Ексвіцепрезидент США Пенс обіцяє підтримувати Україну, скільки буде потрібно.

Нещодавно він офіційно оголосив про старт своєї президентської кампанії.

Колишній віцепрезидент США республіканець Майк Пенс (Mike Pence) заявив, що у разі обрання президентом він продовжуватиме надавати військову допомогу Україні для відбиття російської агресії. У інтерв’ю для телеканалу CNN він також різко розкритикував Дональда Трампа за причетність до штурму Капітолію у січні 2021 року.

Пенс зазначив, що США повинні прискорити допомогу українським військовикам. Він розкритикував свого колишнього боса, експрезидента Дональда Трампа, за те, що той у лютому 2022 року описав Путіна як «генія» за його вторгнення в Україну. «Я знаю різницю між генієм і воєнним злочинцем, і я знаю, хто повинен виграти війну в Україні. Це люди, які борються за свою свободу і борються за відновлення свого національного суверенітету в Україні. Так, для Америки – це не наша війна. Але свобода – це наша боротьба. І ми повинні дати народу України можливість боротися і захищати свою свободу», – заявив політик.

Пенс застеріг людей від ілюзії, нібито «Путін зупиниться, якщо він захопить Україну». «Він не має наміру зупинятися. Він чітко дав зрозуміти, що хоче відтворити стару радянську сферу впливу у Східній Європі», – наголосив Пенс.

Виступаючи на мітингу в Айові, колишній віцепрезидент гостро засудив роль Трампа в штурмі Капітолію шостого січня 2021 року. Тоді прихильники експрезидента увірвалися до Конґресу США, щоб спробувати перешкодити законодавцям підтвердити перемогу на виборах демократа Джо Байдена. «Я вважаю, що будь-хто, хто ставить себе вище за Конституцію, ніколи не повинен бути президентом Сполучених Штатів», – цитує слова Пенса інформаційна аґенція Reuters.

Напередодні Майк Пенс офіційно оголосив про висунення своєї кандидатури на посаду президента США від Республіканської партії. Президентські вибори у США заплановані на п’яте листопада 2024 року. Згідно з опитуваннями, Трамп наразі далеко випереджає інших претендентів на номінацію від республіканців.