483-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:37 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

На півдні України тривають запеклі бої. Однак протягом останніх тижнів Росія продовжувала докладати значних зусиль для будівництва оборонних рубежів у глибині тилу, особливо на підступах до окупованого Криму. Сюди входить велика зона оборони довжиною 9 км за 3,5 км на північ від міста Армянськ, на вузькому сухопутному мосту, що з’єднує Крим із Херсонською областю. Ці ретельно продумані оборонні споруди підкреслюють оцінку російського командування, що українські сили здатні безпосередньо атакувати Крим. Росія продовжує вважати збереження контролю над півостровом своїм головним політичним пріоритетом.

10:20 Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей під час нічної атаки РФ на Хмельниччині зайнялася будівля та сталися аварійні відключення електроенергії, повідомив речник Української добровольчої армії, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

10:16 Заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що в України буде власний шлях вступу до НАТО, зазначивши, що вступ будь-якої країни до НАТО - унікальний процес. На поточний момент США сконцентровані на військовій допомозі Україні.

10:07 Станом на 08:00 вода на р. Дніпро у створі поста «Херсон» знаходиться на рівні +0,25 м (вчора була +0,31 м), повідомили в ДСНС. Підтопленими залишаються 3 населені пункти (595 будинків, на 223 менше як вчора) на правому березі Дніпра та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.

09:45 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 222 000 (+540) осіб, танків – 4006 (+9) од., бойових броньованих машин – 7771 (+21) од., артилерійських систем – 3920 (+32) од., РСЗВ – 615 (+1) од., засобів ППО – 375 (+3) од., літаків – 314 (+0) од., гелікоптерів – 306 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3428 (+35) од., крилатих ракет – 1214 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6667 (+22) од., спеціальної техніки – 539 (+8) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

117,2% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

44,8% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

111,1% автомобільної техніки (з них 2,7% за минулий тиждень),

127,2% артилерійських систем (з них 4,1% за минулий тиждень),

55,2% РСЗВ (з них 1,0% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,3% гелікоптерів (з них 0,6% за минулий тиждень),

26,7% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень).

09:33 Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах на південному напрямку, продовжуючи вести наступальні дії на Мелітопольському і Бердянському напрямках, мали частковий успіх на напрямках Новоданилівка – Роботине, Мала Токмачка – Вербове, Вільне Поле – Макарівка, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов:

Ворог зосереджував основні зусилля на веденні оборони та недопущенні просування українських військ, застосовує резерви, намагається відновити втрачене положення.

На сході країни Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ, особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівки та Серебрянського лісництва Донецької області, а на напрямку Білогорівка – Шипилівка ЗСУ вели наступальні дії, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 20 червня українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту.

• Міністерство оборони Росії продовжує реагувати на українські контрнаступальні операції з відносно високим ступенем узгодженості риторики, що свідчить про те, що міноборони винесло уроки зі свого минулого неправильного поводження з інформаційним простором під час попередніх українських контрнаступів.

• Російські війська 20 червня завдали удару ракетами та безпілотниками по Україні.

• Російські війська продовжили дещо посилені наземні атаки поблизу Кремінної.

• Російські та українські війська продовжили наземні атаки поблизу Бахмута.

• Російські війська продовжували наземні атаки на лінії Авдіївка – Донецьк.

• Українські війська продовжували контрнаступальні дії на адміністративній межі Запорізької та Донецької областей.

• Українські сили продовжували обмежені наземні атаки на заході Запорізької області.

• Кремль продовжує знижувати вимоги до проходження російської військової служби, намагаючись збільшити набір.

• Росія має на меті використати щорічний Міжнародний військово-технічний форум «Армія-2023» для диверсифікації та розширення свого військово-промислового комплексу.

09:02 Вночі росіяни завдали удару з північного напрямку ударними 6 дронами іранського виробництва «Shahed». Усі дрони-камікадзе знищено силами та засобами Повітряних Сил на Хмельниччині.

08:58 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: