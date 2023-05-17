448-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:31 Суд засудив на довічне ув'язнення 47-річного мешканця Львова 47-річного Владислава Козєєва, який фотографував військові об’єкти на Львівщині для російських атак. Козєєв, уродженець російського міста Улан-Уде, надсилав росіянами відомості про розташування військових об’єктів та пересування військовослужбовців, а також надавав координати об’єктів критичної інфраструктури, в тому числі пʼяти мостів, повідомляє "Судовий репортер". Слідчі змогли відновити на телефоні зрадника видалені знімки – фотографії наслідків ракетного удару по Львову, по військовій частині та військовій техніці в одному з сіл Львівщини, навчальному центру ЗСУ, нафтобазі, мосту. Козєєв часто їздив до Росії, мав контакти зі співробітниками МВС, МЗС, Міграційною службою РФ. Прокурор запропонував призначити обвинуваченому найсуворіше покарання, адже підсудний, окрім отриманих завдань, самостійно з ідеологічних мотивів шукав інформацію і передавав її ворогу. Козєєв не визнав своєї провини.

15:08 Українське військо зберігає контроль над територіями, звільненими від росіян під Бахмутом. "Звільнені останніми днями у передмісті майже 20 квадратних кілометрів – не втратили. Рухаємось далі. На окремих ділянках маємо просування. У самому Бахмуті запеклі бої. Ворог дещо просувається. Все, що у військовому розумінні, можна зробити в цій ситуації - наше командування та бійці роблять", – поінформувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

14:46 Росія та Іран підписали угоду про фінансування і будівництво іранської залізничної лінії в рамках реалізації міжнародного транспортного коридору. Підписання угоди відбулося в середу по відеозв'язку; у церемонії взяли участь російський президент Владімір Путін і його Іранський колега Ібрагім Райсі, повідомляє Reuters.

14:23 Служба безпеки України затримала в Херсоні медсестру, котра працювала на російські спецслужби. "Зловмисниця збирала для агресора установчі дані українських захисників, які проходили лікування в медичній установі. Також вона шпигувала за місцями базування Сил оборони, які дислокуються на території обласного центру. Крім того, російська агентка фіксувала наслідки ворожих ракетно-артилерійських обстрілів Херсона і передавала відповідні «звіти» до ФСБ через месенджер", – поінформували у спецслужбі.

13:55 Український суд заочно засудив дев'ятьох російських військовослужбовців із 64-ї окремої мотострілецької бригади сухопутних військ ЗС РФ. Одного зі злочинців засуджено до 12 років позбавлення волі, чотирьох – до 11 років і 6 місяців, інших – до 11 років ув’язнення. Прокурори довели, що росіяни під час окупації Бучі тримали в заручниках цивільного чоловіка, який не брав участі у бойових діях і не мав зброї. "Вони не забезпечували його їжею та водою. Окупанти позбавили потерпілого можливості вільно пересуватися, зав’язували очі липкою стрічкою, зв’язували руки пластиковими хомутами та погрожували вбивством. Вони завдавали чоловіку тілесні ушкодження з метою отримання інформації про розташування військовослужбовців ЗСУ та територіальної оборони, а в окремому випадку і безпричинно. Били кулаками по тілу, а також прикладом зброї по ногах, пальцях ніг та грудній клітині", – йдеться у повідомленні.

13:39 Кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони. "За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур. При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола «користувачів», які виклали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в Ютуб. Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України", – повідомили у спецслужбі.

13:21 "Зернова угода" завершується завтра, 18 травня, і Україна не виключає, що домовленості не буде продовжено. Reuters пише з посиланням на представника ООН, що сьогодні, за день до того, як Росія може вийти з угоди, останнє судно готується залишити порт України в рамках попередніх домовленостей.

12:50 Державне бюро розслідувань заявило, що Україна просунулася в питанні повернення зі Швейцарії коштів, арештованих на рахунках акціонера банку "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго. У ДБР нагадали, що на ці кошти наклали арешт на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду Києва від 26 жовтня 2022 року. Правоохоронні органи Швейцарії повідомили через офіційні канали, що сума активів, наявна на заморожених рахунках, перевищує 113 млн доларів. "ДБР вживає заходи щодо застосування механізму передачі в АРМА арештованих коштів за сприяння Швейцарської сторони", – йдеться у повідомленні.

12:18 Правоохоронці встановили особи шістьох осіб, які поширювали у соцмережах відео роботи ППО в Києві вночі на 16 травня. Розпочато розслідування за фактом несанкціонованого поширення в інтернеті інформації про роботу систем ППО та наслідки ураження повітряних цілей (ч.2 ст.114-2 КК України) – санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. "Прокуратура вкотре закликає громадян відповідально поставитися до заборон знімати та оприлюднювати відео роботи протиповітряної оборони України та наслідків ураження повітряних цілей, оскільки ворог може відстежувати такі повідомлення і коригувати удари", – наголосили правоохоронці.

12:01 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російські кораблі, серед яких нема носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

11:29 Дружину колишнього бундесканцлера Німеччини Ґергарда Шрьодера – Сойон Шрьодер-Кім – звільнили з компанії NRW.Global Business після того, як вона разом із чоловіком відвідала 9 травня урочисте прийняття у російському посольстві в Берліні на честь "дня перемоги".

11:13 Речник Повітряних сил Юрій Ігнат закликав не перейматися долею зенітно-ракетного комплексу Patriot, бо знищити його однією ракетною атакою неможливо. "З технічного погляду, Patriot – це комплекс, батарея, дивізіон, система. Всі по-різному називають, але не можуть зрозуміти, з чого складається ППО", – сказав Ігнат в етері національного телемаратону. Він зазначив, що до комплексу входить командний пункт, "у якому сидить бойова обслуга, відстежує повітряні цілі, отримує інформацію про повітряну обстановку у зоні своєї відповідальності", радар, який забезпечує інформацією і, “зрозуміло, розташований на віддаленні”, та до восьми пускових установок, у кожній із яких – по чотири транспортно-пускових контейнери, котрі теж розташовані на певній відстані. "Знищити систему якимось там "Кинджалом" – ну, це неможливо. Тому все, що там вони розповідають, я думаю, що хай залишиться в їхньому архіві пропаганди", – прокоментував Ігнат.

11:00 Енергетична система України працює стабільно, обмеження для побутових споживачів не плануються, повідомили в Міненерго. Без світла через попередні обстріли залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

10:44 У виступі на церемонії відкриття 76-го Каннського кінофестивалю знаменита французька акторка Катрін Деньов зворушливо прочитала французький переклад поезії Лесі Українки «Надія»:

Ні долі, ні волі у мене нема, Зосталася тільки надія одна: Надія вернутись ще раз на Вкраїну, Поглянути ще раз на рідну країну, Поглянути ще раз на синій Дніпро, – Там жити чи вмерти, мені все одно; Поглянути ще раз на степ, могилки, Востаннє згадати палкії гадки… Ні долі, ні волі у мене нема, Зосталася тільки надія одна.

10:31 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 123 населені пункти на території 9 областей України та 93 об’єкти інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:03 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

За останній тиждень повітряна битва над російсько-українським кордоном посилилася. Лише за один день 13 травня 2023 року катастрофи зазнали чотири літаки повітряно-космічних сил Росії (два сучасні бойові літаки та два вертольоти), ймовірно, збиті над Брянською областю Росії. 3 травня 2023 року Україна вперше в історії збила балістичну ракету повітряного базування "Кинджал". Потім Росія поставила собі за пріоритет спроби нейтралізувати покращені можливості української протиповітряної оборони, але в процесі цього, ймовірно, втратила ще кілька "Кинджалів". Підвищена повітряна загроза над прикордонним регіоном Росії викликатиме виняткове занепокоєння у російських повітряно-космічних силах, оскільки ця територія використовується ними для запуску повітряних ударних сил на підтримку воєнних операцій. Очевидна вразливість "Кинджалів", ймовірно, є несподіванкою і проблемою для Росії: президент Путін рекламував цю систему як непереможну.

09:45 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 200 590 (+610) осіб, танків – 3771 (+9) од., бойових броньованих машин – 7365 (+17) од., артилерійських систем – 3166 (+16) од., РСЗВ – 562 (+0) од., засобів ППО – 316 (+2) од., літаків – 308 (+0) од., гелікоптерів – 293 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2748 (+16) од., крилатих ракет – 970 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6087 (+19) од., спеціальної техніки – 417 (+7) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

110,3% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

42,5% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

101,2% автомобільної техніки (з них 1,4% за минулий тиждень),

102,8% артилерійських систем (з них 3,7% за минулий тиждень),

50,4% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

24,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

33,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

22,6% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень).

09:26 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська, ймовірно, вирішили посилити свої тактичні наступальні зусилля в районі Бахмута, незважаючи на те, що Україна, очевидно, зосередилася на обмежених і локальних контрнаступах.

• Повідомлення про російське підкріплення в районі Бахмута свідчать про те, що російські сили продовжують зосереджувати там наступальні можливості, незважаючи на оцінювані ширші зусилля щодо зміни пріоритетів операцій для підготовки до потенційних українських контрнаступів.

• У ніч з 15 на 16 травня Росія провела ще один масштабний удар з використанням безпілотників і ракет.

• Фінансист "групи Ваґнера" Євґєній Пріґожин 15 травня спробував інформацію про його співпрацю з українською розвідкою.

• У широко розповсюдженому відео, яке нібито демонструє вбитого американського добровольця в Бахмуті, продовжено прославляння та узвичаєння насильства з боку "групи Ваґнера".

• Росія та Іран продовжують зусилля щодо зміцнення двостороннього військово-економічного співробітництва.

• Федеральна служба безпеки Росії запропонувала проєкт нормативного акту, який дозволить співробітникам ФСБ проводити обшуки без ухвали суду, ймовірно, щоб підтримати зусилля Кремля із посилення внутрішніх репресій.

• Повідомляється, що російські війська закрили ще одну церкву українських євангельських християн у Маріуполі, ймовірно, у рамках систематичної кампанії релігійних переслідувань в окупованій Україні.

• Повідомляється, що російські війська перекидають додаткову живу силу та техніку з Білорусі для посилення своїх позицій у Луганській області.

• Російські війська продовжували безуспішні наступальні дії на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна.

• Російські війська досягли незначних успіхів у Бахмуті станом на 16 травня та продовжували обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка–Донецьк.

• Російські війська продовжують панікувати щодо збереження своїх позицій на східному (лівому) березі Херсонської області перед очікуваним українським контрнаступом.

• Кремль продовжує ухвалювати закони, які передбачають пільги учасникам війни та їхнім родинам з метою стимулювання військової служби.

• Російська влада продовжує намагатися закріпити економічне підпорядкування окупованих територій України російській економіці.

09:14 Вчора пізно ввечері Миколаїв зазнав ворожого удару двома ракетами "Калібр", внаслідок чого частково зруйновано торговельній центр та автосалон, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки та магазини, а також зафіксовано влучання по об’єкту промислової інфраструктури, – повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: