478-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:14 Президент США Джо Байден підтримує ідею спрощеного вступу (без ПДЧ) України до НАТО, але після звершення російсько-української війни, пише Axios з посиланням на два обізнані джерела. Пишуть, що Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц були серед тих, хто не бажав вийти за межі зобов’язань, взятих у 2008 році, однак кілька союзників по НАТО у Східній Європі підтримали заклик Зеленського та натиснули на Байдена, щоб він погодився продемонструвати, що Україна швидко приєднається до Альянсу. Цього тижня під час зустрічі у Білому домі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висунув пропозицію, згідно з якою НАТО заявить, що Україна досягла прогресу на шляху до членства, і їй не потрібно буде завершувати покроковий процес ПДЧ. Байден підтримав цю ідею, але неясно, чи таке формулювання задовольнить Зеленського та інших 30 членів НАТО.

Водночас США, Франція, Німеччина та Велика Британія також обговорюють те, що дехто називає “ізраїльським варіантом” — обіцяючи озброїти та підтримувати Україну на довгострокову перспективу, не зобов’язуючись її захищати.

09:09 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська 15 червня продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох напрямках і, як повідомляється, досягли успіхів.

• Російські мілблогери продовжують посилатися на нібито перевагу російських засобів радіоелектронної боротьби та оборонну доктрину в успішній обороні російських військ проти українських контрнаступальних операцій на півдні України.

• Російські війська вранці 15 червня завдали ще одну серію ракетно-безпілотних ударів по території України.

• Російські військові пробують створювати нові формування корпусів і армій, щоб реалізувати оголошений міністром оборони Серґєєм Шойгу намір провести широкомасштабну реструктуризацію збройних сил до 2026 року, хоча ці нові формування ще не укомплектовані та не функціонують.

• Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров розгорнув чеченський спецназ «Ахмат» у прикордонних районах Бєлгородської області, ймовірно, у рамках продовження зусиль на підтримку міністерства оборони Росії.

• Західні країни можуть надати Україні винищувачі F-16 і додаткові танки Leopard найближчими місяцями.

• Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

• Українські та російські сили здійснили наземні атаки поблизу Бахмута, а російські війська станом на 15 червня мали територіальні успіхи.

• Повідомляється, що українські та російські сили продовжували обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк.

• Російські та українські війська вели наступальні дії на заході Донецької області.

• Російські джерела стверджують, що українські війська продовжують наступальні дії на заході Запорізької області.

• Українська розвідка повідомила, що російські війська починають розформовувати спеціалізовані ротні штурмові підрозділи та переводити їх особовий склад у добровольчі формування.

• За повідомленнями, українські партизани здійснили диверсію на залізниці в окупованому Мелітополі, хоча ISW не бачила жодних візуальних підтверджень або підтверджень з боку Росії цього нападу.

08:56 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: