483-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:37 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:
На півдні України тривають запеклі бої. Однак протягом останніх тижнів Росія продовжувала докладати значних зусиль для будівництва оборонних рубежів у глибині тилу, особливо на підступах до окупованого Криму.
Сюди входить велика зона оборони довжиною 9 км за 3,5 км на північ від міста Армянськ, на вузькому сухопутному мосту, що з’єднує Крим із Херсонською областю.
Ці ретельно продумані оборонні споруди підкреслюють оцінку російського командування, що українські сили здатні безпосередньо атакувати Крим.
Росія продовжує вважати збереження контролю над півостровом своїм головним політичним пріоритетом.
10:20 Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей під час нічної атаки РФ на Хмельниччині зайнялася будівля та сталися аварійні відключення електроенергії, повідомив речник Української добровольчої армії, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.
10:16 Заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що в України буде власний шлях вступу до НАТО, зазначивши, що вступ будь-якої країни до НАТО - унікальний процес. На поточний момент США сконцентровані на військовій допомозі Україні.
10:07 Станом на 08:00 вода на р. Дніпро у створі поста «Херсон» знаходиться на рівні +0,25 м (вчора була +0,31 м), повідомили в ДСНС. Підтопленими залишаються 3 населені пункти (595 будинків, на 223 менше як вчора) на правому березі Дніпра та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.
09:45 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по нині орієнтовно становили:
особового складу – близько 222 000 (+540) осіб,
танків – 4006 (+9) од.,
бойових броньованих машин – 7771 (+21) од.,
артилерійських систем – 3920 (+32) од.,
РСЗВ – 615 (+1) од.,
засобів ППО – 375 (+3) од.,
літаків – 314 (+0) од.,
гелікоптерів – 306 (+0) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3428 (+35) од.,
крилатих ракет – 1214 (+0) од.
кораблів /катерів – 18 (+0) од.,
автомобільної техніки – 6667 (+22) од.,
спеціальної техніки – 539 (+8) од.
Дані уточнюються.
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
117,2% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),
44,8% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),
111,1% автомобільної техніки (з них 2,7% за минулий тиждень),
127,2% артилерійських систем (з них 4,1% за минулий тиждень),
55,2% РСЗВ (з них 1,0% за минулий тиждень),
25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
34,3% гелікоптерів (з них 0,6% за минулий тиждень),
26,7% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень).
09:33 Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах на південному напрямку, продовжуючи вести наступальні дії на Мелітопольському і Бердянському напрямках, мали частковий успіх на напрямках Новоданилівка – Роботине, Мала Токмачка – Вербове, Вільне Поле – Макарівка, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов:
Ворог зосереджував основні зусилля на веденні оборони та недопущенні просування українських військ, застосовує резерви, намагається відновити втрачене положення.
На сході країни Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ, особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівки та Серебрянського лісництва Донецької області, а на напрямку Білогорівка – Шипилівка ЗСУ вели наступальні дії, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.
09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• 20 червня українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту.
• Міністерство оборони Росії продовжує реагувати на українські контрнаступальні операції з відносно високим ступенем узгодженості риторики, що свідчить про те, що міноборони винесло уроки зі свого минулого неправильного поводження з інформаційним простором під час попередніх українських контрнаступів.
• Російські війська 20 червня завдали удару ракетами та безпілотниками по Україні.
• Російські війська продовжили дещо посилені наземні атаки поблизу Кремінної.
• Російські та українські війська продовжили наземні атаки поблизу Бахмута.
• Російські війська продовжували наземні атаки на лінії Авдіївка – Донецьк.
• Українські війська продовжували контрнаступальні дії на адміністративній межі Запорізької та Донецької областей.
• Українські сили продовжували обмежені наземні атаки на заході Запорізької області.
• Кремль продовжує знижувати вимоги до проходження російської військової служби, намагаючись збільшити набір.
• Росія має на меті використати щорічний Міжнародний військово-технічний форум «Армія-2023» для диверсифікації та розширення свого військово-промислового комплексу.
09:02 Вночі росіяни завдали удару з північного напрямку ударними 6 дронами іранського виробництва «Shahed». Усі дрони-камікадзе знищено силами та засобами Повітряних Сил на Хмельниччині.
08:58 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
21.06.2023
Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетного та авіаційного ударів іранськими ударними БпЛА “Shahed” по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
За уточненою інформацією, протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по Україні 33 іранськими ударними БпЛА типу “Shahed”, 7 зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 та 1 крилатою ракетою наземного базування “Іскандер-М” по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя.
Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ударних БпЛА “Shahed”.
Крім того ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Завдав авіаударів по Янжулівці і Леонівці Чернігівської області та Козачій Лопані на Харківщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка, Карповичі Чернігівської області; Кіндратівка, Бруски, Басівка, Локня, Миропільське, Юнаківка, Бачівськ, Степне Сумської області, а також Івашки, Рожковичі, Гур'їв Козачок, Уди, Мар’їно, Висока Яруга, Мороховець, Тернова, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Устинівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка на Харківщині.
На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Колодязне Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка та Берестове на Харківщині.
На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії в напрямку Кремінна - Ямполівка. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області. Завдав авіаударів по населених пунктах Хромове та Біла Гора. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Дружба та Північне Донецької області.
На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районах Авдіївки та Сєверного, проводив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Первомайське та Невельське Донецької області.
На Мар’їнському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Мар’їнки. В той же час, обстріляв Красногорівку, Георгіївку, Мар’їнку та Побєду Донецької області.
На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Гостре, Парасковіївка, Новомихайлівка Донецької області.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Сторожеве, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Макарівка Донецької області, Новоданилівка, Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Козацьке, Одраднокам’янка та Херсон. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Благодатне, Нескучне, Макарівка, Сторожеве, Времівка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Новодарівка, Левадне, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки, Лобкове, Кам'янське Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Новоолександрівка, Дудчани, Качкарівка, Шляхове, Козацьке, Миколаївка, Бургунка, Іванівка, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Молодіжне, Зимівник, Білозерка, Ромашкове, Велетенське, Херсон, Дніпровське, Кізомис Херсонської області, Нікополь Дніпропетровської області та Очаків на Миколаївщині.
Російські окупанти активно розповсюджують інформацію щодо евакуації на випадок прориву ЗС України. Так, у Генічеську, на мобільні телефони колаборантів надходять SMS повідомлення з детальними інструкціями та координатами точок евакуації, що в свою чергу викликає панічні настрої.
Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 - по його зенітно-ракетних комплексах.
Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 1 район зосередження особового складу та військової техніки, 3 станції РЕБ, 18 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 6 важливих об’єктів противника.