Фінляндія розірвала контракт з «Газпромом».

Таким чином газ трубопроводом з Росії до Фінляндії транспортуватися не буде.

Фінська держкомпанія Gasum заявила про розірвання довгострокового контракту на постачання трубопровідного газу від ТОВ «Газпром экспорт». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на заяву представників Gasum.

У травні 2022 року Gasum відкинула умову нової системи оплати російського газу (з автоматичною конвертацією в рублі), і постачання російського газу було тимчасово призупинено «Газпромом». «Окрім того, у компаній виникли суттєві розбіжності щодо деяких інших вимог, висунутих російською стороною на підставі контракту», – нагадує фінський контрагент, зазначаючи, що після цього Gasum ініціював арбітражний розгляд.

У листопаді минулого року арбітражна група постановила, що Gasum не зобов’язана платити Росії в рублях, але закликала сторони продовжити двосторонні перемовини щодо контракту для врегулювання ситуації.

«Перемовини між Gasum та "Газпром экспорт" завершилися. Сторони не змогли врегулювати ситуацію у встановлений арбітражним судом термін, у зв'язку з чим 22 травня 2023 року Gasum розірвала довгостроковий контракт на постачання природного газу з ТОВ "Газпром экспорт". Сторони продовжать доопрацювати деталі розірвання контракту. Gasum не коментуватиме деталі розірвання контракту», – йдеться в пресрелізі фінської компанії.

Представники Gasum уточнюють, що розірвання стосується лише контракту на постачання газу трубою. Довгостроковий контракт Gasum на постачання ЗПГ з ТОВ "Газпром експорт" залишається чинним.