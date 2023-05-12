Ілон Маск полишає посаду генерального директора Twitter.

Посаду обійме наразі не названа жінка, найімовірніше йдеться про топменеджерку NBCUniversal Лінду Яккаріно.

Лінда Яккаріно

Власник Twitter мультимільярдер Ілон Маск вирішив піти з посади генерального директора цієї компанії. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на відповідний твіт самого підприємця, написаний у четвер, 11 травня.

За словами Маска, він уже знайшов наступницю на цій посаді. Її ім'я він не назвав, додавши, що вона почне працювати приблизно через шість тижнів.

«З радістю повідомляю, що я найняв нового генерального директора для X/Twitter. Вона почне працювати приблизно через 6 тижнів! Моя роль зміниться на посаду виконавчого голови та технічного директора, нагляд за продуктом, програмним забезпеченням і системними операторами», – читаємо у твіті.

Як зазначають експерти, Ілон Маск «йде» з посади голови ради директорів компанії вже понад пів року. У середині листопада минулого року, тобто лише через кілька тижнів після купівлі платформи за 44 мільярди доларів, він заявив у суді штату Делавер, що не хоче бути генеральним директором будь-якої компанії. Під час надання свідчень Маск сказав: «Я розраховую скоротити свій час у Twitter і згодом знайти когось іншого, хто керуватиме платформою».

Через місяць після цього він написав у Twitter: «Я піду з посади генерального директора, щойно знайду когось досить дурного, хто б забажав обійняти цю посаду».

Маск навіть провів опитування. «Чи повинен я піти з посади голови Twitter? Я дотримуватимусь результатів цього опитування», – написав підприємець у мікроблозі. У результаті за його звільнення виступили 57,5 відсотка тих, хто проголосував, проти – 42,5 відсотка. В опитуванні взяли участь 17,5 млн користувачів.

Проте бізнесмен тоді не став оголошувати жодного рішення у зв'язку з підсумками опитування, але опосередковано вказав на недовіру до результатів у зв'язку з можливим втручанням ботів.

Можна сподіватися, що свою останню обіцянку піти з посади за шість тижнів Маск таки виконає. Щодо того, хто заступить його на посаді, існують досить впевнені припущення. За даними газети The Wall Street Journal, наступною керівницею платформи мікроблогів стане топменеджерка NBCUniversal Лінда Яккаріно (Linda Yaccarino). Видання повідомило, що насправді Маск та Яккаріно ведуть перемовини вже більше місяця. Вони також разом виступали на кількох конференціях.

У Штатах Яккаріно називають ветераном комерційної команди компанії NBCUniversal. Американські журналісти описують її як одного з найпотужніших менеджерів із продажу реклами, що має чималий досвід та фах в індустрії.