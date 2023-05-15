Жоден з кандидатів у президенти Туреччини не набрав більше 50% голосів.

Отже глава держави визначиться в другому турі, в якому візьмуть участь чинний президент Ердоґан і кандидат від об’єднаної опозиції Кілічдароґлу.

 

 

На президентських виборах у Туреччині за підсумками підрахунку 99,99% бюлетенів чинний президент Реджеп Таїп Ердоґан набрав 49,24 відсотка голосів, а лідер опозиції Кемаль Кілічдароґлу (Kemal Kılıçdaroğlu) – 45,06%. Про це повідомило агентство Anadolu з покликом на інформацію Вищої виборчої ради. Експерти стверджують, що вже нікому не вдасться досягти 50-відсоткової позначки.

 

Кандидата від АТА (Альянс предків) Сінана Оґана (Sinan Oğan) підтримало 5,28 відсотка турків, які взяли участь у голосуванні.

 

За кандидата від Партії вітчизни Мухаррема Індже (Muharrem Ince) проголосувало 0,42% – навіть попри те, що за три дні до виборів він заявив, що відмовляється від участі у президентських перегонах, і закликав своїх прихильників віддати голоси за Кілічдароґлу.

 

Оскільки жоден президентський кандидат не отримав абсолютної більшості голосів у першому турі, то  глава держави визначиться у другому турі, який відбудеться за два тижні, тобто 28 травня.

 

До речі, Сінан Оґан після оголошення результатів першого туру виборів пообіцяв підтримати Кемаля Кілічдароґлу в другому турі виборів.

 

 

У Туреччині одночасно з президентськими проходили й парламентські вибори. Блок «Народний альянс», до якого входить правляча в Туреччині «Партія справедливості та розвитку» на чолі з президентом Ердоґаном, отримав близько 49,74% голосів виборців. Таким чином, проурядовий блок забезпечив собі 268 депутатських місць.

 

Опозиційний «Національний альянс», який складається з шести партій, набрав приблизно 34,94% голосів, забезпечивши собі 168 депутатських місць. На третій позиції опинився «Альянс праці та свободи» – 10,04% голосів та 61 місце.

 

Загалом у парламенті Туреччини засідає 600 депутатів.

15.05.2023

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