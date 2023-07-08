500-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:53 Президент України Володимир Зеленський зустрівся на Фанарі з Вселенським патріархом Варфоломієм. Співрозмовники обговорили реалізацію "Формули миру", а також проблему з поверненням дітей, які були депортовані окупантами та яких Україна прагне повернути додому, до рідних. Зеленський подякував Варфоломієві за непохитну підтримку та молитви за мир, за засудження агресії та злочинів, допомогу українцям, які постраждали внаслідок війни. Голова держави також узяв участь у поминальному молебені за жертвами війни в Україні у соборі Святого Георгія.

13:11 На ТЕС у місті Курахове у Донецькій області завалився дах і металево-бетонні конструкції у котлотурбінному цеху. Загинула одна жінка; троє працівників зазнали поранень – відкрита черепно-мозкова травма, перелама ребер, забої. Під завалами можуть перебувати ще двоє людей. Також медична допомога надається жінці, яка перебуває в передінфарктному стані. "За попередніми даними, дах обвалився внаслідок минулих атак держави-агресора на підприємство", – поінформували у прокуратурі.

12:46 На 500-й день великої війни Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 49 воїнів званням Героя України, 46 із них – посмертно. "Кожне прізвище – це історія відваги, це історія волі, це історія України", – прокоментував Зеленський.

12:04 Унаслідок російського удару по місту Лиман загинуло шестеро людей, п'ятеро зазнали поранень. Пошкоджено будинок і крамницю. Обстріл здійснювали із реактивних систем залпового вогню.

11:45 Міністр оборони Олексій Резніков назвав п'ять принципів, котрими керуватиметься Україна при застосуванні касетних боєприпасів, наданих Штатами. Зокрема, Україна використовуватиме снаряди лише для деокупації своїх міжнародно визнаних територій і не націлюватиме по території Росії. Касетні боєприпаси не застосовуватимуться у міських районах, щоб уникнути ризиків для мирного населення, а лише у місцях скупчення російських військовиків і для прориву рубежів оборони противника з мінімальним ризиком для життя українських воїнів. Україна вестиме суворий облік використання цієї зброї та локальних зон, де вона буде використовуватися. Після деокупації і перемоги України території, де застосовувалися ці боєприпаси, будуть пріоритетними для розмінування. Україна звітуватиме партнерам про використання боєприпасів та їхню ефективність.

11:28 Росіяни продовжують мінування Запорізької атомної електростанції та об’єктів на території станції, повідомили в Головному управління розвідки МО України. Наразі на територію ЗАЕС доставляються міни та вибухові речовини. В технічних приміщеннях та у машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу. Здебільшого використовуються міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

11:21 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 150 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 48 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:00 Вийшов з планового ремонту блок теплової генерації потужністю понад 280 МВт. Наразі електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, дефіциту немає, констатували в Міненерго. Внаслідок масштабного грозового шторму, який пройшов країною, у 10 областях зафіксовано пошкодження ліній електропередачі, знеструмлено 301 населений пункт. Найбільше – на Чернігівщині, Одещині, Кіровоградщині, Полтавщині. Також через негоду залишається без світла частина споживачів у Сумській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Донецькій, Миколаївській областях. Тривають відновлювальні роботи. Через обстріли знеструмлювалася 45 населених пунктів у Донецькій області, залишається без світла частина абонентів у Запорізькій, Херсонській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.

10:52 Станом на 10:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:41 Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів. 10 унікальних фактів про нашу визвольну війну від Ганни Маляр:

500 днів 1. 500 днів + 8 років реального бойового досвіду: жодна сучасна армія світу не була задіяна у війні такої високої інтенсивності. Війна, яку розв’язала росія в Україні, стала наймасштабнішим конфліктом в Європі з часів Другої світової війни. 2️. Цю війну можна впевнено вважати “першою війною безпілотників”. Насиченість бойових підрозділів ЗСУ безпілотними літальними апаратами не має аналогів в світі. Безпілотні повітряні, наземні та водні апарати інтегровані в кожен етап бойових дій. Ми першими в світі почали широко застосовувати ударні квадрокоптери і FPV-дрони. 3️. Протиповітряна оборона України вперше в світі обʼєднала і ефективно використовує новітні західні та радянські системи, винищувальну авіацію і мобільні групи з ПЗРК. 4️. Наступальні дії ЗСУ спростували один з фундаментальних постулатів воєнної науки про необхідність чисельної (у 3-5 разів) переваги у живій силі та озброєнні під час наступу. Українська армія наступає і звільняє землі в умовах повної переваги противника - як в озброєнні, так і в кількості особового складу. 5️. 5000 жінок на лінії вогню з-понад 42 тисяч жінок у ЗСУ. 6️. Створено унікальну систему надання допомоги пораненим, якої нема ніде в світі, - Єдиний медичний простір. Це об‘єднання військових та цивільних медичних закладів та спеціально розроблена система логістики, яка охоплює всю територію держави та використовує всі види транспорту. Результат - до 82% поранених українських військових після відновлення повертаються у стрій. ▪️ 80% поранених упродовж так званої золотої години отримують належну допомогу. ▪️ Смертність військових на етапі евакуації максимально зменшилась. 7️. Професійне та ретельне планування наступальних операцій нашим командуванням має наслідком унікальний факт – наступаюча сторона несе значно менші втрати, ніж та, що знаходиться в обороні. 8️. Українські військові вперше збили гіперзвукову російську ракету Кинджал. Ворожа ціль була знищена за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot. 9️. «Піхота виграє битви, логістика виграє війни»,– Джон Першинг, генерал армії США часів Першої світової. Наш фронт, попри величезну протяжність та збільшення армії на сотні тисяч осіб, стабільно поповнюється харчами, пальним, технікою, зброєю й боєприпасами. Логістику грамотно оптимізовано з урахуванням загроз авіаційних та ракетних ударів. 10. «Цифра-зброя». Протягом 500 днів війни впровпджено ІТ-рішення для управління боєм, операцією та їх всебічним забезпеченням: ▪️бойова система управління тактичної ланки «Кропива» ▪️платформа з ситуаційної обізнаності Delta ▪️cервіс підтримки логістичних операцій НАТО «LOGFAS» ▪️проєкт «Очі».

10:16 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Протягом останніх семи днів після затишшя в червні 2023 року Бахмут знову став місцем одних із найзапекліших боїв на фронті. Українські війська впевнено просуваються як на півночі, так і на півдні від утримуваного Росією міста. Російські захисники, швидше за все, борються з низьким моральним духом, координацією розрізнених підрозділів та обмеженою здатністю виявляти та вражати українську артилерію. Російське керівництво майже напевно вважає політично неприйнятною здачу Бахмута, який має символічну вагу як одне з небагатьох російських здобутків за останні 12 місяців. Однак, дуже ймовірно, що додаткових резервів, які можна було б спрямувати на цей сектор, небагато.

10:10 На Дніпровському напрямку російські війська налякані, зазначила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону:

"Наразі на нашому напрямку зусилля ворога зосереджено саме на недопущенні нашого просування. Тому що вони дуже суттєво притиснуті на Запорізькому напрямку, вони дуже суттєво збентежені і налякані на Дніпровському напрямку: те, що стосується річки Дніпро і вздовж узбережжя лівого, - там, де вони не можуть дати ладу своїм позиціям, тобто повернутися повноцінно. Але це ускладнено, тому що і гуманітарна ситуація на цих територіях просто критична: там процвітають кишкові інфекції, дуже складна ситуація з водопостачанням і взагалі з логістикою. Їм дуже складно залишатися на тих позиціях. Вони постійно намагаються повернутися на ті рубежі оборони, які вже обмилували під час високої води, і усвідомили, і змирилися з тим, що їм вже час використовувати наступний рубіж оборони."

10:01 Вночі росіяни атакували іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край), 5 з них знищено підрозділами ППО Сил оборони України.

Частину ударних БпЛА не вдалось перехопити. «Шахеди» влучили в промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині, зокрема в Покровському районі Кривого Рогу один ангар сільгосппідприємства згорів повністю, інший - частково, пошкоджено 7 вантажівок. Жертв немає.

09:45 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

119,2% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

45,9% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

115,2% автомобільної техніки (з них 1,6% за минулий тиждень),

141,1% артилерійських систем (з них 5,1% за минулий тиждень),

59,3% РСЗВ (з них 2,2% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,7% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,2% засобів ППО (з них 1,4% за минулий тиждень).

09:31 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська досягли значних тактичних успіхів у районі Бахмута та продовжили 7 липня контрнаступальні дії щонайменше на трьох інших ділянках фронту. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 липня, показують, що українські війська досягли тактично значних успіхів біля Ягідного (2 км на північ від Бахмута). Генштаб України повідомив, що українські сили вели наступальні дії на північ і південь від Бахмута, а командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що українські сили встановили контроль над невизначеними раніше втраченими позиціями в районі Бахмута. Речник Генштабу України Андрій Ковальов повідомив, що українські сили також досягли часткового успіху поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на заході Запорізької області та вздовж адміністративної межі між Запорізькою та Донецькою областями. Російські джерела стверджували, що українські війська вели наступальні дії на Кремінному напрямку вздовж межі Харківської та Луганської областей.

• Повідомляється, що російські війська перекинули на південь України майже всю російську Східну групу військ.

• Розгортання майже всієї російської Східної групи військ і великих підрозділів південної групи військ на лінії фронту на півдні України свідчить про те, що оборона Росії на півдні України може бути крихкою. Російська оборона на півдні України, хоча й потужна, не є непереборною. Якщо українські сили досягнуть оперативного прориву, російським військам на півдні України, ймовірно, доведеться відступити на підготовлені оборонні позиції без значної підтримки з боку оперативних резервів. Відхід з боями є надзвичайно складним військовим завданням, і незрозуміло, чи зможуть російські сили, які перебувають у бояї, успішно відійти від своїх перших рубежів до інших підготовлених рубежів у належному порядку, особливо якщо ці сили — і сили позаду них в ешелонах — виснажені та не матимуть підтримки. Раніше ISW оцінювало, що українські сили, ймовірно, поступово намагаються систематично послабити бойову потужність Росії на півдні України, підвищуючи з часом крихкість російської оборони.

• Росія в ніч з 4 на 5 липня тимчасово принаймні частково відключилася від глобального Інтернету під час тестування своєї системи «суверенного Інтернету».

• Російські війська завдали серію ракетних і безпілотних ударів по тилових районах України 6-7 червня.

• Російські та українські війська продовжували наземні обстріли вздовж межі Харківської та Луганської областей. 6-7 липня українські війська досягли значних тактичних успіхів у районі Бахмута.

• Російські та українські війська здійснили наземні удари на заході Донецької області.

• Російські джерела стверджують, що 7 липня українські війська розпочали нову хвилю контрударів на заході Запорізької області.

• Російська окупація Запорізької атомної електростанції продовжує обмежувати доступ міжнародних спостерігачів до об’єкта.

• Є повідомлення, що Міністерство оборони Росії розробило закон, який розширить перелік грубих дисциплінарних проступків у збройних силах РФ.

• Російська влада продовжує видавати себе як відповідальна опікунка українських дітей, намагаючись дискредитувати Україну і продовжуючи примусово депортувати українських дітей до Росії.

• Білоруський військовий чиновник під час прес-туру на можливій базі "Ваґнера" в Осиповичах 7 липня заявив, що сили "групи Ваґнера" ще не прийняли рішення про розгортання в Білорусі.

09:14 Президент США Джо Байден в інтерв'ю CNN заявив, що питання про приєднання України до НАТО може бути розглянуте лише після закінчення війни, серед членів Альянсу немає одностайності щодо прийняття України в НАТО зараз. При цьому він зазначив, що Україні потрібно запропонувати раціональний шлях кваліфікації для вступу до НАТО, і поки Україна не в НАТО, США нададуть їй такі гарантії безпеки, як Ізраїлю.

09:06 Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців на 500-й день повномасштабної війни на острові Зміїний:

"500 днів повномасштабної війни. Зміїний. Вільний острів вільної України. Вдячний усім, хто бився тут проти окупантів. Вшанували памʼять героїв, які віддали своє життя в цій битві – одній із найважливіших за час повномасштабної війни. Слава кожному і кожній, хто воює заради безпеки в нашому Чорному морі! Честь!"

09:02 "Україна заслуговує на членство в НАТО", – заявив Президент Туреччини Реджеп Ердоган на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, додавши: "І я хочу у вашій присутності ще раз підкреслити один момент: при настанні справедливого світу ніхто не програє".

08:53 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: