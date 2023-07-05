У Росії катастрофічно бракує запчастин навіть до літаків-«кукурузників».

Через це виникла реальна загроза припинення польотів літаків Ан-2.

Російські авіакомпанії, які експлуатують літаки Ан-2 (їх ще називають «кукурузниками»), зіткнулися з дефіцитом запчастин через відмову європейських постачальників співпрацювати з Росією. Про це повідомило російське інформаційне агентство РБК. До початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну і, як наслідок, санкцій десятки запчастин для «кукурузників» поставляли з Європи.

Про нестачу запчастин, як стало відомо виданню, говорили на засіданні робочої групи «Розвиток авіаційних перевезень та регіональних аеропортів» комісії держради РФ, яке відбулося наприкінці червня. На ньому гендиректор Московського авіаційно-ремонтного заводу (МАРЗ) Павєл Нєнастьєв зокрема заявив про необхідність виробництва в Росії близько 60 комплектуючих для цих літаків.

«Якщо не вжити заходів, то в МАРЗ й інших ремонтних підприємств може просто припинитися можливість надавати сервісні послуги, що загрожує зупинкою польотів Ан-2», – застеріг Нєнастьєв.

«Якщо раніше на авіаремонтних заводах для сервісу Ан-2 використовувалися абсолютно нові компоненти, то зараз у хід йде безліч комплектуючих, які вже були у використанні. Через це якість ремонту помітно погіршилася», – поскаржилася заступниця директора авіакомпанії «Аэропром» Марія Давиденко.

Планується, що на зміну Ан-2 прийде літак «Байкал», створенням якого займається Уральський завод цивільної авіації. При цьому учасники ринку вказують, що в найближчі п'ять років «Байкал» не стане реальною заміною Ан-2 через значно вищу вартість. Окрім того, зазначають вони, «Байкал» менш місткий – він розрахований на дев’ятьох пасажирів, а Ан-2 – на перевезення 12 осіб. А головною проблемою є те, що для цього літака ще немає російського двигуна.

Серійне виробництво Ан-2 розпочалося в СРСР ще 1949-го і тривало до 1971 року. У Польщі його виробляли аж до 2002 року, а в Китаї ще й досі роблять такі літаки. «Кукурузник» активно використовують для доставки вантажів і пасажирів у важкодоступні райони, в тому числі через те, що він здатен сідати та злітати з непідготовлених смуг.