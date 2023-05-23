Авіація США здійснила удар по позиціях терористів у Самолі.

Повітряна атака була узгоджена з федеральним урядом африканської країни.

 

 

Американські військовики підтвердили завдання нового авіаційного удару по бойовиках угруповання «Аш-Шабаб» у реґіоні Середня Джубба на півдні Сомалі. Про це повідомило радіо Voice of America з покликом на заяву для преси, опубліковану в понеділок Африканським командуванням США, відомим як AFRICOM.

 

Авіаудару було завдано ще в суботу, 20 травня, в місті Джілібі в кооперації з федеральним урядом Сомалі. «За початковою оцінкою командування, ніхто з цивільних осіб не загинув і не постраждав», – йдеться у заяві AFRICOM.

 

Джіліб розташований за 385 кілометрів на південний захід від Могадішо. Це місто є опорним пунктом «Аль-Шабаб». У заяві AFRICOM не повідомляється, чи хтось із високопоставлених командирів «Аль-Шабаб» став ціллю авіаудару. 

 

За словами анонімного джерела Voice of America, знайомого зі ситуацією, повітряну атаку було вчинено під час перебування Махада Салада, директора Національної аґенції розвідки та безпеки Сомалі, у Вашінґтоні та Нью-Йорку. Там він зустрічався з офіційними особами США з Пентаґону, ЦРУ та ФБР.

 

Про деталі цих зустрічей офіційно не повідомлялося з огляду на їхню секретність. Проте джерело повідомило, що перемовини були зосереджені на питаннях безпеки та антитерористичної співпраці між двома країнами.

 

«Аш-Шабаб» – сомалійська радикальна ісламістська військова організація, з 2012 року — офіційний осередок «Аль-Каїди» в країнах Африканського Рогу. Угруповання має понад 14 тисяч бойовиків, які брали участь у сомалійській громадянській війні.

23.05.2023

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