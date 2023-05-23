Росіянина, якому приснився Зеленський, оштрафували вже вчетверте.

Оштрафовано також було його матір.

 

                               Іван Лосєв

 

Центральний районний суд російського міста Чити засудив місцевого мешканця Івана Лосєва, який розповів, що йому приснився Президент України Володимир Зеленський, до штрафу 120 тисяч рублів у справі про «дискредитацію» армії (частина 1 статті 280.3 КоАП). Про це повідомив російський інформаційний портал «Медиазона» з покликом на пресслужбу суду.

 

Приводом для притягнення до кримінальної відповідальності став пост Лосєва в Instagram. Він розмістив «фотозображення з текстовим написом, який містить дискредитацію діяльності представників збройних сил РФ, які беруть участь у спеціальній військовій операції на території України». Окрім штрафу, суд конфіскував у чоловіка його айфон, який «був засобом скоєння злочину».

 

У пресслужбі суду зазначили, що під час судового засідання Лосєв визнав провину та розкаявся. Кримінальну справу було розглянуто в особливому порядку у зв'язку зі згодою підсудного з висунутим йому звинуваченням.

 

Суд спершу призначив Лосєву штраф на суму 150 тисяч рублів, але взявши до уваги, що він до винесення вироку перебував під вартою та забороною певних дій, пом'якшив покарання до 120 тисяч рублів.

 

Івана Лосєва вже неодноразово штрафували за Зеленського. Вперше чоловікові призначили штраф у 30 тисяч рублів у грудні 2022 року за антивоєнні пости та сторіс в Instagram, в яких він переказав свій сон за участю українського Президента.

 

Два штрафи на суму 70 тисяч рублів за тією ж статтею чоловік отримав у лютому 2023 року за інтерв'ю телеканалу «Дождь» та російській службі ВВС, в яких він розповів про штраф за переказ сну про Володимира Зеленського. Як пізніше розповів сам Лосєв, обидва протоколи на нього склали за доносами.

 

У січні цього року Центральний районний суд Чити оштрафував його матір Неллі Лосєву за статтею про «дискредитацію» російської армії. Приводом для справи став лайк до картинки в «Однокласниках», де було написано, що «стали надходити відомості про загибель мобілізованих, їх буде все більше і більше, вони не захищають Батьківщину, Батьківщина сама напала на сусідню країну. Люди гинуть просто так». Ще один протокол на неї було складено за статтею про неповагу до державних символів. Його завели за лайк до картинки з текстом: «Для відвідувачів моєї сторінки: Путін – ***ло, Крим – це Україна, Росія веде війну з Україною».

23.05.2023

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