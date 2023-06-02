Парламент Швейцарії відхилив закон про передачу зброї Україні.

Негативне голосування відбулося навіть попри те, що профільна комісія схвалила Lex Ukraine.

 

 

Парламент Швейцарії – Національна рада – відхилив у четвер ввечері, першого червня, законопроєкт, відомий як Lex Ukraine, який дозволив би третім державам передавати Україні зброю швейцарського виробництва. Про це повідомило швейцарське видання Blick з покликом на офіційний сайт парламенту. Проти документа проголосували 98 депутатів, тоді як за нього було віддано лише 75 голосів.

 

Негативне голосування відбулося навіть попри те, що профільна комісія схвалила Lex Ukraine.

 

Раніше уряд у Берні (Федеральна рада) відмовляв Німеччині, Іспанії та Данії у проханнях про передачу Україні озброєнь, покликаючись на чинний у країні закон про військові матеріали, який забороняє постачання зброї до зон бойових дій.

 

Закон Lex Ukraine мав бути ухвалений лише як виняток спеціально для України й діяти обмежений час – до кінця 2025 року.

 

Прихильники Lex Ukraine стверджували, що Швейцарія повинна надавати більше підтримки Україні та сприяти європейській безпеці. «Україна явно є жертвою такої аґресії, яка порушує міжнародне право», – наголошував депутат від лібералів Франсуа Пуантет (François Pointet). «Швейцарія повинна більше підтримувати Україну і таким чином робити свій внесок у європейську безпеку», – стверджував депутат-центрист Томас Рехштайнер (Thomas Rechsteiner). Противники, в тому числі «зелені» і праві консерватори, побоювалися порушення нейтралітету і занадто тісного зближення з НАТО.

 

Федеральна рада Швейцарії ще може дозволити реекспорт виробленої в країні зброї лише у виняткових випадках – наприклад, якщо Рада Безпеки ООН засудить війну Росії проти України. Однак цей варіант неможливий, оскільки РФ має в Раді Безпеки ООН право вето. Ще одна опція дозволу – якщо дві третини Генасамблеї ООН засудить російську аґресію.

02.06.2023

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