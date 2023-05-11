Угорщина відмовилася приймати ЧЄ з фігурного катання через війну.

За твердженням Будапешта, російсько-українська війна суттєво вплинула на економіку країни, зокрема на ціни енергоносіїв.

 

 

Угорщина відмовилася проводити Чемпіонат Європи з фігурного катання 2024 року. Причиною цього рішення, як йдеться у заяві Угорської національної асоціації ковзанярів (MOKSZ), стала тривала війна в Україні та її вплив на економіку й ціни на енергоносії. MOKSZ повідомила Міжнародний союз ковзанярів (ISU), що через брак фінансування, яке потрібне для організації змагань високої якості, відмовляється від права на проведення чемпіонату.

 

«Рішення піти на цей крок було ухвалене після тривалих обговорень. Війна по сусідству з нашою країною чинить вплив на економіку та ціни на енергоносії, що має поважні наслідки для ковзанярського спорту», – йдеться в заяві MOKSZ, яку цитує німецьке спортивне видання Sport1.

 

ISU, своєю чергою, оприлюднив заяву про те, що знову відкриває прийняття заявок на право стати господарем першості. Термін подання – до 26 травня. Сам Чемпіонат Європи з фігурного катання проходитиме з 22 до 28 січня 2024 року.

 

Нагадаємо, що першого березня 2022 року на тлі війни Росії з Україною Міжнародна спілка ковзанярів вирішила усунути спортсменів з Росії та Білорусі від міжнародних змагань під егідою організації.

 

Варто теж зазначити, що на початку нинішнього року Угорщина, також з фінансових міркувань, обмежила свою участь в організації чемпіонату Європи з гандболу 2024 року серед жінок, відмовившись проводити матчі в Будапешті. Разом із нею першість приймуть Австрія та Швейцарія. Єдиним угорським містом, де відбудуться матчі ЧЄ-2024, залишився Дебрецен.

11.05.2023

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