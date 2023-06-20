482-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:01 Українські війська мають успіх на Мелітопольському та Бердянському напрямках, наступальні дії продовжуються, ворог зосереджує основні зусилля на ведені оборони та недопущенні просування наших військ, застосовує резерви, намагався відновити втрачене положення, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов: "Протягом минулої доби на напрямках Новодарівка – Приютне, Макарівка – Рівнопіль та Новоданилівка – Роботине українські військові мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах".

09:45 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 221 460 (+1010) осіб, танків – 3997 (+8) од., бойових броньованих машин – 7760 (+15) од., артилерійських систем – 3888 (+2) од., РСЗВ – 614 (+4) од., засобів ППО – 372 (+2) од., літаків – 314 (+0) од., гелікоптерів – 306 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3393 (+10) од., крилатих ракет – 1214 (+3) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6645 (+32) од., спеціальної техніки – 531 (+5) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

117,0% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

44,7% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

110,7% автомобільної техніки (з них 2,7% за минулий тиждень),

126,2% артилерійських систем (з них 3,4% за минулий тиждень),

55,1% РСЗВ (з них 1,0% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,3% гелікоптерів (з них 0,7% за минулий тиждень),

26,5% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень).

09:11 Близько 5 години ранку Львів атакували ворожі безпілотники типу «шахед», три з них поцілили у критично важливий об‘єкт, пошкоджене перекриття між поверхами, вибиті вікна, виникла пожежа, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Жертв чи постраждалих немає. Через ранкові обстріли у Львові три трамваї змінили маршрут: трамвайні маршрути 3 і 9 закоротили до Академії мистецтв, а трамвайний маршрут №4 їде через вулицю Городоцьку, повідомив міський голова Андрій Садовий.

08:41 Вночі росіяни з північного (Брянська обл.) та південного (східне узбережжя Азовського моря) напрямків завдали удару 35 іранськими баражуючими боєприпасами «Shahed-136/131» по військових та інфраструктурних об’єктах України, 32 вдалось знищити, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ. Протиповітряна оборона сьогодні працювала у більшості областей України, втім основний напрямок атаки– Київщина, тут знищено понад два десятки «шахедів».

06:42 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

06:39 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Попередньо, 28 "шахедів" з 30 запущених ворогом - знищено. Також, по Запоріжжю та його околицях окупантами було застосовано 7 ракет С-300 - інформація наразі уточнюється. Протягом минулої доби, ворог застосував 4 крилаті ракети “Калібр” та 4 іранські ударні БпЛА “Shahed-136/131”. Усі 8 повітряних цілей було знищено. Крім того, ворог завдав понад 45 авіаційних ударів, здійснив близько 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль постраждали мирні люди. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару по населеному пункту Бударки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Грем'яч Чернігівської області; Середина-Буда, Прогрес, Чуйківка, Басівка, Бояро-Лежачі, Тур'я Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Глибоке, Олійникове, Липці, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Зибине, Охрімівка, Варварівка, Нестерне, Бударки, Красний Яр на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Кислівка Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Ямполівки, Торського, Григорівки, Спірного та західніше Діброви Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару по населених пунктах Ямпіль, Білогорівка, Сіверськ та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське і Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів по населенимх пунктах Північне та Торецьк. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Дружба та Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Орлівка, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області. На Мар’їнському напрямку протягом доби, що минула, наші захисники відбили усі атаки противника в районах Красногорівки, Мар’їнки та Побєди. Біля двох останніх ворог завдав авіаційних ударів. В той же час, здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Побєда Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районах Великої Новосілки та Золотої Ниви. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне та Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Левадного, Зеленого Поля, Новодарівки та Малої Токмачки Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Благодатне, Макарівка, Сторожеве, Времівка, Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Темирівка, Левадне, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка, Щербаки, Степове, П'ятихатки, Лобкове, Кам'янське Запорізької області; Берислав, Томарине, Козацьке, Бургунка, Іванівка, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Кізомис та Софіївка на Херсонщині. Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 10 районів зосередження особового складу та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 15 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 3 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливих об’єкти окупантів.

06:15 Внаслідок російської ранішньої атаки "Шахедами" у Львові є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури, спалахнула пожежа, повідомив голова ЛОВА Максим Козицький. Жертв немає.

06:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська 19 червня вели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках лінії фронту і досягли успіхів. Російський мілблогер повідомив, що українські війська продовжували наступати на північний захід, північний схід і південний захід від Бахмута 19 червня, і стверджував, що українські сили просунулися в районі Краснополівки (близько 12 км на північний схід від Бахмута). Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень українські війська на Таврійському (Запорізькому) напрямку просунулися до семи кілометрів і звільнили 113 квадратних кілометрів території, у тому числі вісім населених пунктів на заході Донецької та Запорізької областей. Російські мілблогери заявили, що українські війська атакували на південь від Великої Новосілки на заході Донецької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 червня, підтверджують, що українські війська звільнили П’ятихатки, приблизно за 25 км на південний захід від Оріхова на заході Запорізької області.

• Російські війська 19 червня завдали ракетно-ракетних ударів по півдню України.

• Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що уряд Китаю повторив, що не надає і не надаватиме летальної допомоги Росії для використання в Україні. 19 червня Блінкен повідомив, що Сполучені Штати не бачать доказів, які б суперечили твердженням Пекіна. Однак Блінкен висловив стурбованість тим, що китайські компанії можуть надавати Росії технології, які вона може використовувати у війні проти України.

• Американський виробник озброєнь Lockheed Martin заявив, що готовий допомогти Україні в експлуатації та технічному обслуговуванні винищувачів F-16, якщо країни НАТО погодяться відправити їх в Україну.

• Пов’язаний з Кремлем російський тех-гігант «Яндекс» заявив, що міжнародні санкції проти Росії не дозволили компанії надати Федеральній службі безпеки Росії дані користувачів відповідно до російського закону про безпеку, що призвело до значного штрафу (приблизно 24 тис. доларів).

• Російські війська здобули успіхи в районі Куп’янська та продовжили наземні наступи на лінії Сватове — Кремінна.

• Біля Бахмута українські війська продовжували контрнаступальні дії, тоді як російські війська завдавали обмежених наземних ударів.

• Російські та українські сили здійснювали обмежені успішні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк.

• Українські сили здійснили обмежені наземні атаки вздовж адміністративної межі між західом Донецької та сходом Запорізької областей.

• Українські сили здійснили обмежені наземні атаки на заході Запорізької області.

• У зв’язку зі значними втратами в Україні "група Ваґнера" продовжує спроби розширення набору кадрів.

• Російські джерела стверджують, що в Сімферополі, окупованому Криму, вибухнув автомобіль, в якому перебував окупаційний чиновник Запорізької області.

06:00 Росіяни вночі біля 1-ї години здійснили масовану повітряну атаку на Запоріжжя і передмістя, пошкоджено комунікації і приватне майно, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Жертв немає.