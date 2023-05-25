Губернатор Флориди Десантіс офіційно вступив у президентські перегони.

Очікується, що він стане головним конкурентом Трампа в змаганні за номінацію від Республіканської партії.

 

 

Губернатор Флориди Рон Деcантіс у середу, 24 травня, офіційно вступив у президентські перегони. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. 44-річний республіканець Десантіс подав до Федеральної виборчої комісії США повідомлення про висування своєї кандидатури на президентських виборах 2024 року.

 

Перед поданням документів Десантіс зробив відповідні заяви у розмові з власником Twitter Ілоном Маском у голосовому чаті Twitter Spaces. «Я балотуюся в президенти, щоб очолити наше велике повернення Америки. Ми повинні покінчити з культурою програшу, яка вразила Республіканську партію в останні роки», – заявив політик.

 

Як зазначають політичні оглядачі, довгоочікуваний вступ Десантіса у перегони змінить динаміку республіканських праймеріз, оскільки його визнають головним суперником для колишнього президента Дональда Трампа серед представників Республіканської партії. Очікується, що Десантіс позиціонуватиме себе як успішний консервативний політик з позитивним бекґраундом і без скандальності, притаманної Трампу.

 

За даними квітневого опитування телекомпанії NBC, 31 відсоток виборців від Республіканської партії готові підтримати на праймеріз кандидатуру Десантіса, 46 відсотків виступили за висування Трампа. Проте опитування USA Today засвідчило, що більшість виборців-республіканців надають перевагу Десантісу над Трампом (56% проти 33%). Схожі результати дало грудневе опитування видання The Wall Street Journal: 52 відсотки – за  Десантіса та 38 – за.

 

Десантіс повторює багато гасел Трампа як щодо внутрішньої, так і щодо зовнішньої політики США. Експерти називають це радше тактичним ходом. Адже, згідно зі свіжою соціологією, більшість республіканських виборців загалом схвалюють політику Трампа, але прагнуть бачити іншого «прапороносця», який би її проводив.

25.05.2023

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