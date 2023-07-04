Він стане прямим конкурентом для Twitter.

Компанія Meta запускає новий сервіс Threads. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Новий сервіс закладатиметься на базі Instagram і дуже нагадуватиме за функціоналом Twitter, тож, як прогнозують, складе йому пряму конкуренцію.

В описі сервісу вказується, що Threads – це платформа, «де люди збираються разом, щоб обговорити все, що завгодно: від того, що їх хвилює сьогодні, до того, що буде у тренді завтра». Судячи з опублікованих скріншотів, користувачі Threads зможуть публікувати короткі текстові повідомлення, які можна буде лайкати, коментувати або ділитися ними зі своїми читачами.

Тимчасом сам Twitter переживає активний відтік користувачів після його придбання мільярдером Ілоном Маском, який скоротив майже половину співробітників компанії та почав урізати у правах власників безкоштовних екаунтів, намагаючись змусити їх підписатися на платну версію сервісу Twitter Blue. Останнім таким кроком стало обмеження кількості твітів, доступних для перегляду безкоштовних облікових записів.

Саме розчарованих користувачів Twitter і спробує переманити Meta своїм новим сервісом. Адже Threads буде цілковито безкоштовним і без будь-яких обмежень на кількість доступних для перегляду повідомлень.

Наразі, судячи з останнього звіту, сукупна щоденна аудиторія всіх трьох додатків Meta – Facebook, Instagram та WhatsApp – становить понад три мільярди людей.