Громадянська війна vs контрнаступ

В українців змінився режим дня. Раніше ми вранці насамперед спостерігали за здобутками ЗСУ, тепер до цього додалося вивчення роботи «легіонерів»

Росіяни тижня

Тепер загальновідомо, що легіонери – це не тільки Максимус Децим Меридій у виконанні Рассела Кроу і не лише купа гравців донецького «Шахтаря». Якщо захід організований бійцями "Російського добровольчого корпусу" (РДК) і Легіону "Свобода Росії" вдасться, то їх назвуть революціонерами, у разі невдачі – заколотниками.

Наразі російські добровольці, які воюють на стороні України, звітують: «Заходимо! Передова штурмова група Легіону і РДК заходить в передмістя Шебекіно. Ми повертаємося додому». Раніше начальник штабу (РДК) з позивним "Фортуна" в телеефірі повідомив сумний для РФ факт: «Російська армія собі не зраджує: населення прикордонних територій їх абсолютно не хвилює. На сьогоднішній день Шебекіно ними не контролюється. Люди масово виїжджають, їм дають коридор, але вони не забезпечують безпеку цих коридорів. По місту орудують мародери і відбувається хаос».

Де-факто громадянська війна в РФ розпочалася. Враховуючи, що бойові дії в Бєлгородській області відбуваються на тлі батрахоміомахії за участю Пріґожина, Кадирова, міноборони, генштабу та маси інших персонажів, населенню варто переглянути підручники історії й освіжити в пам’яті події, що трапилися після жовтневого перевороту 1917 року. Любителі екзотики можуть пригадати смуту чотиристарічної давності і чекати появи реінкарнацій не тільки Чапаєва і Денікіна, а й обидвох Лжедмітріїв.

Саміт тижня

Ідея проведення Саміту Європейського політичного співтовариства належить президентові Франції Емманюелю Макрону. Минулого року перше зібрання в такому форматі відбулося в Празі, тепер пів сотні лідерів країн зустрілися в Молдові, а конкретніше у Бульбоаці, містечку поруч з українським кордоном.

Насамперед варто відзначити титанічну витримку молдован, які мусили пережити скасування всіх авіаперельотів, що не мали безпосереднього стосунку до цього міжнародного заходу, і перекриття ключових автомагістралей від гріха подалі. Компенсували незручності двома вихідними, що також є безпрецедентним випадком у новітній історії.

Прориву чи чогось екстраординарного від Саміту не чекали. Подібні заходи проводять для гарної картинки і є зручним майданчиком, де президенти з прем’єрами можуть поспілкуватися на важливі теми і не обов’язково результати цих бесід потім виносяться на широку публіку.

Володимир Зеленський традиційно був у центрі уваги і крім вже розкрученої теми про «коаліцію Patriot» з’явилася ідея про «коаліцію EuroFighter», тобто про постачання в Україну літаків EuroFighter Typhoon, які виробляються в Європі. Можливо, ця техніка опиниться на фронті швидше за F-16.

Крім того, варто зазначити, що представників РФ і Білорусі в Бульбоаці не було, бо до Європи, як і загалом до цивілізованого світу, ці утворення відношення не мають.

Тарифи тижня

Те, чого довго чекали, і те, що мусило статися, – сталося. З 1 червня тариф на електроенергію для населення виріс до 2,64 грн за кВт-год. Запевнення на найвищому рівні про мораторій на підвищення цін на «комуналку» відразу були кваліфіковані як популізм, і тепер відповідні посадові особи пояснюють посполитим, чому так сталося і чого чекати в майбутньому.

Міністр енергетики України Герман Галущенко запевнив, що до кінця року тарифи на електроенергію не підвищуватимуться, і поділився своєю «чуйкою»: «Ми подивимося, як у нас буде проходити опалювальний сезон. Але у нас є відчуття, що цього рішення буде достатньо, щоб забезпечити проходження сезону і не рухати ціни в подальшому».

Заступник Галущенка Фарід Сафаров нагадав, що в країні війна і ракети літають: «Починаючи з 10 жовтня 2022 року розпочались масовані обстріли енергетичної інфраструктури. По об'єктах енергоінфраструктури було запущено понад тисячу ракет і дронів, з яких, на жаль, 270 все ж таки влучили й призвели до великих руйнацій в енергетиці, які мають бути вирішені. Вони мають бути виправлені до початку наступного осінньо-зимового періоду, аби українці не мали обмежень по отриманню й споживанню електроенергії та тепла».

Оптимізм головних енергетиків мав би передатися і простим смертним, але хочеться дочекатися осені з її опалювальним сезоном і переконатися, що той оптимізм обґрунтований.

Міністр тижня

Міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса в Україні поважають і прислуховуються. Людина на такій посаді не може просто розкидатися словами, тому інтерв’ю англійця Washington Post багато важить.

Воллес розчарував тих, хто впевнений у вступі України в НАТО як не влітку, то точно восени поточного року. «Ми повинні бути реалістами і сказати: «Це не станеться у Вільнюсі, це не станеться найближчим часом», – заявив британський міністр, маючи на увазі саміт лідерів НАТО у липні в столиці Литви. Але щоб українці не надто сумували, Воллес сказав сказав, що «існує реальна можливість того, що Україна зможе успішно повернути Крим, півострів, який Путін незаконно анексував у 2014 році, вже цього року, оскільки у російських військ закінчується необхідна техніка».

Згодом стало відомо, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час візиту до США переконуватиме президента США Джо Байдена підтримати призначення британського міністра оборони Бена Воллеса на пост генерального секретаря НАТО. Якщо лобіювання кандидатури англійця закінчиться успішно, то на новому місці роботи Воллес подивиться на натовські перспективи України більш приязно.