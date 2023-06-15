В Івано-Франківську створюють "Дім воїна". Тут надаватимуть соціальні послуги учасникам російсько-української війни, антитерористичної операції та членам їхніх сімей. Проєкт відповідного рішення оприлюднили на сайті Івано-Франківської міської ради.

"Дім воїна" створюють для надання соціальних послуг людям з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, учасникам АТО/ООС і тим, хто брав участь у заходах, спрямованих на захист безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України. А також членам їхніх сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців, добровольців, учасників Революції гідності та членів сімей Героїв Небесної Сотні".

У проєкті рішення йдеться, що тут допомагатимуть у регулюванні юридичних, соціальних, освітніх і культурних питань, питань сфери охорони здоров'я. У закладі також надаватимуть послуги з психологічної та фізичної реабілітації, організовуватимуть дозвілля людей. Ветеранам та учасникам війни сприятимуть в отриманні пільг і соціальних гарантій.

"Дім воїна" в Івано-Франківську буде розташований за адресою: вулиця Січових стрільців, 8.

Нагадаємо, що у Львові аналогічну установу відкрили ще восени 2019 року. Називається вона "Будинок воїна", розташована на вулиці Тараса Бобанича (колишня Короленка) 1а.