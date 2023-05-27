Парламент Польщі схвалив законопроєкт про боротьбу з російським впливом.

Опозиція вважає, що влада планує використати документ для боротьби з конкурентами.

 

 

Сейм Республіки Польща схвалив законопроєкт щодо створення державної комісії з розслідування випадків російського впливу на внутрішню безпеку країни з 2007 до 2022 року. Про це повідомило Polskie Radio24. Документ викликав бурхливу суперечку між провладними й опозиційними партіями. Сенат Польщі напередодні виступив за відхилення законопроєкту.

 

У п’ятницю, 26 травня, більшість депутатів Сейму проголосували проти постанови Сенату відхилити законопроєкт про створення такої комісії. «За» іґнорування сенатської постанови виступили 234 депутати, проти – 219, один утримався при голосуванні. Тож тепер документ потрапить на стіл президента Анджея Дуди для підпису.

 

Законопроєкт, зокрема, передбачає створення комісії у складі дев'яти осіб з повноваженнями прокуратури та суду. Вона зможе заборонити будь-якому політикові, якого вважатиме винним у сприянні російським впливам, обіймати протягом десяти років державні посади, пов'язані з розподілом коштів. Голову комісії призначатиме прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

 

Опозиція виступила рішуче проти законопроєкту, назвавши його «конституційним переворотом», який перетворює політиків на суддів. Критики вважають, що за допомогою цього закону націонал-консерватори правлячої партії «Право і справедливість» (ПіС) прагнуть усунути головного конкурента на осінніх парламентських виборах – лідера ліберальної опозиції, колишнього прем'єр-міністра і експрезидента Ради ЄУ Дональда Туска. «Метою цього закону є вигнання Туска з політики», – заявив генеральний секретар опозиційної партії «Громадянська платформа» Марцін Кєрвінський (Marcin Kierwiński). Консерватори звинувачують Дональда Туска, що той, коли обіймав посаду прем'єр-міністра Польщі (2007–2014 рр.), підписав невигідні газові контракти з Росією.

27.05.2023

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