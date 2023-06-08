Прокуратура повідомила Трампа про кримінальне розслідування проти нього.

Йдеться про таємні документи, знайдені у приватному маєтку експрезидента.

Прокуратура Сполучених Штатів офіційно повідомила експрезидента Дональда Трампа про те, що проти нього розпочато кримінальне розслідування у справі про секретні документи, знайдені у нього вдома. Про це пише видання Politico з покликом на джерело, знайоме зі ситуацією.

«Федеральні прокурори листом повідомили колишнього президента Дональда Трампа про те, що він є об'єктом кримінального розслідування», – подає видання.

Газета пояснює, що це повідомлення «є найчіткішим сигналом» того, що спеціяльний прокурор Джек Сміт (Jack Smith), призначений розслідувати справу Трампа про поводження зі секретними документами поза службовими приміщеннями, «перебуває на межі ухвалення рішення у справі експрезидента».

Інформацію про письмове повідомлення Трампа підтвердив телеканал ABC. Він зазначає, що сенс цього повідомлення полягає в тому, щоб попередити 45-го американського президента про можливе висунення йому звинувачення. Правила Мін'юсту США передбачають, що прокурори можуть надсилати такі повідомлення тим, кому можуть бути висунуті звинувачення, надаючи їм можливість дати свідчення до винесення обвинувального висновку.

У понеділок, п’ятого червня, інформаційна аґенція Associated Press повідомила, що адвокати Трампа провели зустріч з офіційними особами з Міністерства юстиції США. Це може свідчити про швидке завершення розслідування справи про знайдені раніше в резиденції ексглави Білого дому таємні документи.

Нагадаємо, що в серпні 2022 року аґенти ФБР обшукали маєток Трампа Мар-а-Лаґо у Флориді. У списку документів, знайдених аґентами серед іншого значилися «цілком таємні» і «конфіденційні». Сам Трамп після обшуків заявив, що був готовий добровільно віддати слідчим вилучені документи.