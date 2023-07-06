499-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:38 Російська номенклатура і спостерігачі вважають, що негласний дозвіл Прігожину залишитися в Росії і не поспішати з від'їздом до Білорусі (як він мав зробити, згідно з публічно оприлюдненою угодою) свідчить про слабкість Кремля після заколоту, пише Financial Times. Те, що Прігожин може продовжувати переміщатися по Росії, колишній високопоставлений чиновник назвав "повною імпотенцією" Кремля: "Путін просто не помічає, що ми перетворюємося на бананову республіку без бананів". Неназваний співрозмовник FT заявив, що заколот Пригожина підірвав довіру до Путіна серед багатьох серед російської еліти, але мало хто готовий протистояти президенту.

Колишній спічрайтер Путіна Аббас Галлямов припустив, що влада не робить різких кроків щодо Прігожина, оскільки в Кремлі усвідомили, що будь-які різкі дії проти "Ваґнера" зараз можуть спровокувати групу на заходи у відповідь або підштовхнути до дій інших гравців.

Політолог Тетяна Станова вважає, що Кремль вирішив "убити Прігожина як політика, але вони все ще вирішує, що робити з ним як із бізнесменом"

Співрозмовник газети, знайомий із Пригожиним із 1990-х, припустив, що можливість переміщатися Росією, щоб розібратися зі справами, була частиною домовленості, після якої засновник "ПВК Ваґнера" завершив заколот: "Це не означає, що він просто бігає. Це більше схоже на те, що його імперію розбирають на частини, і вони готуються до від'їзду... Коли все заспокоїться, я думаю, що у нього будуть проблеми, але хто думає про майбутнє більш ніж на тиждень вперед?"

Російський мільярдер, який перебуває під санкціями, у розмові з FT припустив, що Путін і далі спиратиметься на особисті стосунки з такими людьми, як Прігожин, і не буде перетасовувати номенклатуру. "Путін - це неписані особисті домовленості. І для російського царя він якоюсь мірою гуманний. Він не Ганді, але порівняно зі Сталіним він досить добре ставиться до людей."

12:17 Чехія передасть Україні нову партію ударних вертольотів, а також сотні тисяч великокаліберних боєприпасів, заявив прем’єр-міністр Петр Фіала на зустрічі з українським Президентом. Чехи також допоможуть Україні з тренуванням пілотів, в тому числі на винищувачах F-16, і нададуть симулятори польотів, аби навчання могло відбуватися не тільки на Заході, а й в Україні. "Чехія є одним із найбільших постачальників військової допомоги Україні. Війна триває майже 500 днів. Ми відправили в Україну 676 одиниць важкої техніки та понад 4 мільйони одиниць середнього та великого калібру. Це означає, що щодня, починаючи від першого дня війни, з Чехії в Україну виїжджає близько 10 000 одиниць боєприпасів і щонайменше один танк, реактивна установка, гаубиця", – прокоментував Фіала.

12:09 Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, знову підтвердили в Міненерго. Внаслідок атаки у Львівській області знеструмлено 1 лінію електропередачі, 3 трансформаторні підстанції, без світла залишилися 2 населених пункти. . Через обстріли без світла залишилася частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Харківській Донецькій, Чернігівській та Сумській областях. Внаслідок технологічних порушень була знеструмлена частина споживачів у Київській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 1 903 МВт·год. Експорт відсутній.

11:57 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 120 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 79 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:41 Російські медії пишуть, що число загиблих унаслідок підтоплення, спричиненого руйнацією Каховської ГЕС, на окупованому лівобережжі сягло 55 осіб (реальні дані можуть бути вищими; російська влада замовчувала масштаб трагедії, – Ред.). На правому березі загинуло 16 осіб, згідно з даними українських служб.

11:28 Румунія відкриє регіональний навчальний центр для пілотів винищувачів F-16. Таке рішення ухвалила Вища рада оборони Румунії. У повідомленні зазначено, що центр тренуватиме пілотів із Румунії, а також із країн-союзників по Альянсу і країн-партнерів, зокрема, із України.

11:14 Міністр оборони Олексій Резніков відбув телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном і анонсував новини про "різні типи боєприпасів" на тлі повідомлень про постачання Україні касетних снарядів зі США. "Також ми говорили про нові проєкти, пов’язані з постачанням різних видів боєприпасів. Залишайтеся на зв'язку за хорошими новинами", – заінтриґував Резніков.

10:57 Міжнародні резерви України сягнули майже $39 млрд – це рекордний показник за всю історію незалежної України, повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний. Зокрема, у червні на рахунки уряду надійшло: $1,6 млрд від ЄС, $1,2 млрд від США, $69,1 млн – від Світового банку, $15 млн – від уряду Фінляндії. Також у червні Україна успішно пройшла перший перегляд програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом і отримала другий транш за програмою – $886 млн.

10:40 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

1 липня 2023 року ВМФ Росії створив новий Азовський військово-морський округ зі штабом в окупованому українському портовому місті Маріуполь. Підпорядкований Чорноморському флоту, округ, як повідомляється, матиме у своєму підпорядкуванні вісім бойових кораблів, включаючи три сучасні корвети класу "Каракурт", які можуть запускати крилаті ракети "Калібр". Азовське море є життєво важливим морським районом для Росії, оскільки воно з'єднує її внутрішні водні шляхи з міжнародними морськими шляхами. В умовах війни воно також пропонує альтернативний варіант військового постачання, якщо сухопутні шляхи Росії на південь України будуть перервані. Азовський військово-морський округ, ймовірно, зосередиться на підтримці логістичних і контрпартизанських завдань, звільнивши основний Чорноморський флот для ударних операцій на великих відстанях і проектування морської сили далі за кордон.

10:08 Сили оборони України за останню добу просунулись на понад кілометр на Бахмутському напрямку, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону. Сили оборони продовжують там утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії, просуватись по північному та південному флангах.

10:02 Чехія зацікавлена в набутті Україною членства в НАТО після завершення війни, заявив президент Чеської Республіки Петр Павел на спільній з Володимиром Зеленським пресконференції після переговорів у Празі, додавши, що членство в Альянсі, а також в Європейському Союзі не є автоматичним, треба провести реформи та відповідати критеріям. Чехія, за його словами, прагнутиме розпочати переговори про вступ України до ЄС до кінця цього року. Окремо Павел конкретизував свою заяву про те, що Збройні сили України матимуть лише одну спробу для контрнаступу, пояснивши, що йшлося про поточний рік.

10:00 Росіяни зменшили кількість своїх ракетоносіїв у Чорному морі, наразі там перебуває один ракетоносій – підводний човен з чотирма «Калібрами», повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Вчора надвечір на чергуванні було ще три ракетоносії, але за ніч вони зайшли у пункти базування.

09:45 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

119,1% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

45,7% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

114,8% автомобільної техніки (з них 1,7% за минулий тиждень),

139,9% артилерійських систем (з них 5,9% за минулий тиждень),

50,0% РСЗВ (з них 2,4% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,7% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

28,8% засобів ППО (з них 1,1% за минулий тиждень).

09:41 Палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Президент України Володимир Зеленський подякував Нідерландам за історичне рішення:

"Називати речі своїми іменами - це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів"

09:36 Під час саміту НАТО у Вільнюсі обговорюватимуть питання довгострокових зобов’язань України у сфері безпеки, заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час інтервʼю "Голосу Америки" у Білому Домі. Він наголосив:

"Звичайно ж, ми віримо у політику відкритих дверей НАТО, але ми також визнаємо, що задля того щоб стати членом НАТО, кожна країна має відповідати певним вимогам, і що має бути серйозна дискусія між цією країною та Альянсом. Ми хочемо поважати цей процес. Думаю, важко подивитись на те, що ми робили протягом останніх 16 місяців і сказати, що Україна – в якійсь сірій зоні. Думаю, що повідомлення, передане Путіну гучне і чітке – не тільки Сполучені Штати, не тільки Захід, а й цілий світ продовжать підтримувати Україну. Ми вважаємо, що найважливішим є залишатись зосередженими на боротьбі, яку вони зараз ведуть. І дивитись на післявоєнну Україну, на те, якими будуть потреби її безпеки, і які зобов’язання ми та наші союзники можемо взяти на себе, щоб допомогти їм залишатися в безпеці, тому що вони й надалі матимуть великий кордон з Росією".

09:31 Вночі росіяни атакували Дніпропетровську область "Шахедами", 6 з них збили силами ПвК "Схід". Уламки одного з них впали на авто, яке їхало по трасі, два чоловіки загинули, повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак. Ще один БпЛА поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі, полум'я охопило понад 100 кв. м та сягало 4-метрової висоти. Пожежу загасили.

09:26 Внаслідок вчорашнього ракетного удару по житловому будинку у Львові загинуло 10 людей, 42 – поранено, підсумував міський голова Андрій Садовий. Рятувально-пошукову операцію завершено.

09:20 Українські війська мають успіх у наступі біля Кліщіївки на Бахмутському напрямку, повідомив речник Генерального штабу Збро4йних Сил України Андрій Ковальов,

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії. Північніше та південніше міста Бахмут вони продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби, за підтримки авіації, противник робив спроби витіснити українські війська із займаних позицій в районі західніше Кармазинівки Луганської області, але успіху не мав.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Первомайського Донецької області. Противник завдав авіаударів в районах Новокалинового та Авдіївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, під ворожими вогнем артилерії, українські військові відбили атаки в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Тривають важкі бої.

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Білорусі Лукашенко заявив, що станом на 6 липня фінансист "групи Ваґнера" Євгеній Прігожин і війська "Ваґнера" не перебувають у Білорусі, що вказує на те, що Прігожин, можливо, не виконує угоду, в якій Лукашенко виступив посередником між Прігожиним і президентом Росії Путіним після збройного повстання Вагнера 24 червня.

• Російські джерела також вказали, що Прігожин перебуває в Росії, хоча ISW наразі не може підтвердити місцезнаходження Прігожина.

• Схоже, Лукашенко дистанціюється від угоди, в якій він нібито був посередником, водночас продовжуючи рекламувати свою здатність бути посередником між Путіним і колишнім лояльним агентом, тим самим все ще підкреслюючи слабкість Путіна. Лукашенко демонстративно заявив, що "Ваґнер" і Прігожин – росіяни, і питання про їх місцезнаходження повинні бути адресовані не йому.

• Здатність Прігожина вільно діяти в Росії свідчить про те, що Прігожин все ще захищений певними гарантіями безпеки та/або що Кремль продовжує надавати пріоритет підриву його репутації в Росії, а не фізичному чи юридичному нападу на Прігожина.

• Вибрані російські ультранаціоналісти критикували російську державну пропаганду за намагання зробити з Прігожина лиходія, припускаючи, однак, що спроба Кремля відштовхнути ультранаціоналістичну спільноту від Прігожина не приносить успіху.

• Українські війська 6 липня провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту та продовжують зусилля з поступового знищення російської живої сили та матеріально-технічного засобів. Українські військові повідомили, що українські сили ведуть контрнаступальні дії на бахмутському, західнодонецькому та західнозапорізькому напрямках. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 липня, показують, що українські війська просунулися до західної околиці Кліщіївки, приблизно за 5 км на південний захід від Бахмута. Російські та українські джерела продовжували обговорювати контрнаступальні операції України на заході Донецької області на південь від Великої Новосілки та в районі Оріхова на заході Запорізької області. Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN 5 липня визнав загалом повільніші темпи контрнаступу України та заявив, що українські операції "сповільнилися" проти укріплених російських оборонних позицій, зазначивши, що, на його думку, Україні все ще потрібні певні західні системи озброєння перед початком нових атак на фронті. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр підкреслила, що українські зусилля по нанесенню ударів по районах російського зосередження є імперативними для ширшого контрнаступу і визначають повільнішу швидкість наземних атак на театрі дій. Маляр зазначила, що лише за минулу добу українські війська знищили шість російських складів боєприпасів лише на Таврійському (Запорізькому) напрямку, і підтвердила, що удар по Макіївці 4 липня є ефективним прикладом знищення російських ресурісі.

• Українські та російські офіційні особи 6 липня значною мірою деескалували свою риторику щодо Запорізької атомної електростанції.

• Російські політичні діячі продовжують намагатися лестити російським мілблогерам або контролювати їх, що вказує на те, що багато хто розглядає спільноту мілблогерів як важливу групу.

• Російське опозиційне видання "Верстка" повідомило, що російські війська та окупаційна влада проводять в окупованій Україні кампанію системного релігійного переслідування.

• Російські мілблогери стверджували, що аспекти російських оборонних операцій на півдні України мають серйозні обмеження і можуть не бути такими ефективними, як їх раніше зображували російські джерела. Російський мілблогер заявив, що російські мобілізовані, які діють у Запорізькій області, перебувають на передовій із жовтня 2022 року без жодних ротацій, оскільки немає ким їх замінити. Опис гострих проблем ротації підтверджує попередню оцінку ISW про те, що російським силам, ймовірно, бракує боєздатних резервів. Відмова від проведення будь-яких ротацій призведе до швидшої деградації російських формувань, які обороняються від українських контрнаступів на півдні України. Інші російські мілблогери звинуватили російські ударні вертольоти у нанесенні ударів по вже знищеній українській військовій техніці та припустили, що Міноборони Росії могло використовувати ці повторні влучення, щоб повідомляти про завищені українські втрати. Раніше Кремль використовував повідомлення про шалено завищені втрати української бронетехніки, щоб представити російські оборонні операції як надзвичайно ефективні.

• Російські та українські війська вели наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна.

• Візуальні дані підтверджують, що станом на 6 липня українські сили просунулися на південний захід від Бахмута.

• Російські війська продовжили наземні атаки в районі Бахмута та Авдіївки-Донецька.

• Українські війська вели контрнаступальні дії вздовж адміністративної межі між Запорізькою та Донецькою областями та на заході Запорізької області.

• Російські чиновники продовжують роботу зі створення підрозділів територіальної оборони в прикордонних областях Росії.

• Окупаційні чиновники продовжують спроби примусової асиміляції українських правових і культурних традицій до російської системи на окупованих територіях.

• Президент Білорусі Лукашенко 6 липня заявив, що Росія передасть всю заплановану тактичну ядерну зброю Білорусі до кінця 2023 року, якщо не раніше.

08:56 Вночі російські війська атакували іранськими ударними дронами типу «Shahed» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край), зафіксовано пуски 18 «шахедів», 12 з них знищено підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил в південних та східних регіонах.

08:46 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: