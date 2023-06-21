Син Байдена визнав вину й пішов на угоду з прокуратурою.

Угоду розкритикували високі функціонери Республіканської партії США.

Син президента США Джо Байдена – 53-річний Гантер Байден – визнав свою провину у податкових злочинах у рамках угоди зі слідством. Про це повідомляє видання The Hill із покликом на судові документи. Він досяг попередньої домовленості з прокуратурою, щоб уникнути тюремного ув'язнення.

Гантер Байден погодився визнати себе винним у несплаті понад 100 тисяч доларів податків у 2017 та 2018 роках за щорічного заробітку в цей період понад 1,5 мільйона доларів. Окрім того, за інформацією видання, Байден-молодший уклав окрему угоду зі слідством за звинуваченням щодо незаконного володіння зброєю. Він зізнався, що збрехав у федеральній анкеті на зберігання придбаної у 2018 році зброї, не вказавши факту наркозалежності.

Угоду про визнання провини між Гантером Байденом і прокуратурою США у його рідному штаті Делавер ще має затвердити федеральний суддя.

Відомо, що ще у часи президентства Дональда Трампа призначений ним прокурор Девід Вайс (David Weiss) вів розслідування, пов'язане з податками Гантера Байдена. Слідчі вивчали безліч фінансових питань, у тому числі про те, чи порушував Байден-молодший та його ймовірні спільники податкові закони та закони про відмивання грошей під час ділових операцій із закордонними партнерами, головним чином – з Китаєм.

Високі функціонери Республіканської партії США висловили невдоволення тим, що син президента США, ймовірно, зможе уникнути в’язниці, визнавши провину в податкових злочинах. Спікер Палати представників конгресу США Кевін Маккарті пообіцяв, що конґресмени-республіканці продовжать розслідування щодо родини Байдена.

«Ми продовжуємо спостерігати за дворівневою системою в Америці. Якщо ти провідний опонент президента, Мін'юст буквально намагається ув'язнити тебе. Але якщо ти син президента, ти отримуєш вигідну угоду зі слідством», – заявив Маккарті журналістам.