих будівлях повилітали вікна. Вранці у частині одного з районів міста зникло світло. Постраждала людина.

11:50 Росіяни заявили про масову атаку безпілотниками на Севастополь – місто зазнало удару сімома літальними апаратами і двома безекіпажними катерами. Це найбільша атака на Севастополь із травня, пише "Кримський вітер". Очільник окупаційної адміністрації міста Міхаіл Развожаєв заявив, що удари були спрямовані на мис Херсонес, Севастопольську бухту та Балаклаву. Він стверджує, що всі об'єкти флоту вціліли, а дрони знешкоджено. Телеграм-канали поширюють відео з потужними вибухами на морі.

11:27 Росіяни запустили по Харкову чотири ракети ЗРК С-300. Дві ракети вибухнули в повітрі, дві інші влучили у землю на стадіоні та в дорожнє покриття. У чотириповерховому будинку вибито вікна, поінформувала ДСНС.



11:18 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 103 населені пункти на території 9 областей України, підтверджено ураження 73 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:12 На Бахмутському напрямку, поблизу села Кліщіївка, є невеликий підрозділ “кадирівців”, повідомив в ефірі телемаратону речник Східного угруповання військ Збройних Сил України зі стратегічних комунікацій полковник Сергій Череватий:

“У районі Кліщіївки є їхній невеликий підрозділ, напевно, до роти “кадирівців”.“Кадирівці” – це більше про маркетинг, ніж про військову справу. Тобто мільярди, які були вкладені в режим Кадирова, він змушений відпрацьовувати і показувати, як намагається віддячити своєму хазяїну. Але як військова одиниця вони не дають якихось великих результатів”.

10:57 Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемаратону спростував інформацію, що українські пілоти вже почали освоювати винищувачі F-16 на полігонах тих чи інших країн.

10:20 Станом на 09:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 російських кораблів, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 12 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Після заколоту "групи Ваґнера" 24 червня 2023 року російський силовий апарат вступив у період розгубленості та переговорів. Останніми днями почали формуватися тимчасові домовленості щодо майбутнього групи. • 12 липня 2023 року міноборони Росії оголосило, що ПВК "Ваґнер" передало 2000 одиниць військової техніки, в тім числі танки. Станом на 15 липня 2023 року принаймні невеликий контингент бійців "Ваґнера" прибув до табору в Білорусі. • Водночас деякі групи соціальних мереж, пов’язані з "Ваґнером", відновили діяльність, зосереджуючись на висвітленні діяльності групи в Африці. Зважаючи на останні заяви російських офіційних осіб, держава, ймовірно, готова акцептувати прагнення "Ваґнера" зберегти свою широку присутність на континенті.

09:45 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

120,2% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

46,3% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

117,4% автомобільної техніки (з них 1,8% за минулий тиждень),

145,4% артилерійських систем (з них 3,6% за минулий тиждень),

61,1% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,8% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

30,3% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень).

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 15 липня російські джерела повідомили, що російське військове командування звільнило командира 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії генерал-майора Владіміра Селіверстова. Російські джерела заявили, що причина звільнення Селіверстова наразі невідома, але припустили, що це могло бути пов’язано з репутацією генерал-майора, який виступав від імені своїх солдатів. Російські джерела стверджували, що 106-та дивізія ПДВ діяла в районі Бахмута з січня. Російський мілблогер заявив, що підрозділи 106-ї дивізії ПДВ також підтримують російські оборонні операції на південь від Бахмута. Родичі мобілізованих, які там служать, у квітні звернулися до президента Росії Путіна, губернатора Тульської області Дюміна та міністра оборони Росії Шойґу щодо поганих умов і відсутності постачання в частині. Голосне невдоволення умовами в районах, де російські війська обороняються від українських контрнаступальних операцій, могло спонукати Селіверстова звернутися до російського військового командування, що могло сприяти його звільненню. ISW не знайшло підтвердження звільнення Селіверстова, але російські повідомлення про звільнення повторюють схему, подібну до попередніх заяв про зміни командування, які виявилися правдивими.

• Звільнення Селіверстова може бути частиною поточної чистки російського військового командування від непокірних командирів і може свідчити про те, що корозія російської системи командування в Україні прискорюється. Російське військове командування нещодавно звільнило командувача 58-ю загальновійськовою армією (Південний військовий округ) генерал-майора Івана Попова після того, як він, як повідомляється, спробував обійти начальника Генштабу РФ генерала армії Валєрія Ґєрасімова і надіслати свої скарги про ситуацію на заході Запорізької області напряму Путіну. Повідомляється, що скарги Попова були зосереджені на відсутності ротації його військ, а в аудіоповідомленні, яке просочилося, Попов також скаржився на значні втрати та відсутність ефективних можливостей контрбатарейної боротьби. Ці проблеми, ймовірно, впливають на російські сили на всьому театрі дій в Україні, і повідомлення про звільнення Селіверстова лише через чотири дні після інформації про звільнення Попова вказує на те, що російське командування могло звільнити Селіверстова з подібних причин. ISW оцінила, що непокора Попова свідчить про модель поведінки, яка склалася в російському командуванні в Україні, за якої командири кидали виклик владі старших командирів і намагалися використати свою відповідальність за ключові ділянки фронту, щоб заохотити Кремль їх підтримати. Ендемічні проблеми російської війни в Україні, загострені неправильними рішеннями, прийнятими вищим політичним і військовим керівництвом, ймовірно, спонукають вольових командирів кинути виклик своїм старшим командирам у зусиллях зберегти свої сили та керувати боєздатними підрозділами. Відносно ефективна оборона 58-ї загальновійськової армії та 106-ї дивізії ПДВ проти українських контрнаступальних операцій на відповідних ділянках фронту наразі свідчить про те, що вони є одними з найбільш боєздатних формувань на передовій, і Попов та Селіверстов, ймовірно, сприяли їхній відносній ефективності завдяки готовності кинути виклик начальству та системі. Повідомлені дії Попова явно перейшли межу непокори. Можливо, Селіверстов наслідував приклад Попова або російське військове керівництво звільнило Селіверстова, побоюючись, що він це зробить. Звільнення Селіверстова свідчить про глибоке занепокоєння російського військового керівництва системою командування в Україні. Виклики Попова, російського командувача ПДВ генерал-полковника Тєплінського та фінансиста "Ваґнера" Пріґожина владі Ґерасімова та Шойґу створили прецедент непідпорядкування, що може отримати підтримку російського військового командування серед вищих офіцерів.15 липня командир батальйону "Восток" Ходаковський, який очолює сили, що обороняються від українських контрнаступів на заході Донецької області, посилив скарги Попова на відсутність у Росії контрбатарейних можливостей, припускаючи, що суперечка зі звільненням Попова може спонукати інших командирів публічніше висловлювати своє розчарування. Очевидно, посилення непідпорядкування може спонукати російське військове керівництво замінити командирів, яких вони вважають потенційно непідпорядкованими, на лояльних осіб, віддаючи перевагу підлабузникам перед компетентними і вольовими офіцерами, здатними підтримувати боєздатність російських з'єднань, що обороняються на ключових ділянках фронту в Україні.

• Російське військове керівництво, ймовірно, намагається застерегти командирів наслідувати нещодавні випадки непокори, покаравши тих, хто причетний до витоку повідомлення зі скаргами Попова.

• Зростання непокори, ймовірно, посилить наявні фракційні розбіжності в російських збройних силах і в ширшій російській сфері безпеки. Російське джерело стверджувало, що Дюмін безуспішно намагався втрутитися, щоб запобігти звільненню Селіверстова під час поїздки до Москви 14 липня. Дюмін, можливо, виступав за Селіверстова в опозиції до Шойґу та Ґєрасімова або просто тому, що штаб 106-ї дивізії ПДВ розташований у Тульській області. У будь-якому разі, втручання Дюміна, ймовірно, розпалило у російських військових думку про те, що звільнення було пов’язане з фракційністю. Ґєрасімов і Шойґу можуть розглядати Дюміна як фігуру, що виступає проти міноборони, через його зв’язки з Пріґожиним, його участь у переговорах, які завершили повстання "Ваґнера", і широко поширені чутки після повстання про те, що Дюмін замінить Шойґу на посаді міністра оборони. Шойґу та Ґєрасімов також можуть розглядати непідпорядкування всередині повітряно-десантних військ як результат фракційності, оскільки Тєплінський зараз є найвищим офіцером, який виступає проти Ґєрасімова після розв’язки справи Пріґожина. Російські джерела, зокрема, стверджували, що 106-та дивізія ПДВ тісно діяла разом із силами "Ваґнера" в січні 2023 року, коли їхній наступ на Бахмут посилився, і Ґєрасімов та його філії можуть розглядати Селіверстова як офіцера у ворожому таборі через його стосунки з "Ваґнером" і Тєплінським. Російські сили також стверджували, що Селіверстов регулярно протидіяв командуванню колишнього командира ПДВ і близького партнера Ґєрасімова генерал-полковника Сердюкова під час російського наступу на Київ на ранніх етапах повномасштабного вторгнення і, можливо, зарекомендував себе як відомий противник. Виклики Тєплінського та Пріґожина Ґєрасімову та Шойґу, ймовірно, породили в керівництві міноборони думку про те, що акти непідпорядкування, ймовірно, також є силовими іграми фракцій, спрямованими на послаблення їхньої підтримки з боку Кремля. Ґєрасімов і Шойґу можуть усе більше розглядати опозицію до їхніх рішень як доказ фракційності та можуть використовувати уявну приналежність до фракцій як підставу для покарання або звільнення тих, хто, на їх думку, представляє загрозу непідпорядкування.

• Фракції всередині російських сил безпеки і Кремля, схоже, борються за контроль над російським інсайдерським інформаційним простором. Інсайдерське джерело стверджує, що нещодавній арешт заступника міністра цифрового розвитку Росії Паршина за хабарництво, як і арешт Полякова, також пов'язаний з міжкремлівською боротьбою за контроль над онлайн-інформаційним простором, і зазначає, що чиновники адміністрації президента РФ, такі як перший заступник глави адміністрації Кірієнко, також контролюють низку Telegram-каналів. Одне джерело з сарказмом зауважило, що ФСБ перейшла від контролю над Росією до боротьби за контроль над Telegram, тоді як інше зазначило, що арешт Полякова може бути початком боротьби за контроль над інсайдерськими джерелами в російському інтернеті.

• Арешт Полякова свідчить про те, що різні фракції в Кремлі та російських спецслужбах використовують російський інформаційний простір і секретну інформацію для досягнення своїх політичних і фінансових цілей на тлі війни Росії в Україні. Якщо приналежність Полякова до численних інсайдерських Telegram-каналів справді існує, то очевидно, що російські чиновники бачать російський інформаційний простір як важливе джерело авторитету, яке дозволяє їм просувати свої інтереси та дискредитувати своїх опонентів в очах своїх виборців. Заколот фінансиста "групи Ваґнера" Пріґожина також міг підштовхнути російських чиновників до спроб дискредитації або усунення опонентів, які контролюють деякі з інсайдерських джерел Telegram, щоби зберегти свої позиції.

• Українські війська 15 червня провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і, як повідомляється, досягли обмежених успіхів. Російські джерела стверджували, що українські війська досягли обмежених успіхів на південь від Бахмута в районі Андріївки (10 км на південь від Бахмута) і перетнули Сіверсько- Донецький канал у цьому районі. Російські джерела також стверджували, що українські сили здійснили обмежене просування в районі межі заходу Донецької та сходу Запорізької областей на південний захід від Великої Новосілки та на заході Запорізької області на північний схід від Роботиного (12 км на південь від Оріхова). Російський мілблогер стверджував, що російські сили "постійно" перекидають підкріплення в район Бахмута і нещодавно перекинули невизначений підрозділ БАРС (російського бойового резерву) з району Кремінної в район Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), вказуючи на те, що українські контрнаступальні операції тривають, провокуючи перекидання російських військ у район Бахмута.

• New York Times повідомила, що українські військові скоригували свою стратегію, щоб мінімізувати втрати українців, продовжуючи вимотувати російські сили, підтверджуючи попередні оцінки ISW.

• Міністерство оборони Білорусі оголосило, що розробило план для персоналу "групи Ваґнера" з навчання білоруських сил, а українські, російські та білоруські джерела продовжують повідомляти, що сили "Ваґнера" переміщуються до Білорусі.

• Російська влада, ймовірно, продовжує примусову інтеграцію єпархій Української православної церкви (УПЦ) до підконтрольної Кремлю Російської православної церкви (РПЦ) у рамках ширшої кампанії релігійних переслідувань в окупованій Україні.

• Російські війська вели наступальні дії та досягли обмежених територіальних здобутків біля Сватового.

• Повідомляється, що українські сили досягли обмежених територіальних здобутків на південному фланзі Бахмута, тоді як російські джерела стверджували, що російські війська здійснили обмежене просування на північному та південному флангах Бахмута.

• Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на рубежі Донецьк–Авдіївка, але не здобули жодних територіальних здобутків.

• Українські сили продовжували контрнаступальні операції вздовж західної межі Донецької та східної межі Запорізької областей і, як повідомляється, досягли обмежених успіхів.

• Українські сили продовжували контрнаступальні операції та, як повідомляється, досягли обмеженого прогресу на заході Запорізької області.

• Міністерство оборони Росії оголосило про завершення циклу призову на строкову військову службу навесні 2023 року 15 липня.

• Український центр спротиву повідомив, що Кремль запустив програму вербування молоді в Росії для служби в окупаційних адміністраціях в Україні.

08:56 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: