Байден відзначив поступ у відносинах США та Китаю.

Таким чином від прокоментував зустріч держсекретаря США Блінкена та голови КНР Сі Цзіньпіна.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив після візиту до Китаю глави Державного департаменту Ентоні Блінкена, що Вашінґтон і Пекін «на правильному шляху». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

«Не важливо, якими є мої відчуття: адже ви самі знаєте, що поступу було досягнуто», – сказав Байден, відповідаючи на запитання журналістів, чи відчуває він, що під час зустрічі Блінкена з головою КНР Сі Цзіньпіном було досягнуто прогресу.

«Блінкен проробив страшенно хорошу роботу. Ми на правильному шляху», – наголосив глава Білого дому.

Зустріч Блінкена з Сі Цзіньпіном та головою канцелярії Комісії із закордонних справ ЦК Компартії Китаю Ван І відбулася у понеділок, 19 червня. Виступаючи перед журналістами у Пекіні, Блінкен зазначив, що була проведена відверта та змістовна розмова. «Найближчими тижнями я чекаю нових візитів високопоставлених американських офіційних осіб до Китаю», – сказав глава Держдепартаменту. Він додав, що Вашингтон вітає візити китайських офіційних осіб до США.

Сі Цзіньпін також висловив задоволення результатами перемовин з американським гостем.