455-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:14 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Російська влада завершила «анттерористичну» операцію в Бєлгородській області та 23 травня заявила про розгром загальноросійського проукраїнського російського добровольчого корпусу (РДК) і легіону «Свобода Росії» (ЛСР) у регіоні.
• Станом на 23 травня російські війська, ймовірно, відтіснили сили РДК і ЛСР щонайменше до прикордонного населеного пункту Козинка і, можливо, з території Росії.
• Російські джерела стверджували, що 23 травня українські сили здійснили рейди через кордон між Харковом і Бєлгородом, але ISW не знайшла жодних підтверджень того, що ці рейди мали місце.
• Українські офіційні особи заявили, що 23 травня темп бойових дій на Бахмутському напрямку знизився на тлі продовження обмежених контратак українських військ на флангах Бахмута. Генштаб України вперше з грудня 2022 року не повідомив про бої в місті Бахмут у своєму звіті за 18:00, що суґерує просування сил "групи Ваґнера" далі в межах міста. У Генштабі також повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута). Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила про зниження бойових дій у Бахмуті та його околицях і повторила, що українські сили утримують позиції в укріпрайоні біля пам’ятника МіГ-17 у західному Бахмуті. Російський мілблогер поширив відеоматеріал, на якому нібито видно сили "Ваґнера" біля пам’ятника МіГ-17, і стверджував, що в цьому районі немає українських сил. Речник Східної групи військ України полковник Сергій Череватий заявив, що українські сили просунулися на 200-400 метрів уздовж флангів Бахмута та досі контролюють низку будівель та укріплень у південно-західному Бахмуті. Російський мілблогер стверджував, що українські сили просунулися поблизу Ягідного (1 км на північний захід від Бахмута) і що російські сили безуспішно атакували поблизу Григорівки (8 км на північний захід від Бахмута) та Іванівського (безпосередньо на захід від Бахмута). Інший мілблогер спростував повідомлення про те, що українські сили досягли успіхів під час контратак на північний захід і південний захід від Бахмута, і оцінив, що наступ Росії з Бахмута в бік Іванівського чи Богданівки залишається малоймовірним.
• Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна.
• Російські війська продовжували наступ на рубежі Авдіївка – Донецьк.
• Російські війська продовжували оборону на півдні України напередодні запланованого українського контрнаступу.
• Помилувані засуджені з "групи Ваґнера" продовжують скоювати злочини в Росії після завершення військових контрактів з "Ваґнером".
• Окупаційна влада Запорізької області оголосила про початок попереднього голосування за правлячу партію "Єдина Росія".
09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
24.05.2023
Протягом минулої доби противник завдав 41 авіаційного удару та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару поблизу Довжанки, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Єліне і Грем'яч Чернігівської області та Гудове, Вовківка, Бунякине, Стукалівка, Волфине, Новомиколаївка, Рясне та Велика Писарівка Сумської області, а також Стогнії, Уди, Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Липці, Нескучне, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Бударки та Землянки на Харківщині.
На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційних ударів біля Кислівки та Котлярівки. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Кам’янка, Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Мала Шапківка, Кіндрашівка, Куп'янськ, Табаївка і Берестове Харківської області та Стельмахівка - Луганської.
На Лиманському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку Білогорівки, успіху не мав. Там же завдав авіаудару. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, і Спірне на Донеччині.
На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Хромового. Завдав авіаударів в районах Бахмута, Іванівського, Білої Гори, Озарянівки та Торецька. Від ворожих обстрілів постраждали Краматорськ, Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південе та Нью-Йорк Донецької області.
На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Первомайського. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки. Під вогонь окупантів потрапили Керамік, Очеретине, Ласточкине, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка та Невельське Донецької області.
На Мар’їнському напрямку численні атаки противника відбито в районі міста Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали також Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Курахове та Побєда Донецької області.
На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Пречистівки, здійснив обстріли, зокрема, Парасковіївки, Новомихайлівки, Вугледара, Богоявленки, Золотої Ниви та Великої Новосілки.
На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Зафіксовано ворожі авіаудари по населених пунктах Гуляйполе, Мала Токмачка та Степове Запорізької області, а також обстріли Времівки, Бурлацького, Новосілки, Зеленого Поля Донецької області; Ольгівського, Гуляйполя, Залізничного, Білогір'я, Малої Токмачки, Малих Щербаків та Кам’янського Запорізької області. Також під вогонь артилерії ворога потрапили Золота Балка, Веселе, Козацьке, Львове, Антонівка, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.
Авіація Сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з яких 3 - по зенітно-ракетних комплексах.
Також, минулої доби наші воїни знищили ворожий ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52, 4 ударних БпЛА типу “Shahed” та 1 розвідувальний дрон типу “Zala”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 3 важливі цілі противника.