Авіація США здійснила удар по позиціях терористів у Самолі.

Повітряна атака була узгоджена з федеральним урядом африканської країни.

Американські військовики підтвердили завдання нового авіаційного удару по бойовиках угруповання «Аш-Шабаб» у реґіоні Середня Джубба на півдні Сомалі. Про це повідомило радіо Voice of America з покликом на заяву для преси, опубліковану в понеділок Африканським командуванням США, відомим як AFRICOM.

Авіаудару було завдано ще в суботу, 20 травня, в місті Джілібі в кооперації з федеральним урядом Сомалі. «За початковою оцінкою командування, ніхто з цивільних осіб не загинув і не постраждав», – йдеться у заяві AFRICOM.

Джіліб розташований за 385 кілометрів на південний захід від Могадішо. Це місто є опорним пунктом «Аль-Шабаб». У заяві AFRICOM не повідомляється, чи хтось із високопоставлених командирів «Аль-Шабаб» став ціллю авіаудару.

За словами анонімного джерела Voice of America, знайомого зі ситуацією, повітряну атаку було вчинено під час перебування Махада Салада, директора Національної аґенції розвідки та безпеки Сомалі, у Вашінґтоні та Нью-Йорку. Там він зустрічався з офіційними особами США з Пентаґону, ЦРУ та ФБР.

Про деталі цих зустрічей офіційно не повідомлялося з огляду на їхню секретність. Проте джерело повідомило, що перемовини були зосереджені на питаннях безпеки та антитерористичної співпраці між двома країнами.

«Аш-Шабаб» – сомалійська радикальна ісламістська військова організація, з 2012 року — офіційний осередок «Аль-Каїди» в країнах Африканського Рогу. Угруповання має понад 14 тисяч бойовиків, які брали участь у сомалійській громадянській війні.