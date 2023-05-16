Китайська влада попросила іноземні амбасади у Пекіні прибрати знаки підтримки України.

Амбасади відмовилися виконувати це прохання.

Представники китайської влади звернулися до іноземних амбасад і міжнародних організацій, які базуються в Пекіні, з проханням не використовувати зовнішні стіни своїх будівель для «політичної пропаганди», маючи на увазі, мабуть, знаки підтримки України. Про це повідомила японська інформаційна аґенція Kyodo з покликом на численні дипломатичні джерела в столиці КНР.

Kyodo зазначає, що багато амбасад у Пекіні повісили банери зі зображенням українського прапора та написами китайською та англійською мовами, такими як #StandWithUkraine, щоб продемонструвати свою солідарність з Україною, яка бореться з російським вторгненням із лютого минулого року.

У повідомленні МЗС КНР від 10 травня міститься заклик не використовувати зовнішні стіни будівель для пропаганди й «уникати провокацій конфліктів між державами». У документі також йдеться, що амбасади та міжнародні організації «зобов'язані дотримуватися китайських законів і постанов». Водночас у повідомленні наголошується, що Пекін «поважає дипломатичний імунітет відповідно до Віденської конвенції».

Як пише аґенція, цей крок викликав негативну реакцію у дипломатів з Європи й інших реґіонів, і ніхто з них не прибрав банерів. Один зі співрозмовників Kyodo, європейський дипломат, розкритикував позицію Китаю, заявивши, що немає розумних підстав перешкоджати висловленню державою своєї позиції та що вони не виконуватимуть цього припису.