497-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:12 Найгарячішою ділянкою фронту залишається район Бахмута, і там Сили оборони мають успіх, зазначає проєкт DeepState. "Ворог відступає біля Хромового та Берхівки, але говорити про конкретний успіх ще зарано. Ситуація біля Берхівки мала суттєву затримку у відображенні [на мапі DeepState]. Йдуть бої за висоти 215.7 та 233.3 біля Кліщіївки", - зазначають автори. На решті ж ділянок ворог намагається утримати чи забрати ініціативу на себе.

Російські "воєнкори" пишуть, що вже російська армія відступила з Клещіївка на південь від Бахмута На ранішньому оновленні мапи OSINT-проєкту DeepState (о 4:52) ще немає підтвердження цьому твердженню.

13:02 Наступ українських сил відбувається за планом, а противник зазнає у вісім, а то й у десять разів більших втрат, заявив Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю ABC News. Він запевнив, що ніхто із союзників не підганяє українські сили в проведенні наступальних операцій, але "є моє бажання, є бажання моїх підлеглих. Ми розуміємо, чого нам сьогодні хочеться досягти, вийти, наприклад, на якийсь рубіж. Але я тому й буваю весь час у військах і розумію: одна річ, коли ти десь у спокійному місці це вирішив, а інша річ - це практично виконати в умовах шаленого опору противника"

12:51 У Міністерстві оборони повідомили про звільнення офіцера Закарпатського обласного територіального центру комплектування Костянтина Варі, якого звинувачують у побитті жінки.

12:37 Інформаційний простір заповнили повідомлення про імовірність терористичного акту на ЗАЕС, пише заступник Міністра оборони України Ганна Маляр і пояснює:

Навіщо Росія нагнітає ситуацію з ЗАЕС і може вдатись до терористичних дій на її території? Щоб переломити хід війни на свою користь. Обидва сценарії - як залякування терористичними діями, так і їх безпосереднє вчинення - для РФ є інструментом досягнення воєнних цілей. Що робити зараз? Зберігати спокій, довіряти виключно офіційним джерелам інформації та дотримуватись їх рекомендацій.

12:18 Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей під час свого візиту до Києва у середині травня не повірив, що ЗРК Patriot збили російські "Кинджали", пише Financial Times, посилаючись на слова міністра оборони України Олексія Резнікова:

"Я запропонував, що якщо є сумніви, ми готові надати докази. Але він покинув Київ, так і не ознайомившись з доказами збиття "Кинджала" зенітно-ракетним комплексом Patriot".

12:06 Якщо динаміка успішних дій Сил безпеки і оборони України на Бахмутському напрямку збережеться, місто буде звільнене, заявив командир розвідувального підрозділу «Терра» Микола Волохов в ефірі телемарафону:

"Впродовж останнього місяця на Бахмутському напрямку маємо стабільні успіхи у просуванні вперед: звільнення української землі від ворога, відвойовування того, що було втрачено. Починаємо заходити на ті території, які ми з самого початку не контролювали. Тому загалом все доволі позитивно і оптимістично.

Характер зіткнень: багато піхотних боїв, але останнім часом і з нашого, і з ворожого боку залучається багато танків. Якщо до цього була тільки піхота, то зараз ворог активно показує техніку. Для нас це добрий знак, бо це свідчить про те, що вони не справляються і їм треба витягувати резерви".

11:45 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 147 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 59 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:20 На 4 дні раніше завершився ремонт на одному з блоків АЕС, додано 1 ГВт потужності в енергосистему. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, повідомили в Міненерго. Через обстріли без світла залишилася частина споживачів у Харківській, Херсонській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Запорізькій областях. Через негоду знеструмлювалися споживачі в Рівненській області, через технологічні порушення – у Дніпропетровській області.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 121 МВт·год. Експорт відсутній.

11:40 Росіяни знову збільшили кількість ракетоносіїв в Чорному морі: станом на 10:45 в на бойовому чергуванні перебуває 7 російських кораблів, серед яких чотири носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 24 ракети, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:46 Запорізька атомна електростанція працює в штатному режимі, проблем з охолодженням АЕС також немає, повідомили в "Енергоатомі".

10:24 Росіяни різко збільшили кількість ракетоносіїв: зранку в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 10 російських кораблів, серед яких три (один підводний і два надводні) носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 20 ракет, попередили в Оперативному командуванні "Південь", зазначивши, що рівень ракетної загрози надзвичайно високий: "на тлі активності ворожої авіації увага до сигналів повітряної тривоги має бути максимальна".

10:19 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Генерал Серґєй Суровікін, головнокомандувач повітряно-космічних сил Росії та заступник командувача російських військ в Україні, не з’являвся на публіці після заколоту "групи Ваґнера" 23–24 червня 2023 року. Також заступник міністра оборони генерал-полковник Юнус-Бек Євкуров, як помітили, був відсутній на телевізійному зображенні керівництва міноборони 3 липня 2023 року. • Повідомлення про арешт Суровікіна не можуть бути підтверджені, але влада, ймовірно, підозрюватиме його за тривалий зв’язок із "Ваґнером" – починаючи з його служби в Сирії з 2017 року. Подібним чином, Євкуров був зафільмований під час розмови з власником "Ваґнера" Євґєнієм Пріґожиним під час безопірного захоплення "групою Ваґнера" Ростова-на-Дону. • Хоча Суровікін широко відомий на Заході своєю жорстокою репутацією, він є одним із найбільш шанованих старших офіцерів російської армії; будь-які офіційні санкції проти нього можуть викликати розкол. Підозра, яка потенційно впала на старших офіцерів, підкреслює, як невдале повстання Пріґожина погіршило наявні лінії розломів у спільноті національної безпеки Росії.

10:10 Вночі підрозділами Повітряного командування "Схід" знищено 3 БпЛА "Shahed-136": по одному у Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

10:05 Головний удар Збройних Сил України в ході контрнаступальних операцій ще попереду, пояснив головнокомандувач Збройних сил Великої Британії Тоні Радакін, відкинувши закиди щодо повільного просування українських військових: стратегія України полягає в тому, щоби взяти змором, розтягувати російські війська і завдавати ударів. Він зазначив, що Росія втратила майже половину своїх бойових можливостей: торік вона випустила 10 млн артилерійських снарядів, а зараз у кращому разі може виробляти 1 млн снарядів на рік. Вона втратила 2500 танків, а у кращому разі може виробляти 200 танків на рік.

09:45 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

118,9% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

45,6% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

114,4% автомобільної техніки (з них 1,4% за минулий тиждень),

139,2% артилерійських систем (з них 5,6% за минулий тиждень),

58,9% РСЗВ (з них 2,6% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,7% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

28,2% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень).

09:38 Лідер КНР Сі Цзіньпін особисто застеріг Путіна від застосування ядерної зброї в Україні під час березневого візиту до Москви, пише Financial Times із посиланням на західних і китайських посадовців. Недопущення використання ядерної зброї Путіним було основною частиною кампанії Китаю з відновлення зв'язків із Європою, після цього застереження китайські чиновники в бесідах із дипломатами з інших країн стали називати відмову Москви від ядерних загроз своїм досягненням. Це допомагає Пекіну відновлювати відносини з Європою. Близькі до Кремля співрозмовники газети кажуть, що Путін особисто вирішив, що тактична ядерна зброя не дасть Росії переваги, бо ядерний удар, найімовірніше, перетворить райони, які Путін хоче приєднати до Росії, на опромінені пустки, і мало що дасть для просування російської армії на фронті.

09:22 Сили оборони мають успіх у результаті наступу в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

Північніше та південніше міста Бахмут українські війська продовжують чинити тиск на противника, вибивають із раніше захоплених рубежів. Ворог чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає великих втрат. Тривають важкі бої.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Схоже, що українські війська зосереджуються на створенні асиметричного градієнта виснаження, який зберігає українську живу силу ціною повільніших темпів територіальних здобутків, водночас поступово виснажуючи російську живу силу та техніку. Секретар РНБО Олексій Данілов 4 липня повідомив, що українські війська виконують основне завдання зі знищення російської живої сили, техніки, складів палива, артилерії та протиповітряної оборони, а "війна на знищення дорівнює війні на кілометри". Оцінка Данілова підкреслює пріоритет поточної кампанії України зі знищення російської живої сили та ресурсів, а не спроби проведення масштабних механізованих маневрів для швидкого повернення великих смуг території. Голова Військового комітету НАТО адмірал Боб Бауер 3 липня повідомив, що українські сили правильно обережно діють та уникають великих втрат у контрнаступі, і визнав, що контрнаступ є складним через міни та інші перешкоди на глибині до 30 км на окупованій Росією території. З початку контрнаступу на початку червня українські війська звільнили територію на багатьох ділянках фронту. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила 3 ​​липня, що за минулий тиждень українські війська звільнили загалом 37,4 кв. км на сході та півдні України. Українські війська продовжують стабільне поступове просування.

• Нинішні темпи українських операцій не вказують на тупикову ситуацію чи доказ того, що Україна не зможе повернути великі території. Українські сили проводили повільні та поступові кампанії блокування районів концентрації росіян на східному (лівому) березі Херсонської області та обмежені наземні атаки на західному (правому) березі в період із серпня по листопад 2022 року, перш ніж остаточно змусити росіян відійти з правого берега в середині листопада. Ситуація на півдні України, звісно, ​​інша, тому що тут немає природного вузького місця, що було створеного російською залежністю від двох мостів через Дніпро. Однак український контрнаступ у Херсоні чергував фази відносно швидкого просування з тривалими періодами підготовки, боями, зосередженими на виснаженні російських сил, і обмеженими досягненнями, які зрештою зробили російські позиції на західному березі річки нежиттєздатними. На противагу цьому, російський зимово-весняний наступ завершився трохи більш ніж за місяць без значних успіхів на межі Луганської та Харківської областей. Нинішній український контрнаступ менш драматичний і стрімкий, ніж той, який звільнив більшу частину Харківської області, але більш успішний, ніж невдалий російський зимовий наступ, і загалом радше схожий на повільніший, але зрештою успішний Херсонський контрнаступ своїм темпом і початковим прогресом.

• Українські війська 4 липня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту і просунулися вперед. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують контрнаступальні дії в районі Бахмута, на західному кордоні Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області. Українські військові офіційні особи заявили, що українські сили просунулися на північному та південному флангах Бахмута, а відомий російський мілблогер також стверджував, що українські сили просунулися на північ від Бахмута. Речник українського Таврійського угруповання військ Валерій Шершень заявив, що українські сили просунулися до двох кілометрів у західному районі межі Донецької а Запорізької області, а російський мілблогер стверджує, що українські сили дійшли до Приютного, 15 кілометрів на південний захід від Великої Новосілки на заході Донецької області. Геолокаційні кадри підтверджують, що українські сили додатково просувалися на південь від Оріхова на заході Запорізької області.

• Російські й українські офіційні особи загострили свою риторику навколо ситуації на Запорізькій атомній електростанції 5 липня, але Росія, ймовірно, зосереджена на звинуваченнях України в безвідповідальних діях навколо ЗАЕС, в тім числі створенні умов для можливої фальшивої атаки. На даний момент Росія навряд чи спричинить радіаційний інцидент на ЗАЕС.

• Повідомлення про реорганізацію російських органів внутрішньої безпеки свідчить про те, що Кремль ще не дійшов висновку, що він ефективно нейтралізував загрози майбутніх збройних повстань після повстання "групи Ваґнера" 23–24 червня. Передбачувана реструктуризація сил внутрішньої безпеки Росії свідчить про те, що Кремль працює над створенням ефективних антиповстанських сил після збройного повстання "Ваґнера" – це свідчить про те, що Кремль був обґрунтовано незадоволений діями сил безпеки, які не змогли зупинити або навіть заперечити марш "ваґнерівців" на Москву, та про те, що Кремль не виключає ризик майбутнього такі повстання.

• Російська влада звільняє фінансиста "групи Ваґнера" Євґєнія Пріґожина від фінансової відповідальності за збитки, завдані повстанням "групи Ваґнера", і, як повідомляється, повернула Пріґожину значні суми готівки, можливо, в рамках угоди, узгодженої між Путіним, Пріґожиним і білоруським диктатором Лукашенком.

• Офіційна відповідь Чечні на напад на російську опозиційну журналістку може вплинути на авторитет Рамзана Кадирова в російському ультранаціоналістичному інформаційному просторі. Якщо Кадиров підтримає розслідування нападу на Мілашину, він ризикує підірвати свій внутрішній режим із його репресіями проти голосів чеченської опозиції. Але якщо Кадиров відмовиться підтримати розслідування, то він ризикує підірвати свій авторитет в інформаційному просторі, який є надчутливим до перспектив посилення цензури. Кадиров уже намагається збалансувати ці подвійні цілі стосовного своїх сил в Україні, зображуючи сили "Ахмата" як боєздатних бійців, але водночас значною мірою уникаючи ведення ними інтенсивних та виснажливих боїв, а деякі російські мілблогери скаржилися, що чеченські війська розважаються, позуючи в інтернеті, в той час як інші російські сили воюють.

• Однак позиція Кадирова в широкому російському інформаційному просторі, найімовірніше, змусить його вибирати між збереженням свого режиму та підтримкою в ультранаціоналістичному інформаційному просторі.

• Повідомляється, що Росія формує нову загальновійськову армію у складі Північного флоту, ймовірно, щоби продемонструвати свою готовність до протистояння з НАТО.

• Міністерство оборони Росії заявило, що українські війська 4 липня здійснили атаку з безпілотників на Московську область і Нову Москву.

• Росіяни провели обмежені наземні атаки на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна та на південь від Кремінної.

• Російські джерела стверджували, що українські сили здійснили обмежені наземні атаки на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна.

• Російські тй українські війська посилили наземні атаки в районі Бахмута.

• Російські війська 4 липня продовжили наземні обстріли на лінії Авдіївка–Донецьк.

• Російські й українські війська здійснили наземні удари на заході Донецької області.

• Російські джерела стверджують, що українські війська продовжували контрнаступальні дії під Оріховим на заході Запорізької області.

• Росія продовжує зусилля з мобілізації свого військово-промислового комплексу.

• Російські чиновники продовжують депортувати українських дітей до Росії під виглядом надання педіатричної допомоги.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: