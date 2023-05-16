Світова історія тепер твориться в Україні

Ірина Старовойт

Українська перемога буде не тільки військовою. Це і моральна, інтелектуальна та політична перемога на всьому європейському континенті. Так розпочнеться нова ера демократичної Європи.

 

Ірина СТАРОВОЙТ

доцентка кафедри культурології УКУ та одна з співтворців міждисциплінарної магістерської програми УКУ «Майбутнє спадщини: історія, культура, література».

 

 

Після багатьох десятиліть відсутності на європейських мапах і в європейській свідомості, крізь руйнацію Україна постала на них знову. Парадоксально, як нинішня екзистенційна загроза показала світові нашу країну як сповнену присутності та існування. Українська стійкість у цій напруженій багаторівневій війні стала ключем до чогось іншого, спровокованого по всій Європі, з півночі на південь. Ключем до більшого інтересу, нагальності та потреби знати, хто такі українці і чого вони хочуть.

 

Проте від моменту цієї «еврики» європейські нації, мабуть, почали дізнаватися більше, ніж насправді хотіли після блаженного закінчення Холодної війни. Тому в цих обставинах дослідження України мають бути не спорадичною компенсацією їхньої попередньої нестачі. Українські студії повинні перетворитися на сталі та постійні дослідження в багатьох предметних областях: на кафедрах військових злочинів, теорії системного насильства, перехідного правосуддя, етики турботи, соціальної трансформації та стійкості, навколишнього середовища і наслідків катастроф.

 

Зараз ми маємо бути готовими поглянути на історію інакше, або ж уявити альтернативний варіант свого майбутнього. З 2014 року в Україні активізувалась і поглибилася участь культурі, і те ж саме можна сказати про участь в історії. Українці нагадують решті світу, що інституції та суспільства не лише зберігаються, але також перебувають у безперервному процесі зміни. І обов’язок гідного науковця - не бути засліпленим готовими наративами.

 

Українська перемога буде не тільки військовою. Це також моральна, інтелектуальна та політична перемога на всьому європейському континенті. Нам потрібен світ, у якому глобальні інституції сприяють цій новій чутливості, думають і діють у правильному масштабі та з високою швидкістю. Де ми напружуємо нашу уяву супроти парафіяльного мислення. Так розпочнеться нова ера демократичної Європи.

 

Портретне фото: Лесик Урбан. The Ukrainians

16.05.2023

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