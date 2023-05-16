Китайська влада попросила іноземні амбасади у Пекіні прибрати знаки підтримки України.

Амбасади відмовилися виконувати це прохання.

 

 

Представники китайської влади звернулися до іноземних амбасад і міжнародних організацій, які базуються в Пекіні, з проханням не використовувати зовнішні стіни своїх будівель для «політичної пропаганди», маючи на увазі, мабуть, знаки підтримки України. Про це повідомила японська інформаційна аґенція Kyodo з покликом на численні дипломатичні джерела в столиці КНР.

 

Kyodo зазначає, що багато амбасад у Пекіні повісили банери зі зображенням українського прапора та написами китайською та англійською мовами, такими як #StandWithUkraine, щоб продемонструвати свою солідарність з Україною, яка бореться з російським вторгненням із лютого минулого року.

 

У повідомленні МЗС КНР від 10 травня міститься заклик не використовувати зовнішні стіни будівель для пропаганди й «уникати провокацій конфліктів між державами». У документі також йдеться, що амбасади та міжнародні організації «зобов'язані дотримуватися китайських законів і постанов». Водночас у повідомленні наголошується, що Пекін «поважає дипломатичний імунітет відповідно до Віденської конвенції».

 

Як пише аґенція, цей крок викликав негативну реакцію у дипломатів з Європи й інших реґіонів, і ніхто з них не прибрав банерів. Один зі співрозмовників Kyodo, європейський дипломат, розкритикував позицію Китаю, заявивши, що немає розумних підстав перешкоджати висловленню державою своєї позиції та що вони не виконуватимуть цього припису.

16.05.2023

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