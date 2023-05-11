Кандидат у президенти Туреччини знявся за 3 дні до виборів.  

Мухаррем Індже закликав голосувати за Кемаля Киличдароґлу – головного конкурента до президента Ердоґана

Кандидат на посаду глави турецької держави від Партії вітчизни 59-річний Мухаррем Індже (Muharrem Ince) заявив у четвер, 11 травня, що відмовляється від участі у президентських виборах, які відбудуться через три дні. Про це повідомила турецька англомовна газета Daily Sabah.

Звертаючись до журналістів біля штабквартири своєї партії в столиці Анкарі, Мухаррем Індже розповів, що «за 45 років свого політичного життя він ще ніколи не переживав такої брудної дискредитаційної кампанії влади проти себе, як за останні 45 днів» (відколи він оголосив про своє балотування, – ред.). «Мене оббріхували, використовуючи сфальшовані документи, мені приписували машини, якими я не володію, людей, з якими я не пов’язаний, відео, у яких я насправді не знімався, підроблені через порновідео, отримані з ізраїльського порносайту», – поскаржився він.

Потім Індже оголосив, що підтримає на виборах голову Республіканської народної партії (РНП) Кемаля Киличдароґлу (Kemal Kılıçdaroğlu), який є основним суперником нинішнього президента країни Реджепа Таїпа Ердоґана. Водночас він запевнив, що його партія братиме активну участь у парламентських виборах.

Таким чином, наразі залишилося троє претендентів на посаду президента Туреччини – нинішній глава держави, лідер Партії справедливості та розвитку (ПСР) Реджеп Таїп Ердоґан, його головний опонент Киличдароґлу та кандидат від АТА (Альянс предків) Сінан Оґан (Sinan Oğan).

Загальні вибори в Туреччині відбудуться в неділю, 14 травня. Турки обиратимуть не тільки наступного президента, а й 600 членів Великих національних зборів (парламенту) на наступні п'ять років. Якщо жоден президентський кандидат не отримає абсолютної більшості голосів у першому турі, то за два тижні буде проведено другий тур. У нього вийдуть два кандидати, які набрали найбільше голосів у першому.