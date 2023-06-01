У ЄУ розробляють чотирирічний план фінансової допомоги Україні.

Він має забезпечити прозорість у питанні надання допомоги Києву.

У Європейській Унії розробляють чотирирічний план фінансової допомоги Україні. Про це повідомляє газета The Financial Times з покликом на джерела в дипломатичних колах ЄУ. За даними видання, ініціатива постала після критики, якої зазнав Брюссель через безсистемність фінансової підтримки Києву протягом минулого року,

За даними джерел, чорновий варіант цього плану перебуває у розробці й може бути готовим уже в червні. Найімовірніше його розглянуть на конференції з відновлення України, запланованої на 21–22 червня у Лондоні. Очікується, що план передбачатиме пропозиції щодо допомоги Україні на період до 2027 року.

Прихильники плану вказують на те, що він забезпечить прозорість у питанні надання допомоги Києву, а також, як очікують у Брюсселі, стане стимулом для партнерів Євроунії – Сполучених Штатів та Великої Британії – також взяти на себе довгострокові зобов'язання щодо фінансової підтримки Україні.

Газета зазначає, що питання майбутньої допомоги Києву з боку Вашінґтона викликає особливе занепокоєння з урахуванням дедалі більшої невизначеності політичної ситуації в США на тлі підготовки до виборів президента 2024 року.

Якщо на план погодяться всі держави – члени ЄУ, то надані кошти можуть бути використані як для загальної бюджетної підтримки України, так і частково для на нагальних потреб із відбудови.

Цього року Україна має отримати від Євроунії 18 млрд євро макрофінансової допомоги. Відповідний меморандум було підписано у ще січні цього року. Окрім того, Міжнародний валютний фонд затвердив для України чотирирічний пакет фінансування на суму 15,6 млрд доларів.