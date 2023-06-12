Британська поліція затримала й допитала колишню першу міністерку Шотландії.

Нікола Стерджен вважається однією з головних ентузіасток шотландської незалежності.

 

 

Британська поліція у неділю, 11 червня, затримала колишню першу міністерку уряду Шотландії, 52-річну Ніколу Стерджен (Nicola Sturgeon). Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Стерджен вважається однією з центральних фігур руху за шотландську незалежність, проте затримання було пов’язане не з її сепаратистською активністю, принаймні не безпосередньо. Воно відбулося у зв'язку із розслідуванням евентуальних фінансових махінацій у Шотландській національній партії (Scottish National Party – SNP), яку Стерджен очолювала.

 

Після семигодинного допиту Стерджен відпустили без висунення звинувачень. Проте розслідування триває. Стерджен заявила про свою невинуватість.

 

Раніше в рамках цього ж розслідування було затримано та відпущено теж без висунення звинувачень чоловіка Стерджен Пітера Мюррелла (Peter Murrell), який обіймав посаду виконавчого директора SNP з 1999 року.

 

Нікола Стерджен займала центральне становище у політиці Шотландії протягом десяти років. Вона стала головою шотландського уряду в 2014 році, протрималася на цій посаді рекордні вісім з гаком років і перетворилася на символ руху за незалежність Шотландії. У лютому цього року подала до демісії з посади першого міністра та голови партії, заявивши, що вже не має енергії бути лідером. 

 

Офіційне розслідування фінансування SNP було розпочато ще у липні 2021 року, коли до поліції надійшли скарги на незаконне використання внесків до скарбниці партії. Насамперед під питання ставилося витрачання партійних фондів на нову кампанію щодо проведення референдуму про незалежність Шотландії. Загалом було подано сім скарг, на підставі яких прокуратура й ухвалила рішення про розслідування.

 

Прокурорів найбільше цікавить, на що було витрачено понад 600 тис. фунтів стерлінгів, зібраних на проведення нового референдуму про незалежність, який так і не відбувся. Розслідування вже призвело до зниження рейтингу партії та зменшення в соціологічних дослідженнях частки тих, хто був би готовий підтримати шотландську незалежність. У середовищі SNP чимраз гучніше лунають заклики вигнати Стерджен та її чоловіка з партії.

12.06.2023

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