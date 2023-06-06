Індія відмовилася будувати субмарини з Росією.

 Індійці надали перевагу контракту з німцями

 

 

Індія відмовилася від чергового оборонного проєкту разом з росіянами – будівництва підводних човнів на базі платформи Amur-1650, експортної версії субмарин проєкту Lada-677. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg. Натомість Індія розраховує придбати шість субмарн німецького концерну Thyssenkrupp, який для реалізації проєкту створить спільне підприємство з індійською компанією Mazagon Dock.

 

Раніше Нью-Делі відмовилося від контрактів на російські винищувачі Су-30МКІ та танки Т-90, а потім заморозило перемовини про придбання російських гелікоптерів Ка-226Т. Навіть попри те, що чиновники «Рособоронекспорту» обіцяли індійським колегам на 80% локалізувати виробництво на індійських заводах і апелювали до «стретегічного партнерства» двох країн. Все ж індійська влада вважала за краще укласти контракт із Німеччиною, щоб модернізувати свій застарілий флот.

 

Загальна сума індійсько-німецької оборудки оцінюється в 5,2 млрд доларів, а її попереднє узгодження очікується в середу, сьомого червня, коли міністр оборони ФРН Борис Пісторіус прибуде до Нью-Делі з дводенним візитом.

 

«Це буде великий і важливий контракт не тільки для німецької промисловості, але також для Індії та для стратегічного партнерства Індія-Німеччина», – заявив Пісторіус, коментуючи майбутню поїздку. Він додав, втім, що є й інші конкуренти за індійський контракт, зокрема – Франція.

 

За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI), постачання російських озброєнь до Індії впало на 37% за останні п'ять років.

06.06.2023

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