Ілон Маск запустив стартап зі створення штучного інтелекту.

Ще зовсім недавно Маск називав штучний інтелект «екзистенційною загрозою». 

 

 

Підприємець-мільярдер Ілон Маск оголосив про створення компанії X.Al, яка займатиметься питаннями створення штучного інтелекту (ШІ). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на заяву Маска. Компанія була зареєстрована в Неваді ще у квітні, але офіційно розпочала роботу лише зараз. Як розповів Маск, ШІ створюється з метою «пізнання реальності».

 

X.Al стане третім гравцем на ринку ШІ поряд з компанією Open AI, яка створила перший чатбот ChatGPT, і Google, яка запустила в березні свій аналог під назвою Bard. У заяві X.Al говориться, що її мета – «осягнути справжню природу Всесвіту».

 

Повідомляється, що X.Al керуватиметься окремо та незалежно від інших компаній імперії Маска, куди входять Tesla, SpaceX, Twitter, Neuralink та Boring Co. На офіційному сайті компанії говориться, що її основу складають 12 фахівців у галузі комп'ютерних розробок. Декотрі з них у минулому працювали в Google, Microsoft та різних університетах, зокрема в Університеті Торонто.

 

Про розміри інвестицій у новий проєкт Маска поки що не повідомляють, але можна припустити, що йдеться про мільярди доларів. Для порівняння – розробки Open AI коштували інвесторам 13 млрд доларів.

 

Очолив команду сам Ілон Маск, який у минулому брав участь у створенні першого чатботу ChatGPT, але в 2018 році полишив раду директорів Open AI і відтоді скептично висловлювався щодо розробок ШІ-технологій.

 

Нагадаємо, що раніше Маск називав штучний інтелект «екзистенційною загрозою», а дослідження у цій галузі, які стрімко прогресують, – «небезпечними». У березні цього року він підписав відкритого листа, у якому багато провідних фігур у галузі технологій закликали колег зробити паузу в розвитку ШІ.

13.07.2023

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