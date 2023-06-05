Ніккі Гейлі розкритикувала Трампа та Десантіса через їхню позицію щодо Україні.

Ніккі Гейлі теж претендує стати кандидаткою в президенти від Республіканської партії США.

Претендентка на номінацію у кандидати в президенти від Республіканської партії, колишня постійна представниця Сполучених Штатів при ООН та ексгубернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі (Nikki Haley) у неділю, четвертого червня, на зустрічі з виборцями в Айові розкритикувала колишнього президента Дональда Трампа та губернатора Флориди Рона Десантіса за їхню відмову прямо відповідати на запитання про те, чи хочуть вони перемоги України у війни з Росією. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Вони всі троє є конкурентами на республіканських праймеріз.

Гейлі – наразі єдина жінка, яка бере участь у перегонах за висування від республіканців. Вона розкритикувала Десантіса за його слова про те, що війна в Україні є «територіальною суперечкою». Цей коментар викликав хвилю критики на адресу губернатора Флориди, який пізніше відмовився від своїх слів. Гейлі заявила, що не можна називати російську агресію «територіальною суперечкою» чи закликати до нейтралітету Сполучених Штатів у цьому питанні. «Перемога України принесе користь нашій національній безпеці», – заявила вона.

Дональд Трамп заявив свого часу, що хоче припинення воєнних дій, додавши, що він може зробити так, щоб Україна та Росія підписали мирну угоду. Губернатор Флориди Десантіс нещодавно заявив, що підтримує припинення війни і сподівається, що бойові дії закінчаться до того часу, коли наступний президент присягне в січні 2025 року. Вони обидвоє критично висловлювалися про американську військову підтримку України.

51-річна Гейлі оголосила про свою участь у президентських праймеріз у лютому, поповнивши великий список кандидатів на участь у виборах від своєї партії. Серед її конкурентів, окрім Трампа та Десантіса, – колишній віцепрезидент Майк Пенс.

Трамп наразі домінує серед потенційних республіканських виборців із підтримкою на рівні 49%. Далі йде Десантіс, якого підтримують 19% республіканців. Згідно з травневим соцопитуванням, проведеним агентством Ipsos на замовлення Reuters, за Гейлі поки що готові проголосувати лише чотири відсотки прихильників партії.