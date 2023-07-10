502-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:15 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

119,5% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

45,9% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

115,6% автомобільної техніки (з них 1,6% за минулий тиждень),

141,9% артилерійських систем (з них 3,9% за минулий тиждень),

60,0% РСЗВ (з них 1,9% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

29,5% засобів ППО (з них 1,4% за минулий тиждень).

08:46 Французька Libération повідомляє з посиланням на західні розвіддані, що Прігожин з 1 липня перебуває в Москві, де зустрічався з Путіним, а також Наришкіним і Золотовим.

08:32 Українські війська від початку наступу звільнили 169 кв. км на південному напрямку, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

За минулий тиждень в результаті наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках Збройні Сили України просунулися на понад один кілометр, а в цілому просування на цих напрямках від часу початку наступу становить 8,6 кілометрів.

За минулий тиждень на півдні України звільнено понад 10 квадратних кілометрів української землі.

08:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська 9 липня вели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські війська успішно продовжують просування на Бахмутському напрямку. Українські офіційні особи повідомляли, що українські війська продовжували вести контрнаступальні дії на бердянському та мелітопольському напрямках. Міністерство оборони Росії та пов’язані з Кремлем милблогери стверджували, що українські війська здійснили атаки на заході Запорізької області. Російський мілблогер стверджував, що українські війська атакують російські позиції невеликими групами та цілять по російських тилових позиціях, складах та інфраструктурі. Українські військові офіційні особи також повторили, що українські сили продовжують свої кампанії позбавлення боєздатності ворогана півдні та сході України.

• The Wall Street Journal повідомила, що українські війська намагаються послабити оборону Росії перед звільненням території, приймаючи повільніші темпи просування. WSJ також повідомила, що українські сили зосереджені на витісненні російських сил з укріплень і мінних полів, глибина яких перевищує 24 км у деяких районах окупованої Росією території. Підполковник 108-ї бригади територіальної оборони України Олексій Телегін заявив, що російські війська здатні постійно підводити заміну, навіть якщо українські сили знищують цілі підрозділи. ISW оцінювала, що російським силам бракує оперативних резервів: ймовірно, у заяві Телегіна йдеться про наявні на місці тактичні резерви. Інший командир підрозділу 108-ї бригади територіальної оборони заявив, що просування українських сил на добре підготовлені позиції ускладнює нестача бронетехніки. Джерела WSJ також одним із факторів уповільнення українських контрнаступів назвали відсутність української переваги в повітрі. ISW продовжує оцінювати, що нинішні темпи українського контрнаступу є відображенням навмисних зусиль зберегти українські бойові сили і відсунути російську живу силу та техніку ціною повільнішого територіального просування.

• Президент США Джо Байден заявив, що Україна не може вступити в НАТО, поки не закінчиться війна Росії в Україні.

• Міністр закордонних справ Росії Серґєй Лавров 9 липня обговорив з турецьким колегою Хаканом Фіданом рішення Туреччини дозволити звільнити п'ятьох українських командирів, які брали участь в обороні металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі. У МЗС Туреччини також зазначили, що Фідан і Лавров обговорювали угоду з експорту зерна за посередництва ООН, тоді як МЗС Росії прогнозовано звинуватило Захід у «неспроможності зробити необхідні кроки» для виконання угоди

• Російська ультранаціоналістична спільнота продовжувала звинувачувати Кремль у тому, що він довірив Туреччині виконати угоду та утримувати захисників Азовсталі в Туреччині.

• Колишній російський офіцер і затятий націоналіст Ігор Гіркін заявив, що Служба захисту конституційного ладу ФСБ навмисно його обмежує.

• Прес-секретар президента Центральноафриканської Республіки Альберт Ялоке Мокпем заявив 8 липня, що персонал "групи Ваґнера", який залишає ЦАР, проводить ротацію і не відкликається.

• 9 липня невідомі оприлюднили зображення того, що, здається, є установчим документом "групи Ваґнера", можливо, щоб представити її як професійну організацію.

• Рішення російського президента Путіна не ліквідовувати швидко "групу Ваґнера" та не переслідувати учасників заколоту ставить його самого та його підлеглих у складне становище.

• Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північ від Сватового та на південь від Кремінної.

• Українські та російські війська продовжували контрнаступальні дії в районі Бахмута.

• Російські та українські війська продовжували наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк, і станом на 9 липня російські сили наступали.

• Українські війська продовжили просування в районі адміністративної межі Донецької та Запорізької областей, а також продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області.

• Повідомляється, що російські війська продовжували відновлювати раніше затоплені позиції на східному (лівому) березі річки Дніпро в Херсонській області.

• Російські джерела звинуватили українські війська в тому, що вони обстріляли Керченський міст.

• Повідомляється, що міноборони Росії приймає найманців "групи Ваґнера" на контрактну службу в Молькіно Краснодарського краю.

08:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

07:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: