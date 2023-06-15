478-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:14 Президент США Джо Байден підтримує ідею спрощеного вступу (без ПДЧ) України до НАТО, але після звершення російсько-української війни, пише Axios з посиланням на два обізнані джерела. Пишуть, що Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц були серед тих, хто не бажав вийти за межі зобов’язань, взятих у 2008 році, однак кілька союзників по НАТО у Східній Європі підтримали заклик Зеленського та натиснули на Байдена, щоб він погодився продемонструвати, що Україна швидко приєднається до Альянсу. Цього тижня під час зустрічі у Білому домі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висунув пропозицію, згідно з якою НАТО заявить, що Україна досягла прогресу на шляху до членства, і їй не потрібно буде завершувати покроковий процес ПДЧ. Байден підтримав цю ідею, але неясно, чи таке формулювання задовольнить Зеленського та інших 30 членів НАТО.
Водночас США, Франція, Німеччина та Велика Британія також обговорюють те, що дехто називає “ізраїльським варіантом” — обіцяючи озброїти та підтримувати Україну на довгострокову перспективу, не зобов’язуючись її захищати.
09:09 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Українські війська 15 червня продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох напрямках і, як повідомляється, досягли успіхів.
• Російські мілблогери продовжують посилатися на нібито перевагу російських засобів радіоелектронної боротьби та оборонну доктрину в успішній обороні російських військ проти українських контрнаступальних операцій на півдні України.
• Російські війська вранці 15 червня завдали ще одну серію ракетно-безпілотних ударів по території України.
• Російські військові пробують створювати нові формування корпусів і армій, щоб реалізувати оголошений міністром оборони Серґєєм Шойгу намір провести широкомасштабну реструктуризацію збройних сил до 2026 року, хоча ці нові формування ще не укомплектовані та не функціонують.
• Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров розгорнув чеченський спецназ «Ахмат» у прикордонних районах Бєлгородської області, ймовірно, у рамках продовження зусиль на підтримку міністерства оборони Росії.
• Західні країни можуть надати Україні винищувачі F-16 і додаткові танки Leopard найближчими місяцями.
• Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.
• Українські та російські сили здійснили наземні атаки поблизу Бахмута, а російські війська станом на 15 червня мали територіальні успіхи.
• Повідомляється, що українські та російські сили продовжували обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк.
• Російські та українські війська вели наступальні дії на заході Донецької області.
• Російські джерела стверджують, що українські війська продовжують наступальні дії на заході Запорізької області.
• Українська розвідка повідомила, що російські війська починають розформовувати спеціалізовані ротні штурмові підрозділи та переводити їх особовий склад у добровольчі формування.
• За повідомленнями, українські партизани здійснили диверсію на залізниці в окупованому Мелітополі, хоча ISW не бачила жодних візуальних підтверджень або підтверджень з боку Росії цього нападу.
08:56 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні - задіяла 2 іранських ударних БпЛА типу “Shahed”. Усі дрони знищено протиповітряною оброною.
Протягом минулої доби, ворог завдав завдав 5 ракетних ударів, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555 та Х-59. Крім того, завдав понад 60 авіаційних ударів, також здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено промислові об’єкти в Кривому Розі Дніпропетровській області, житлові будинки та адміністративна інфраструктура на Херсонщині.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів по Янжулівці, Галаганівці та Архипівці Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Янжулівка, Галаганівка Чернігівської області; Винторівка, Середина-Буда, Рожковичі, Дем’янівка, Баранівка, Фотовиж, Будівельне, Білокопитове, Стукалівка, Іскрисківщина, Яструбине, Басівка Сумської області, а також Ветеринарне, Алісівка, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Бочкове та Бударки на Харківщині.
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районах Веселого та Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Масютівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка на Харківщині та Новоселівське Луганської області.
На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки на Луганщині та Виїмки, Веселого і Роздолівки на Донеччині. Завдав авіаційного удару в районах Райгородки і Макіївки Луганської області та Свято-Покровського на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Спірне і Серебрянка - Донецької.
На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки. Завдав авіаційних ударів неподалік Білої Гори, Північного та Майорська Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Калинівка, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Краматорськ, Катеринівка та Південне на Донеччині.
На Авдіївському напрямку противник завдав авіаударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Керамік, Орлівка, Авдіївка, Веселе, Семенівка, Водяне, Сєверне, Тоненьке, Первомайське, Яснобродівка, Карлівка, Желане Перше, Новокалинове та Невельське Донецької області.
На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки. Окупанти завдали авіаударів біля Новомихайлівки, Великої Новосілки, Малинівки, Малої Токмачки та Благодатного Донецької області. В той же час, противник обстріляв з артилерії Красногорівку, Мар’їнку, Максимільянівку, Побєду, Новомихайлівку та Катеринівку.
На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Благодатного та Золотої Ниви на Донеччині. Здійснив обстріли населених пунктів Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Золота Нива, Шахтарське, Велика Новосілка та Новий Комар Донецької області.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару керованими авіаційними бомбами в районі Козацького Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Ольгівське, Червоне, Затишшя, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Новоандріївка, Преображенка, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області; Осокорівка, Михайлівка, Республіканець, Берислав, Веселе, Козацьке, Ольгівка, Одрадокам’янка, Львове, Тягинка, Токарівка, Інженерне, Антонівка, Зеленівка, Степанівка, Чорнобаївка, Херсон, Зимівник, Білозерка і Кізомис Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено 20 іранських ударних БпЛА типу “Shahed-131/136”, БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10” та ще 3 розвідувальних БпЛА.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс С-300, 4 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів та 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.
16.06.2023