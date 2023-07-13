505-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:02 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

У червні 2023 року було кілька повідомлень про використання російськими військами застарілої бронетехніки, начиненої декількома тоннами вибухівки, як саморобних вибухових пристроїв. Екіпаж, найімовірніше, покидає машину після того, як вона вийде на курс. Більшість таких російських випадків було зареєстровано в районі Мар’їнки поблизу Донецька, і це почалося через кілька днів після того, як чеченські підрозділи зміцнили цей район: існує реальна можливість того, що чеченські сили є першопрохідцями в цій тактиці. Чеченські бойовики мають досвід використання саморобних вибухових пристроїв ще з часів чеченських війн 1990-х років. Повідомлялося, що чеченці, які воюють на боці України, також використовували подібні саморобні вибухові пристрої в січні 2023 року. Більшість таких російських саморобних вибухових пристроїв майже напевно здетонували, перш ніж вони досягли своєї цілі через протитанкові міни і прямий вогонь, що ставить під сумнів життєздатність засобів. Однак ці саморобні вибухові пристроїв спричиняють надзвичайно сильні вибухи, які все ще можуть мати психологічний вплив на сили оборони.

09:53 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

119,8% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

46,1% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

116,6% автомобільної техніки (з них 1,6% за минулий тиждень),

143,6% артилерійських систем (з них 3,1% за минулий тиждень),

60,9% РСЗВ (з них 1,8% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,8% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

30,0% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень).

09:40 Сили повітряної оборони України виявили і збили близько десяти російських безпілотників, які вночі атакували Київ, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. В п'яти районах міста зафіксовано падіння уламків ворожих БПЛА; четверо людей постраждали, двох із них госпіталізовано з осколковими пораненнями, повідомив Офіс генпрокурора.

09:38 Вночі українська ППО ліквідувала російську ракету на Хмельниччині, постраждалих і руйнувань не зафіксовано, повідомила пресслужба ОВА.

09:36 Вночі у Миколаївській області ППО ліквідувала одну ракету типу "Калібр" і чотири іранські "Shahed 136/131", повідомив голова ОВА Віталій Кім.

09:34 Вночі сили ППО збили в небі над Дніпропетровською областю один "шахед", повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

09:32 Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

На напрямках Новоданилівка - Широка Балка, Мала Токмачка - Новопокровка українські захисники мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ. Активно застосовує резерви.

На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. На південному фланзі наступу мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 35 бойових зіткнень. Наші воїни відбили усі атаки ворога.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Коаліція G7 і НАТО під час саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня підписали угоди про надання Україні довгострокових зобов'язань у сфері безпеки.

• Під час другого дня саміту НАТО 12 липня Україна досягла додаткових двосторонніх угод у сфері безпеки та оборони.

• Російський інформаційний простір продовжує демонструвати загалом стриману реакцію на саміт НАТО. Приглушена реакція Росії не відповідає дійсності, яка полягає в тому, що саміт продемонстрував, наскільки російське вторгнення 2022 року відсунуло назад цілі, заради яких, за твердженням Кремля, він розпочав війну.

• 12 липня українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках лінії фронту і, як повідомляється, досягли успіхів на деяких ділянках.

• 12 липня російські війська завдали ще одну серію ударів з безпілотників "Шахед" по території України.

• Міністерство оборони Росії заявило, що "група Ваґнера" майже повністю передала озброєння та військову техніку міноборони.

• Колишній російський офіцер і затятий націоналіст Ігор Гіркін заявив, що деякі члени найближчого оточення президента Росії Путіна можуть підштовхнути Путіна до припинення війни, щоб його скинути. Гіркін стверджував, що повстання фінансиста "Ваґнера" Євгенія Прігожина вдалось, в результаті чого відбувся перерозподіл влади за планами покровителів Прігожина, до яких Гіркін запропонував включати першого заступника глави адміністрації президента Кірієнка, мільярдера та особистого банкіра Путіна Юрія Ковальчука та олігархів зі сфери енергетики Аркадія і Бориса Ротенбергів. Гіркін стверджував, що структура влади, включаючи міністра оборони Шойгу, губернатора Московської області Воробйова та мера Москви Собяніна після заколоту була ослаблена. Гіркін стверджував, що члени "Кооперативу Озеро" - що об'єднує дачі Путіна і кількох членів його найближчого оточення в Ленінградській області - хочуть витіснити Путіна на користь одного зі своїх членів, наприклад Прігожина або Кирієнка. Гіркін стверджував, що "Кооператив Озеро" в першу чергу має на меті саботаж російських військових операцій, ВПК і контроль над тиловими районами, щоб змусити Путіна зрозуміти, що він повинен визнати поразку у війні. Гіркін попередив, що під ударами "озерівців" будуть міноборони, секретар совбезу Патрушев, ФСБ, Заяви Гіркіна, ймовірно, є частиною його постійних зусиль, спрямованих на зменшення політичної та внутрішньої підтримки потенційного припинення вогню у війні в Україні з боку росіян, але його націленість на конкретних членів найближчого оточення Путіна привертає увагу. Гіркін неодноразово звинувачував Прігожина в тому, що він є частиною фракції, яка виступає за замороження лінії зіткнення в Україні, в той час як Гіркін виступає за ведення затяжної війни. Кірієнко, зокрема, є відомим рупором Кремля з питань внутрішньої політики та окупації. За повідомленнями, останніми роками Кірієнко розширює свій політичний вплив, зокрема, на розвиток освіти, нагляд за регіональними виборами, розвиток російського інтернету та інформаційного блоку, а також на політичні неурядові організації. Російське опозиційне видання "Медуза", посилаючись на джерела в адміністрації президента, раніше повідомляло, що Кірієнко намагається позиціонувати себе як можливого наступника Путіна. Джерела "Медузи" вважають, що відсутність зв'язків Кірієнка з регіональними органами влади або бізнесом підриває його перспективи, але зазначають, що Кірієнко, ймовірно, здатен подолати ці проблеми. Гіркін, швидше за все, намагається представити Прігожина як пряму загрозу для режиму Путіна, щоб заохотити Кремль до більш жорстких дій проти Прігожина і перешкодити будь-яким спробам заморозити фронт в Україні. Гіркін, можливо, намагається дискредитувати Кірієнка та інших ймовірних покровителів Пригожина, щоб підірвати всіляку підтримку, яку Прігожин може мати серед будь-яких можливих покровителів у владі.

• Повідомляється, що російські та українські сили здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове.

• Російські та українські війська продовжували бойові дії в районі Кремінної, де, як повідомляється, російські сили досягли обмежених успіхів.

• Українські війська продовжували контрнаступальні дії в районі Бахмута.

• Російські та українські війська здійснили наземні удари на лінії Авдіївка-Донецьк.

• Російські джерела стверджували, що українські сили здійснили обмежені наземні атаки на заході Донецької області.

• Українські війська продовжували контрнаступальні дії вздовж адміністративної межі між Запорізькою та Донецькою областями.

• Українські війська продовжували обмежені механізовані штурмові дії на заході Запорізької області.

• Російські чиновники продовжують вирішувати питання захисту кордонів Росії.

• Російська окупаційна влада використовує обіцянку лікування, щоб примусити жителів окупованих територій отримати російські паспорти та переселитися на територію Росії.

09:13 Вночі росіяни з північно-східного (Курськ) та південно-східного (Приморсько-Ахтарськ) напрямків атакували Україну 20-ма ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131», усі 20 ударних дронів знищено, переважно на Київщині.

Також противник застосував дві крилаті ракети «Калібр» з Чорного моря та одну балістичну – «Іскандер-М» (Джанкой, Крим), на різних напрямках знищено дві крилаті ракети «Калібр». Стосовно наслідків пуску ракети з ОТРК «Іскандер-М» інформація уточнюється.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: