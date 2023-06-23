Ксенофобська прокремлівська «Альтернатива для Німеччини» – на другому місці в рейтингах.

За місяць АдН обігнала навіть канцлерську партію СДПН.

Ксенофобська прокремлівська партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН), згідно з останніми соціологічними дослідженнями, досягла рекордного рівня підтримки німецьких виборців. Як засвідчують оприлюднені в п'ятницю, 23 червня, результати опитувань громадської думки, проведених центром Deutschlandtrend на замовлення телеканалу ARD, рейтинг партії зріс на один відсоток у порівнянні з початком місяця й досягнув 19%. Це максимальний показник, який вдавалося досягнути АдН за результатами опитувань Deutschlandtrend.

Тож якби вибори до німецького Бундестаґу відбулися найближчої неділі, то праві популісти посіли б друге місце, випередивши правлячих нині соціал-демократів, які упродовж червня втратили один відсоток і нині мають лише 17 відсотків прихильників.

Рейтинг партії «Союз90/Зелені» залишився на рівні 15 відсоткових пунктів. Ліберали з Вільної демократичної партії втратили один відсоток і зараз диспонують лише шістьма відсотками підтримки.

А перемогу на виборах здобув би опозиційний блок Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС). Його рейтинг становить 29 відсотків, не змінившись за поточний місяць.

Керівник парламентської фракції Християнсько-демократичного союзу Торстен Фрай (Thorsten Frei) звинуватив у високому рейтингу АдН правлячі партії (соціал-демократів, лібералів і «зелених»). «Коли уряд країни проводить погану політику, то ця політика стає програмою стимулювання для політичних марґіналів» – заявив він.