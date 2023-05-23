455-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:14 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російська влада завершила «анттерористичну» операцію в Бєлгородській області та 23 травня заявила про розгром загальноросійського проукраїнського російського добровольчого корпусу (РДК) і легіону «Свобода Росії» (ЛСР) у регіоні.

• Станом на 23 травня російські війська, ймовірно, відтіснили сили РДК і ЛСР щонайменше до прикордонного населеного пункту Козинка і, можливо, з території Росії.

• Російські джерела стверджували, що 23 травня українські сили здійснили рейди через кордон між Харковом і Бєлгородом, але ISW не знайшла жодних підтверджень того, що ці рейди мали місце.

• Українські офіційні особи заявили, що 23 травня темп бойових дій на Бахмутському напрямку знизився на тлі продовження обмежених контратак українських військ на флангах Бахмута. Генштаб України вперше з грудня 2022 року не повідомив про бої в місті Бахмут у своєму звіті за 18:00, що суґерує просування сил "групи Ваґнера" далі в межах міста. У Генштабі також повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута). Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила про зниження бойових дій у Бахмуті та його околицях і повторила, що українські сили утримують позиції в укріпрайоні біля пам’ятника МіГ-17 у західному Бахмуті. Російський мілблогер поширив відеоматеріал, на якому нібито видно сили "Ваґнера" біля пам’ятника МіГ-17, і стверджував, що в цьому районі немає українських сил. Речник Східної групи військ України полковник Сергій Череватий заявив, що українські сили просунулися на 200-400 метрів уздовж флангів Бахмута та досі контролюють низку будівель та укріплень у південно-західному Бахмуті. Російський мілблогер стверджував, що українські сили просунулися поблизу Ягідного (1 км на північний захід від Бахмута) і що російські сили безуспішно атакували поблизу Григорівки (8 км на північний захід від Бахмута) та Іванівського (безпосередньо на захід від Бахмута). Інший мілблогер спростував повідомлення про те, що українські сили досягли успіхів під час контратак на північний захід і південний захід від Бахмута, і оцінив, що наступ Росії з Бахмута в бік Іванівського чи Богданівки залишається малоймовірним.

• Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна.

• Російські війська продовжували наступ на рубежі Авдіївка – Донецьк.

• Російські війська продовжували оборону на півдні України напередодні запланованого українського контрнаступу.

• Помилувані засуджені з "групи Ваґнера" продовжують скоювати злочини в Росії після завершення військових контрактів з "Ваґнером".

• Окупаційна влада Запорізької області оголосила про початок попереднього голосування за правлячу партію "Єдина Росія".

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: