Включити Україну в Раду Безпеки ООН замість РФ

Членство Росії в Раді Безпеки не має правової основи і має бути передане Україні.

Статус Росії як постійного члена Ради Безпеки ООН, що передбачає повноваження блокувати будь-яку резолюцію, є ще однією зброєю Владіміра Путіна у війні проти України. Це спадщина Другої світової війни та рішення закріпити цей статус за п’ятьма переможцями, включаючи Радянський Союз.

Але Радянського Союзу більше не існує. Членство Росії пов’язане з іншою, значно менш відомою подією: зустріччю 21 грудня 1991 року. СРСР був напередодні офіційного розпуску. Лідери 11 із 15 нових незалежних держав – усіх, крім Грузії та країн Балтії – зібралися в Казахстані в Алма-Аті (тепер Алмати).

Результатом кількагодинних дебатів став лист президента Росії Бориса Єльцина до генерального секретаря ООН, в якому він повідомляв про створення Співдружності Незалежних Держав і домовленість про те, що Росія стане наступником Радянського Союзу в Раді Безпеки.

Реципієнт листа міг би помітити, що жоден пункт Статуту ООН не дозволяє групі держав розпоряджатися місцем постійного члена Організації. Він міг би заперечити проти поняття "держава-правонаступник", яке не фігурує в жодному законі чи офіційному тексті. Він міг би зауважити, що дев’ять з одинадцяти держав, які прийняли це рішення, на той час не були членами ООН (Україна і те, що нині відоме як Білорусь, були членами-засновниками, коли Совєтам надали три місця замість одного). Враховуючи новизну ситуації та важливість Ради Безпеки, генеральний секретар мав би принаймні вимагати офіційних дебатів в Генеральній Асамблеї. Натомість повідомлення Єльцина було ратифіковано без обговорення. Багато країн-членів ООН почули про це з новин.

Постійне членство Росії в Раді Безпеки та право вето, яке воно надає, не мають жодних правових підстав. Російська Федерація десятиліттями тероризувала світ з фальшивою претензією. Це наводить мене на думку: попросити ООН знову відкрити справу та повторно дослідити первісне захоплення влади, яке заклало основу нашого нинішнього безладу. Розглянути те, як від Бучі до Маріуполя і аж до депортації тисяч дітей з Донбасу Росія зневажала основоположні принципи ООН. І анулювати захоплені Єльциним і Путіним повноваження.

Що ж тоді станеться з пактом 1945 року і спадщиною "Великої Вітчизняної війни"?

Червоноармійський Перший український фронт зробив у Другій світовій війні більше, ніж йому належало, звільнивши, зокрема, табір смерті Аушвіц. І якщо є колишня радянська країна, яка стоїть нині проти нацизму, то це Україна Володимира Зеленського.

Україна може і повинна успадкувати це право пропащої Росії. Відстороніть Російську Федерацію з місця постійного члена в Раді Безпеки та передайте його Україні. Пам’ять це дозволяє, мораль цього прагне, а відкриті дебати між об'єднаними і суверенними націями можуть вирішити це питання.

Bernard-Henri Lévy

Put Ukraine on the U.N. Security Council

The Wall Street Journal, 22.05.2023