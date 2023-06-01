У ЄУ розробляють чотирирічний план фінансової допомоги Україні.

Він має забезпечити прозорість у питанні надання допомоги Києву.

 

 

У Європейській Унії розробляють чотирирічний план фінансової допомоги Україні. Про це повідомляє газета The Financial Times з покликом на джерела в дипломатичних колах ЄУ. За даними видання, ініціатива постала після критики, якої зазнав Брюссель через безсистемність фінансової підтримки Києву протягом минулого року,

 

За даними джерел, чорновий варіант цього плану перебуває у розробці й може бути готовим уже в червні. Найімовірніше його розглянуть на конференції з відновлення України, запланованої на 21–22 червня у Лондоні. Очікується, що план передбачатиме пропозиції щодо допомоги Україні на період до 2027 року.

 

Прихильники плану вказують на те, що він забезпечить прозорість у питанні надання допомоги Києву, а також, як очікують у Брюсселі, стане стимулом для партнерів Євроунії – Сполучених Штатів та Великої Британії – також взяти на себе довгострокові зобов'язання щодо фінансової підтримки Україні.

 

Газета зазначає, що питання майбутньої допомоги Києву з боку Вашінґтона викликає особливе занепокоєння з урахуванням дедалі більшої невизначеності політичної ситуації в США на тлі підготовки до виборів президента 2024 року.

 

Якщо на план погодяться всі держави – члени ЄУ, то надані кошти можуть бути використані як для загальної бюджетної підтримки України, так і частково для на нагальних потреб із відбудови.

 

Цього року Україна має отримати від Євроунії 18 млрд євро макрофінансової допомоги. Відповідний меморандум було підписано у ще січні цього року. Окрім того, Міжнародний валютний фонд затвердив для України чотирирічний пакет фінансування на суму 15,6 млрд доларів.

01.06.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Отець Василь Ільницький – педагог, письменник, історик
Євген Нахлік
До 200-річчя від дня народження і 150 років запровадження – вперше у світі – української мови викладання в Академічній гімназії у Львові.
31.05.23 | | Минуле
462-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни безуспішно наступали на Куп’янському (західніше Масютівки та на Новоселівське), Лиманському (південніше Кузьминого), Авдіївському (на Сєверне) та на Мар’їнському (в районі Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки) напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 27 атак
31.05.23 | | Україна
До чого ведуть компроміси з російським агресором 
Тарас Стецьків
Історично російський імперський проєкт і український демократичний концепт є антагоністичними за своєю природою. Компроміс між ними неможливий. Перемогти має або один, або інший. Перемога однієї моделі означає загибель іншої.
30.05.23 | | Україна
Мистецтво лінії і форми
Оксана Палій
Дуже хотілося втілити задум пам’ятника, який концептуально був вписуваний в історію Держави, нашу історичну пам'ять, ландшафт міста Львова, бо такого місця культури пам’яті, зафіксованої в скульптурі «Репресованим українським родинам», нам бракує.
30.05.23 | | Штука
461-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни безуспішно наступали на Куп’янському (в районі сіл Масютівка і Крохмальне та Новоселівське і Стельмахівка) та на Мар’їнському (в районі Мар’їнки) напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 27 атак, з них 12 – на Мар’їнському напрямку
30.05.23 | | Україна
В пошуках Че
Юрко ТИМЧУК
Теми «Контрнаступ» і «F-16» ще збуджують інформаційний простір, але трапляються події, які відсовують їх на другий план. Тимчасово. 
29.05.23 | | Україна
Слово при людині і людина при слові
Андрій Содомора
Український народ – узгоджене означення; народ України – неузгоджене...
29.05.23 | | Дискурси
460-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни безуспішно наступали на Куп’янському (біля Масютівки), на Бахмутському (північно-східніше Оріхово-Василівки та в напрямку Іванівського), на Шахтарському (біля Великої Новосілки) та Мар’їнському (Мар’їнка) напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 19 атак.
29.05.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.