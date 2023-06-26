Під акомпанемент жабо-гадючих стосунків

Вправи на повітрі здійснені «вагнерівцями» затьмарили інші більш важливі події, які сталися на більш людських локаціях. Огляд подій тижня в Україні.

Щось тижня

Колись фраза путчиста (німецькою Putsch — переворот) Лєніна висіла над касами у кожному кінотеатрі Радянського Союзу: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». Згодом хтось доповнив її, і решта населення повірили тому інкогніто, що перший Ілліч казав насправді: «Пока народ безграмотен, из всех искусств для нас важнейшими являются кино и цирк». Військові злочинці з приватної військової компанії «Вагнер» навряд чи знали про тези Лєніна і його розповсюджувачів, але в російському Ростові-на-Дону зайняли військові і правоохоронні об’єкти і цирк. Путчистам-переворотникам бракувало влаштувати трансляцію по всі РФ фільму «Человек с ружьём» і тому кіно, яке в Україні чекали як довготривалий серіал, виявилося короткометражкою.

Прігожин уявив себе Муссоліні, який сто років тому очолив сквардистів і потупцяв з Неаполя до Риму і там став дуче зі всіма наслідками, які з того випливають (повішення догори ногами). Неаполь до Ростова-на-Дону (звідти виходив Пригожин) має таке саме відношення, як Рим до Москви, тому не склалося.

Тепер можна до повного завороту в кишках роздумувати про те, що це було. Якщо бунт окремо взятого імбецила, то страшно для росіян і решти стурбованого світу, який вважає, що чинний президент РФ має бути гарантом невикористання ядерної зброї, а усілякі путчисти мають зникнути.

Якщо про решту світу, яка розуміє, що «москаль – не людина», то треба готуватися до вибухів на ЗАЕС і того, що «не людина» може зробити багато всього такого, що наслідки побачити зможе тільки якийсь в кращому випадку Харон.

Незацікавлені сторонні спостерігачі можуть пригадати, що в 1991 році невдалий путч ГКЧП (государственный комитет по чрезвычайному положению) завершився зникненням СРСР.





Конференції тижня

Трохи не стикувалися в просторі і часі фрази вітчизняного прем’єра і тих з ким він спілкувався в Лондоні. «Ухвалюємо ключове рішення для макрофінансової стабільності держави – затверджуємо оновлені лист про наміри та меморандум з МВФ про економічну та фінансову політику. У документах зафіксовані зобов’язання України, які ми вже реалізуємо та будемо реалізовувати в майбутньому. Це, зокрема, покращення бізнес-клімату, посилення верховенства права, боротьба з корупцією», - сказав Денис Шмигаль. «Україна обов'язково стане членом ЄС, і вона вже досягла в реформах значних успіхів, але для вступу до Євросоюзу їй необхідно «покласти край 30 рокам кумівства і корупції», - сказала там же Анналена Бербок, яка є міністром закордонних справ Німеччини.

У столиці Об’єднаного королівства відбулася зустріч щодо питань відновлення України, де, крім не надто гарного закиду щодо української корупції Бербок повідомила: «Підтримка Німеччини надійна сьогодні, завтра та післязавтра. Бо для міцного світу замало, щоб Україна виграла війну. Ми хочемо, щоб вона стала частиною європейського проекту миру та процвітання. Це в наших інтересах». Компенсувала тверезі думки німкені щодо українських корупціонерів президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, пообіцявши виділити 50 мільярдів євро Україні протягом наступних чотирьох років. Українські корупціонери заспокоїлися.

Лондонське рандеву було достатньо відкрите, а про те, що відбувалося на вихідних у Копенгагені, де в умовах секретності пройшла неформальна мирна конференція для підтримки України і в якій брали участь не лише представники «глобального Заходу», а й Китаю, Індії, Бразилії та ПАР, то взнаємо згодом.

Телефони тижня

Для президента України вихідні були плідними для телефонних розмов. Зеленський поговорив з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. «Звернув увагу прем’єр-міністра на загрозливу ситуацію, яку окупаційні війська створили на Запорізькій АЕС. Недостатня реакція світу на підрив Росією греблі Каховської ГЕС і спробу підриву дамби на Криворізькому водосховищі дає окупантам змогу готувати теракт із витоком радіації на ЗАЕС. Принципову реакцію партнери України повинні продемонструвати, зокрема, і на Вільнюському саміті НАТО», - повідомив співвітчизникам Зеленський.

Потім про актуальне президент України бесідував з колегою зі Сполучених Штатів: «Важливо надалі збільшувати спроможності України щодо захисту нашого неба. У цьому контексті подякував і за підтримку коаліції винищувачів».

З заокеанськими лідерами була ще розмова про тих українських сусідів між якими поки нема океану, але про то Зеленський з Трюдо і Байденом поговорять пізніше.





Ще один тижня

Виявилося, що, крім «хороших росіян» існує «хороший американець». Таким виявився 44-й президент США Барак Обама. «Є причина, чому не було збройного вторгнення до Криму. Тому що в Криму було багато російськомовних людей, і там існувала певна симпатія до поглядів, які представляла Росія. Навіть у Раді (Верховній Раді – ред.) тоді були симпатики Росії. Політика в Україні була складнішою», – пояснив своє бачення окупації Обама. Потім з якогось щастя став адвокатом німецької канцлерки Ангели Меркель: «І мені, і Меркель, якій я віддаю величезну шану, довелося залучити багатьох інших європейців, які тоді були в паніці, щоб запровадити санкції та не дати Путіну продовжити вторгнення на Донбасі і на решті території України».

А з фрази Барака Хусейна ІІ «З огляду на те, на якому етапі тоді перебувала Україна і якими були настрої в Європі, ми утримали рубежі. А далі виникло відчуття української ідентичності, окреме від Росії, та рішучість України вигнати окупантів» виходить, щоб стати цікавими окремому президентові, треба втратити кавалок своєї держави.