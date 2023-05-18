Вперше після розвалу СРСР НАТО готує план захисту від Росії.

НАТО після початку війни Росії проти України переглянуло свою політику щодо РФ, яка тривалий час не вважалася «екзистенційною загрозою» для Альянсу.

 

 

НАТО вперше з часу завершення холодної війни готує план відбиття атаки з боку Росії. Про це у четвер, 18 травня, повідомила інформаційна аґенція Reuters. На саміті, який відбудеться у Вільнюсі в липні, країни-учасниці Північноатлантичного Альянсу планують ухвалити тисячі сторінок секретних планів щодо евентуальної війни з Росією.

 

У цих планах вперше за багато десятиліть буде детально описано можливе військове протистояння з російськими збройними силами. «Союзники точно знатимуть, які сили та засоби необхідні, у тому числі де, що і як розгортати», – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ. За його словами, на реалізацію всіх планів знадобиться кілька років, але НАТО у разі потреби буде готова розпочати бій негайно.

 

«Ми маємо бути готовими до того, що конфлікт (з Росією – ред.) може виникнути будь-якої миті. Фундаментальна відмінність між управлінням кризою та колективною обороною полягає в наступному: не ми, а наш супротивник визначає часові рамки», – цитує Reuters слова адмірала Роба Бауера (Rob Bauer), одного з найвищих військових чинів НАТО. За його словами, на саміті у Вільнюсі НАТО також надасть країнам-членам рекомендації, як їм необхідно модернізувати свої збройні сили та матеріально-технічне забезпечення.

 

Створення плану пов'язано з тим, що НАТО після початку війни Росії проти України переглянуло свою політику щодо РФ, яка тривалий час не вважалася «екзистенційною загрозою» для Альянсу. НАТО не бачило потреби розробляти широкомасштабні оборонні плани протягом десятиліть, воно вело менші війни в Афганістані та Іраку та було переконаним, що певна пострадянська Росія більше не становить загрози існуванню Заходу.

 

Ще одним чинником, який підштовхнув НАТО до необхідності ревізії своїх оборонних концепцій стало збільшення кордону Альянсу з Росією. Лише вступ Фінляндії минулого місяця подвоїв кордон НАТО з Росією приблизно до 2500 км, змусивши шукати гнучкіший підхід до розгортання сил, ніж у минулому, коли Німеччина вважалася головною зоною бою.

18.05.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Море з найсолодшою сіллю
Юлія Баір  
Жаркова не вперше торкається теми Криму і його корінних мешканців. Трагедію кримських татар, позбавлених 18 травня 1944 дому тим самим ворогом, якого долаємо тепер, авторка прочула серцем, яке підказало їй образи вірша, надрукованого в антології «Кримський інжир».
18.05.23 | | Штука
Там, де Полтва круто в'ється
Юрій Винничук
Поети віддавна оспівували Полтву, а граф Скарбек навіть прагнув зробити річку судноплавною, однак рада Львова вибрала за його гроші будувати театр
17.05.23 | | Дискурси
448-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби тут відбулося 55 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка.
17.05.23 | | Україна
Світова історія тепер твориться в Україні
Ірина Старовойт
​Українська перемога буде не тільки воєнною. Це і моральна, політична та інтелектуальна перемога на всьому європейському континенті
16.05.23 | | Галичина
Інша країна
Майкл Мишкало
Що буде з тим, хто виріс в одному дворі, де всі відкосили, а він ні, добровільно пішов і повернувся комісований...
16.05.23 | | Дискурси
447-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби тут відбулося 49 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка.
16.05.23 | | Україна
Звиклі до сенсацій
Юрко ТИМЧУК
Буденністю стали візити до України найвпливовіших людей планети і резонансні поїздки Зеленського в цивілізований світ, але ще трапляються події, здатні здивувати.
15.05.23 | | Україна
Леся. Їсторія
Олексій Паляничка
У цій виставі Театр Лесі відходить від своєї звиклої естетики, коли він звертався переважно до особистого досвіду людини у всіх його деталях. Натомість бачимо не особистий досвід, а представлення досвіду та поглядів як певного ідейного поля: феміністичної позиції, політичної активності митця/мисткині тощо.
15.05.23 | | Штука

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.