У Новій Зеландії спалахнув скандал навколо російської пропаганди.

Новозеландська радіостанція попросила вибачення за «прокремлівське сміття» у статтях на своєму сайті.

Правління громадсько-правової радіостанції Нової Зеландії RNZ (Radio New Zealand) оголосило проведення незалежної перевірки після виявлення на своєму сайті низки матеріалів про Україну з наративами російської пропаганди. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на заяву голови правління радіостанції Джима Мезера (Jim Mather). Вебсайт RNZ є одним із найпопулярніших джерел новин у Новій Зеландії.

Керівник радіостанції Пол Томсон (Paul Thompson) перепросився за публікацію, як він висловився, «прокремлівського сміття» (pro-Kremlin garbage). З’ясувалося, що у понад десяток статей про Україну, розміщених на сайті радіостанції, були внесені неавторизовані зміни, які виставляють у вигідному світлі Росію.

Статті підкоригував співробітник, який зізнався, що займається цим уже багато років. Наприклад, він вставляв твердження про те, що «російським кордонам загрожували неонацисти», що «Росія анексувала Крим після проведення там референдуму, оскільки новий прозахідний уряд придушував етнічних росіян на сході та півдні України», що «проросійський обраний уряд в Україні був повалений під час кольорової революції на Майдані».

За словами Томсона, це був дуже болючий і шокуючий інцидент. Журналіста, відповідального за публікацію, тимчасово усунули від роботи. «Я вкрай засмучений тим, що в наших статтях виявилося прокремлівське сміття, цьому немає виправдання. Цей інцидент також порушує важливе питання щодо редагування наших новин у режимі онлайн. Очевидно, наша система редагування не така надійна, як мала б бути», – сказав Томсон.

Керівник радіостанції окремо попросив вибачення в української аудиторії. Він також зазначив, що зараз співробітники радіостанції уважно переглядають тисячі раніше опублікованих статей у пошуках підозрілих змін, але ця робота може зайняти багато днів, якщо не тижнів.

Відомо, що українська громада Нової Зеландії ще в жовтні минулого року скаржилася, що статті RNZ дуже нагадують проросійську пропаганду. Зокрема йшлося про один редакційний матеріал, в якому містилося твердження, що, мовляв, Нова Зеландія, «сама того не усвідомлюючи, допомагає озброювати неонацистських бойовиків та ультраправі угруповання».

Колишня прем'єр-міністерка Нової Зеландії Гелен Кларк (Helen Clark) написала у Twitter, коментуючи скандал, що очікувала вищої відповідальності від суспільного мовника. «Неймовірно, що редакційний нагляд на Radio New Zeland настільки незначний, що хтось із працівників зміг переписати онлайн-контент, щоб він відображав проросійську позицію, а керівний персонал цього навіть не зауважив», – написала вона.