Франція звинуватила Кремль у фальшуванні інтернет-сайтів.

Ці сайти використовуються, зокрема, для поширення брехливої інформації про війну в Україні.

Уряд Франції звинуватив Росію в тривалій кампанії маніпуляцій в інтернеті. Про це повідомила газета Le Monde. Йдеться, зокрема, про створення кремлівськими ботами фальшивих сайтів, які імітують інтернет-сторінки провідних французьких ЗМІ та Міністерства закордонних справ. Ці сайти використовують зловмисники для поширення про війну в Україні брехливої інформації та інформації, яка вводить в оману.

Французька аґенція VIGINUM, яке відповідає за протидію іноземному втручанню в кіберпросторі, повідомила, що вона почала відстежувати евентуальну операцію кремлівських ботів невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Відтак Франція стала однією з кількох європейських країн-об'єктів російських кібератак.

«Візуально сторінка безпомилково схожа на сторінку Міністерства закордонних справ Франції. Графічний дизайн, логотип, посилання на офіційні екаунти міністерства в соціальних мережах: це в усьому схоже на офіційний пресреліз французької дипломатії, який сайт публікує щодня. За винятком того, що озвучена інформація – запровадження 1,5% податку на "кожну грошову операцію" для фінансування військової підтримки України – абсолютно неправдива», – пише Le Monde.

За твердженням газети, фальшиві сайти було створено з імітацією вебсторінок провідних французьких видань: самої Le Monde, а також Le Parisien та 20 Minutes. Аналогічної атаки зазнали найбільші німецькі ЗМІ, а також видання в Італії, Великій Британії та Україні.

«Кожного разу modus operandi однаковий: фейкова стаття, яка виступає за Росію, критикує, наприклад, візит керівництва французького Міністерства оборони до України, повідомляє, що санкції проти Росії руйнують економіку Німеччини, або що Президент України Володимир Зеленський веде свою країну до катастрофи», – йдеться в статті Le Monde.

Аґенція VIGINUM заявила, що відстежила, як нитки цієї дезінформаційної кампанії тягнуться до російських осіб, компаній та «державних структур і структур, афілійованих з російською державою». Згаданий сайт, який імітує вебсторінку МЗС Франції, аґенція виявила в травні та вжила «захисних і превентивних заходів», йдеться в доповіді VIGINUM.

«Франція засуджує ці дії, які не гідні постійного члена Ради Безпеки ООН. Жодні спроби маніпулювання не відвернуть Францію від підтримки України в умовах аґресивної війни Росії», – заявило французьке Міністерство закордонних справ.