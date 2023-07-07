Twitter погрожує судом компанії Meta.

Предметом суперечки є нова платформа Threads, яка за функціоналм дуже нагадує Twitter.

Компанія Twitter, яка належить мільярдеру Ілонові Маску, погрожує судом компанії Марка Цукерберґа Meta, через запуск нею конкурента Twitter – платформи Threads. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на офіційного листа правника Алекса Спіро (Alex Spiro), який репрезентує інтереси Twitter, на адресу Марка Цукерберґа.

У зазначеному листі Twitter звинуватив Meta в «систематичному, зловмисному та незаконному присвоєнні комерційних таємниць та іншої інтелектуальної власності компанії Twitter» під час створення мережі Threads. Алекс Спіро стверджує, що Meta найняла низку колишніх співробітників Twitter, які все ще мали доступ до «комерційних таємниць та іншої суворої конфіденційної інформації» компанії Маска. Цих співробітників нібито цілеспрямовано використовували для створення програми-наслідувача, щоб конкурувати з Twitter. Правник Twitter вимагає, щоб Meta негайно припинила користуватися цими таємницями та погрожує судом.

«Twitter має намір суворо дотримуватись своїх прав інтелектуальної власності та вимагає від Meta вжити негайних заходів, щоб припинити використання будь-яких комерційних секретів Twitter або іншої конфіденційної інформації», – написав Спіро в листі.

«Конкуренція – це добре, але обман – ні», – прокоментував ситуацію власник Twitter Ілон Маск у власній соцмережі.

Meta вже встигла відреагувати на погрози. Так речник компанії Енді Стоун зазначив у пості на платформі Threads: «Ніхто в команді інженерів Threads не є колишнім співробітником Twitter — це просто не відповідає дійсності».

Нагадаємо, що програма мережі Threads була запущена в середині цього тижня, і в ній зареєструвалися вже близько 30 мільйонів осіб. Керівництво Meta від самого початку заявляло, що ця мережа буде альтернативою Twitter.