Ілон Маск запустив стартап зі створення штучного інтелекту.

Ще зовсім недавно Маск називав штучний інтелект «екзистенційною загрозою».

Підприємець-мільярдер Ілон Маск оголосив про створення компанії X.Al, яка займатиметься питаннями створення штучного інтелекту (ШІ). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на заяву Маска. Компанія була зареєстрована в Неваді ще у квітні, але офіційно розпочала роботу лише зараз. Як розповів Маск, ШІ створюється з метою «пізнання реальності».

X.Al стане третім гравцем на ринку ШІ поряд з компанією Open AI, яка створила перший чатбот ChatGPT, і Google, яка запустила в березні свій аналог під назвою Bard. У заяві X.Al говориться, що її мета – «осягнути справжню природу Всесвіту».

Повідомляється, що X.Al керуватиметься окремо та незалежно від інших компаній імперії Маска, куди входять Tesla, SpaceX, Twitter, Neuralink та Boring Co . На офіційному сайті компанії говориться, що її основу складають 12 фахівців у галузі комп'ютерних розробок. Декотрі з них у минулому працювали в Google, Microsoft та різних університетах, зокрема в Університеті Торонто.

Про розміри інвестицій у новий проєкт Маска поки що не повідомляють, але можна припустити, що йдеться про мільярди доларів. Для порівняння – розробки Open AI коштували інвесторам 13 млрд доларів.

Очолив команду сам Ілон Маск, який у минулому брав участь у створенні першого чатботу ChatGPT, але в 2018 році полишив раду директорів Open AI і відтоді скептично висловлювався щодо розробок ШІ-технологій.

Нагадаємо, що раніше Маск називав штучний інтелект «екзистенційною загрозою», а дослідження у цій галузі, які стрімко прогресують, – «небезпечними». У березні цього року він підписав відкритого листа, у якому багато провідних фігур у галузі технологій закликали колег зробити паузу в розвитку ШІ.