Дружину Шрьодера вигнали з фірми за святкування 9 травня у посольстві Росії.

Окрім подружжя Шьодерів на російських урочистостях побували два політики з «Альтернативи для Німеччини»

Дружину колишнього бундесканцлера Німеччини Ґергарда Шрьодера – Сойон Шрьодер-Кім (Soyeon Schröder-Kim) – звільнили з компанії NRW.Global Business після того, як вона разом із чоловіком відвідала дев’ятого травня урочисте прийняття у російському посольстві в Берліні на честь «дня перемоги». Про це повідомила газета Die Welt.

16 травня аґенція розвитку бізнесу NRW.Global Business, де працювала Шрьодер-Кім, заявила, що припиняє з нею трудові відносини. Це підтвердили в міністерстві економіки землі Північний Райн-Вестфалія, для якого працювала аґенція. «Шрьодер-Кім негайно звільнено з посади, її трудові відносини з NRW.Global Business будуть припинені без попереднього повідомлення», – заявила речниця земельного міністра економіки Північного Райну-Вестфалії Мона Нойбаур (Mona Neubaur).

Шрьодер-Кім, п’ята дружина ексканцлера Шрьодера, займала в NRW.Global Business посаду представника у Південній Кореї. Раніше компанія неодноразово вказувала, що її представники «не повинні висловлюватися з політично чутливих тем, зокрема щодо загарбницької війни Росії проти України».

Дев’ятого травня кілька німецьких політиків відвідали прийняття в російському посольстві в Берліні. Окрім ексканцлера ФРН Ґергарда Шрьодера разом із дружиною, там побували також політики з правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» Тіно Хрупалла (Tino Chrupalla) і Александер Ґауланд (Alexander Gauland). Візит політиків до російського посольства наразився у Німеччині на різку критику.

Колишній федеральний канцлер Шрьодер вважається одним із наближених президента Росії Владіміра Путіна. Після відставки у 2005 році він брав участь у проєктах, пов'язаних з Росією, в тім числі з газогоном «Північний потік», був обраний головою наглядової ради «Роснефти». Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Шрьодер не обірвав свої особисті контакти з Путіним і не зробив жодних публічних заяв зі засудженням його дій. Вже під час війни він неодноразово їздив до Москви. Колишній канцлер зустрічався там із російським керівництвом, у тому числі й із Путіним, і обговорював питання економічної політики, насамперед експорт до Європи російських нафти та газу. За це він зазнав жорсткої критики в Німеччині. У березні 2022 року Шрьодера позбавили статусів почесного громадянина Ганновера та почесного члена правління місцевого футбольного клубу Hannover 96. Європейський парламент закликав включити Шрьодера до списку санкцій російських олігархів. У травні урядова коаліція ФРН позбавила ексканцлера офісу та співробітників. Шрьодер подав позов на це рішення, але програв.