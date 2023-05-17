В Новому Саді попрощалися з сербським журналістом русинського походження Михайлом Рамачем.

Сьогодні, 17 травня, у Сербії попрощалися з відомим журналістом, поетом та перекладачем українсько-русинського походження Михайлом Рамачем. Він помер 13 травня на 73-му році життя.

Михайло Рамач був багатолітнім кореспондентом Радіо Свобода та дописувачем Zbrucа. У Сербії працював головним редактором трьох незалежних від влади щоденних газет, де від початку 1990-х років друкував матеріали про Україну і фактично був вікном на українські справи для сербської аудиторії й вірив, що Сербія має шанс стати нормальною, демократичною, європейською країною.

В березні минулого року він прислав у нашу редакцію свою вступну статтю з газети "Руске слово". "... Же би ся знало, же не всі русини в Сербії кланяються Путіну. Кланяються й співають йому оди лише ті, що з Москви отримують криваві долари", - написав тоді Михайло Рамач. Він тісно асоціював себе з українством та переживав за Україну, яка відбиває російську агресію.

Як журналіст Михайло Рамач був свідком грандіозних подій на Балканах. Йому випало висвітлювати війни, падіння режиму Слободана Мілошевича, процеси становлення нових незалежних держав після розпаду Югославії. «Упродовж десятиліть я був політичним журналістом. В житті мого покоління золотими літерами вписані падіння Берлінської стіни й розвал Радянського Союзу... Все було політика: війна у Косові, бомбардування, скинення режиму Мілошевича, вбивство прем’єра Зорана Джинджича, проголошення незалежності Чорногорії, проголошення незалежності Косова… Отож лише час від часу я встигав підготувати якийсь репортаж про добрих людей, про письменників чи художників, чи священників», – пригадував він у інтерв’ю для серіалу про ветеранів Радіо Свобода.

А тим часом Михайло Рамач є автором не лише п'яти книг есе про колишню Югославію й нинішню Сербію, а й семи поетичних книжок. У вересні минулого року прислав у Zbruc свій ще непублікований вірш русинською: