Ксенофобська прокремлівська «Альтернатива для Німеччини» – на другому місці в рейтингах.

За місяць АдН обігнала навіть канцлерську партію СДПН.

 

 

Ксенофобська прокремлівська партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН), згідно з останніми соціологічними дослідженнями, досягла рекордного рівня підтримки німецьких виборців. Як засвідчують оприлюднені в п'ятницю, 23 червня, результати опитувань громадської думки, проведених центром Deutschlandtrend на замовлення телеканалу ARD, рейтинг партії зріс на один відсоток у порівнянні з початком місяця й досягнув 19%. Це максимальний показник, який вдавалося досягнути АдН за результатами опитувань Deutschlandtrend.

 

Тож якби вибори до німецького Бундестаґу відбулися найближчої неділі, то праві популісти посіли б друге місце, випередивши правлячих нині соціал-демократів, які упродовж червня втратили один відсоток і нині мають лише 17 відсотків прихильників.

 

Рейтинг партії «Союз90/Зелені» залишився на рівні 15 відсоткових пунктів. Ліберали з Вільної демократичної партії втратили один відсоток і зараз диспонують лише шістьма відсотками підтримки.

 

 

А перемогу на виборах здобув би опозиційний блок Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС). Його рейтинг становить 29 відсотків, не змінившись за поточний місяць.

 

Керівник парламентської фракції Християнсько-демократичного союзу Торстен Фрай (Thorsten Frei) звинуватив у високому рейтингу АдН правлячі партії (соціал-демократів, лібералів і «зелених»). «Коли уряд країни проводить погану політику, то ця політика стає програмою стимулювання для політичних марґіналів» – заявив він.

23.06.2023

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