В пошуках Че

Теми «Контрнаступ» і «F-16» ще збуджують інформаційний простір, але трапляються події, які відсовують їх на другий план. Тимчасово. Огляд подій тижня в Україні.

Екскурсія тижня

Першою реакцією на відвідини історичної батьківщини бійцями легіону «Свобода Росії» та «Російського добровольчого корпусу» (РДК) було: в когось з журналістів стався занадто гарний вік-енд (про те, що «легіонери» зайшли на територію Білгородської області РФ медіа повідомили в понеділок), тому й з’явилася історія, що більше пасувала б для рімейку «Брудної дюжини» чи «Безславних виродків». Потім виявилося, що події не плід синдрому алкогольної токсикації і не фантазії а-ля Арестович. Можливо, вояки «Свободи Росії» і РДК ретельно вивчили Фіделя Кастро, який не впорався зі штурмом казарм Монкада, відсидів в тюрмі і вирішив робити революцію після підготовки в Мексиці. Фіделеві і його команді тоді все вдалося.

Сучасні «легіонери» підготувалися в Україні, після чого дали можливість білгородській владі заявити, що «до прикордонного Грайворонського міського округу увійшла диверсійно-розвідувальна група ЗСУ». У селах Глотове, Козинка та Гора-Поділ, як повідомлялося, відбулися бої. Офіційна російська версія заспокоювала своїх громадян, що підрозділи, які вторглися, «були розгромлені» і «відкинуті» на територію України, а в звіті «легіонерів» говорилося про знищення ворожої техніки і панічну втечу солдатів армії РФ. Робилося то, за словами учасників експедиційного корпусу для «створення демілітаризованої зони між Росією та Україною», і є «демонстрацією» росіянам «успішної боротьби з путінським режимом».

В Україні ГУР підтвердило факт операції російських добровольців в Білгородській області, але акцентували, що ЗСУ до інцидентів в російському прикордонні жодного стосунку не мають, і, позаяк, військові дії на території РФ вели громадяни РФ, то це є суто внутрішньою справою РФ.

«Легіонери» пообіцяли навідуватися на територію країни-агресора регулярно і дійти в своїх мандрах до Хабаровська. Якщо продовжувати асоціації з кубинськими подіями сімдесятирічної давності, то російським повстанцям треба знайти аналог гір Сьєрра-Маестра, провести там якийсь час партизанську війну з терористичними актами і на новий рік зробити переворот в столиці. Для барвистості картини має з’явитися якийсь колоритний Ернесто в береті, бажано, щоб він не був етнічним росіянином, оптимальний варіант – білорус, який після революції очолить міністерство промисловості або Нацбанк РФ чи то, що від РФ на той час залишиться.

Генерал тижня

Байка про те, що українське військово-політичне керівництво між собою пересварилося, а під час засідань Зеленський з Залужним ледь канцелярські кнопки один одному на крісла не підкладають, ввійшла в експлуатацію російськими пропагандистами ще минулої осені. Байка за півроку не спрацювала і росіянам довелося вигадувати щось нове. Пропагандисти особливо не напружувалися і видали фейк про загибель Головнокомандувача, бо його не було на зустрічі з військовим комітетом НАТО. Дезінформація була зліплена надто квадратно, тому довелося її вдосконалювати і вийшло у пропагандистів ще гірше, бо одні «джерела» говорили про поранення Залужного в голову, інші стверджували про операцію на серці, говорилося про ампутацію ніг внаслідок вибуху, ще трохи і росіяни почали б переконувати самих себе у викраденні генерала рептилоїдами.

В Залужного виявилося здорове і велике серце і він вирішив пожаліти навіть російських дупоруких провокаторів, аби ті аж так сильно не напружувалися. Головнокомандувач записав відео в якому українські військові з молитвою готуються до бою. З відео хто хотів зробив висновок, що таким чином генерал дав старт українському наступу, а росіянами доведеться знову вигадувати щось для самозадоволення.

Зустріч тижня

Дванадцяті перемовини учасників «Рамштайну» пройшли у форматі он-лайн і нічого максимально сенсаційного від неї не чекали. Оптимісти дійшли висновку, що саме на цьому заході де-факто було створено «авіаційну коаліцію» і F-16 літатимуть над Україною післязавтра. Важливішою за оптимістичні очікування була фраза міністра оборони США Ллойда Остіна: «Загалом Контактна група пообіцяла надати Україні допомогу в галузі безпеки на 65 млрд доларів». Такі цифри важать суттєво більше, ніж поки що недооформлені коаліції.

В український бік Остін зауважив: «Ми почули напряму від міністра Резнікова та його команди про поточну динаміку бойових дій та про нові запити щодо того, що знадобиться захисникам України в наступні тижні та місяці. Ми обговорили деякі критичні прогалини в можливостях, з якими стикається Україна, і багато країн взяли на себе нові зобов’язання щодо їх усунення». З більш солдатською прямотою до українців звернувся Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. Майже заспокоївши «Усі війни раніше чи пізніше добігають кінця. І вони припиняються за умов, що одна або інші сторона перемагає, або вони доходять до врегулювання шляхом переговорів. Ця війна, з воєнної точки зору, не буде виграна Росією», Міллі дав пігулку заспокійливого тим, хто впевнений в перемозі відразу після прильоту F-16: «Цього можна досягнути військовим шляхом, але, імовірно, не у найближчій час».

Тринадцятий «Рамштайн» очікується за три тижні і до того часу риторика американців може змінитися аж до такого мажору, що здивуються найзапекліші оптимісти. Все залежить від ЗСУ.

Судді тижня

Вітчизняна Феміда тяжко хвора і ніякі реформи не можуть її вилікувати. Вже майже звиклося, що українські судді при захмарних зарплатах беруть хабарі – людська жадібність невиліковна і громадянам з таким діагнозом в судовій системі робити нічого. Треба лише придумати як вчасно діагностувати той недуг і хворих на нього до мантій не допускати. Але цього разу мова йде про людське життя і тут не до жартів.

Голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть бійця національної гвардії. ДТП сталася в Києві за декілька хвилин до комендантської години. Суддя, як кажуть очевидці був п’яний і одразу після трагедії заявив поліцейським, що за кермом був не він, а якийсь інший водій, який зник. Проходити тест на алкогольне сп’яніння Тандир відмовився, а суд примусово відправив його на цю процедуру лише о 17 годині наступного дня. За подібний злочин винуватцю ДТП загрожує до 19 років ув’язнення, але про кару за вбивство говорить судовий вердикт винесений в той самий день, коли Тандир заподіяв смерть. Колишнього поліцейського Івана Приходька засуджено до чотирьох років в’язниці за вбивство з необережності п'ятирічного Кирила Тлявова, що сталося наприкінці травня 2019 року. Тоді компанія з чотирьох чоловіків розважалася стріляниною в Переяславі-Хмельницькому, розвага закінчилася смертю дитини. Крім Приходька в тюрму мав потрапити ще один стрілець, але йому чотири роки увʼязнення суд замінив умовним терміном на два роки. Ще два фігуранти були виправдані Переяславським міським судом. Для порівняння – на початку травня Залізничний районний суд Львова ухвалив вирок раніше судимому місцевому жителю, який викрав з магазину дезодоранти загальною вартістю 230 грн. Суд призначив правопорушнику п'ять років позбавлення волі.