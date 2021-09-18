Франція відкликає амбасадорів зі США та Австралії.

Це стало наслідком скандальної відмови Канберри від придбання 12 французьких субмарин.

 

 

Франція негайно відкликає для консультацій своїх амбасадорів зі США та Австралії на тлі розірвання Канберрою багатомільярдного контракту з Парижем на поставку французьких підводних човнів. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан (Jean-Yves Le Drian) в п'ятницю, 17 вересня.

 

«Це винятковий крок, викликаний крайньою серйозністю рішень, оголошених 15 вересня Австралією і США. На прохання президента нашої країни я розпорядився негайно відкликати в Париж для консультацій наших амбасадорів у США та Австралії», – цитує інформаційна аґенція Reuters комюніке глави французького зовнішньополітичного відомства.

 

Ле Дріан зазначив, що відмова від субмаринного проєкту, який Австралія з Францією вели з 2016 року, і вступ натомість у нове партнерство зі США щодо будівництва підводних човнів з ядерними силовими установками – неприйнятні дії у відносинах між союзниками і партнерами.

 

Раніше США, Велика Британія й Австралія оголосили про створення нового блоку проти Китаю під назвою AUKUS. Вашінґтон і Лондон у рамках цього пакту пообіцяли допомогти Канберрі створити власний атомний підводний флот. В результаті Австралія розірвала вже підписаний контракт із Францією про постачання їй 12 субмарин на суму майже в 56 мільярдів євро. Париж назвав рішення союзників «ударом у спину».

 

Водночас Сполучені Штати й Австралія висловили стурбованість реакцією Парижа. «Франція є важливим партнером і найстарішим союзником, тож ми надзвичайно цінуємо наші відносини», – заявив офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс (Ned Price). За його словами, Вашінґтон має намір ініціювати обговорення цього питання в найближчі дні, зокрема під час засідання Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку наступного тижня.

 

18.09.2021

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